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    7 апреля 2024, 16:34 • В мире

    «Либеральный консенсус» Запада покинула вторая европейская страна

    «Либеральный консенсус» Запада покинула вторая европейская страна
    @ Denes Erdos/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    На выборах президента Словакии победил кандидат, выступающий против поддержки Украины. Петер Пеллегрини уже заявил о намерении искать пути общения с Россией. Итоги голосования и возможные изменения в политике Братиславы эксперты уже охарактеризовали как «катастрофу для США и ЕС».

    Второй тур президентских выборов в Словакии завершился победой лидера партии «Голос – социальная демократия» Петера Пеллегрини. По итогам окончательного подсчета голосов он заручился поддержкой 53,12% избирателей, передает местный телеканал RTVS. А его оппонент, экс-глава МИД Словакии Иван Корчок получил 46,87%, он уже признал свое поражение, но отметил, что «разочарован».

    Корчок также выступил с заявлением, в рамках которого поздравил соперника с победой и выразил надежду на то, что Пеллегрини будет «суверенным президентом», который станет защищать интересы страны. В свою очередь сам Пеллегрини сообщил, что сделает все возможное для того, чтобы «Словакия осталась на стороне мира, а не на стороне войны». «Пусть меня за это критикует кто хочет и как хочет», – подчеркнул он.

    Отметим, что соперничество политиков среди прочего строилось на вопросе поддержки Украины. Если Корчок, известный своими прозападными взглядами, выступал за нее, то Пеллегрини неоднократно говорил, что выступает против поставок оружия Киеву. Этой риторики он решил придерживаться и сразу по итогам голосования.

    Среди прочего новый глава страны заявил, что намерен найти пути общения с Россией. «Я бы хотел, чтобы этот конфликт закончился как можно скорее. Мы будем снова искать пути коммуникации и с РФ, пути обновления отношений, конечно, как закончится этот конфликт», – заверил он.

    Примечательно, что партия Пеллегрини была основана в 2020 году политиками, покинувшими партию премьера Словакии Роберта Фицо. Более того, в минувшем году она вошла в правительственную коалицию. Фицо лично приехал поздравить коллегу с победой.

    Любопытно, что действующий премьер Словакии, как и Пеллегрини, активно выступает против помощи Украине. Эта позиция среди прочего позволила ему избраться на пост в октябре минувшего года. Уже тогда в экспертном сообществе отмечали, что смена курса страны говорит об усталости Европы от Киева. Политолог Владимир Корнилов прогнозировал, что «победа Фицо сильно подогреет дискуссию о верности выбранного Брюсселем пути».

    Как отмечают эксперты сейчас, словаки, выбрав в президенты Пеллегрини, который, судя по всему, не намерен двигаться по прозападному курсу, подчеркнули свое недовольство политикой ЕС. Кроме того, это свидетельствует о глубокой трещине в «Вышеградской четверке», в которую входят Венгрия, Словакия, Польша и Чехия.

    Отношения четырех стран в последнее время действительно оставляют желать лучшего. Например, во время последней встречи глав МИД государств Украина стала той темой, по которой объединение не смогло найти общий язык. Так, Прага и Варшава выступили за усиление поддержки Киева, в то время как Будапешт и Братислава высказались против.

    Впрочем, Словакия и Венгрия уже довольно продолжительное время выступают критиками общей линии Брюсселя и за последние месяцы прославились как основные оппоненты выбранного ЕС курса. Более того, страны даже допускали создание «союза обороны и наступления». Германский политолог Александр Рар тогда акцентировал внимание на том, что такое сближение «не сулит Украине ничего хорошего».

    Сейчас эксперт настаивает – хотя президент в Словакии не играет ключевую роль во внешнеполитическом курсе страны, сам факт победы Пеллегрини окажет влияние на европейскую политику. «В первом туре выборов главы Словакии правые силы набрали много голосов, но все же формально победу одерживал прозападный кандидат Иван Корчок. Во втором же туре голоса правого электората перешли Пеллегрини», – обращает внимание Александр Рар.

    «Поскольку итоговый победитель – сторонник премьера Фицо, у последнего развязываются руки.

    Теперь он сможет проводить свой евро-критический курс, теснее сходиться с венгерским коллегой Орбаном, а также с Дональдом Трампом в случае его переизбрания на пост президента США», – рассуждает аналитик. «Для Вашингтона и всего либерального крыла европейцев такой сценарий развития событий в Словакии – катастрофа. Вторая восточноевропейская страна покидает «либеральный консенсус» Запада», – считает политолог.

    Он также уверен – «Вышеградская четверка» прекращает свое существование. «Впредь Польша будет стараться создать союз, в который войдут Варшава, Париж и Берлин. А Венгрию и Словакию попытаются «дисциплинировать» при помощи санкций», – пояснил Рар.

    В то же время эксперт отмечает, что объемы военной помощи Украине со стороны Словакии всегда были относительно невелики. «Главными спонсорами являются Франция и Германия. И поражение ВСУ станет сильным ударом как для ЕС, так и для всего НАТО», – подчеркнул он.

    «Победа Пеллегрини стала продолжением тенденции, которая привела Роберта Фицо к власти. Речь идет о скептическом отношении словаков к политике НАТО и ЕС», – добавляет Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Спикер также соглашается с Раром в том, что фактически власть президента в Словакии «не слишком большая и скорее символическая в области внешней политики». «Вместе с тем

    мы видим, что население государства поддерживает позицию дистанцирования от НАТО и Евросоюза»,

    – акцентирует он. «В целом, если присмотреться, сейчас почти все государства – соседи Украины в той или иной степени начинают демонстрировать фронду по отношению к Брюсселю. И если говорить о Будапеште и Братиславе, то они в полной мере осознали, что проблема нынешнего положения дел кроется в украинском руководстве», – убежден спикер.

    «Выборы в Словакии я бы назвал своего рода референдумом по поводу внешней политики ЕС в контексте Украины. И на нем словаки ярко продемонстрировали свою негативную оценку имеющегося курса. Теперь Будапешт и Братислава могут создавать определенные проблемы Евросоюзу по части оптимальных форм предоставления помощи Киеву. Однако остановить финансирование ВСУ у них пока не получится», – прогнозирует аналитик.

    Резюмируя, Ткаченко также обратил внимание на судьбу «Вышеградской четверки». «Объединение никогда не было мощной политической силой, а когда возникали какие-то вопросы, все четыре страны поддерживали официальную позицию Брюсселя. Но сейчас мы видим глубокий кризис и раскол в этом формировании, из которого выйти уже вряд ли получится», – заключил он.

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