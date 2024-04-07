Противник поставок оружия Киеву победил на выборах в Словакии

Выступающий против поставок оружия Украине Пеллегрини победил на выборах в Словакии

Tекст: Антон Антонов

После того, как Словацкое статистическое управление опубликовало итоги подсчета голосов избирателей с 92,89% избирательных участков, Словацкое телевидение объявило о победе Пеллегрини. Он набрал 55,02% голосов избирателей, его соперник экс-глава МИД Словакии Иван Корчок – 44,97%. Отмечается, что Корчок уже не сможет получить необходимое для победы число голосов. Сам Корчок признал поражение. Он отметил, что «разочарован». «Я спортсмен и умею принимать поражение. Поздравляю Петера Пеллегрини», – приводит его слова ТАСС.

Корчок рассчитывает, что Пеллегрини будет «суверенным президентом», который станет защищать интересы Словакии. При этом он заявил, что финансирование предвыборной кампании Пеллегрини не было прозрачным. Кроме того, Корчок возмутился тем, что поддерживающие Пеллегрини люди распространяли «ложь» и называли Корчока «сторонником войны».

Пеллегрини заявил: «Я сделаю все для того – пусть это кому-то нравится или нет, – чтобы Словакия осталась на стороне мира, а не на стороне войны. Пусть меня за это критикует кто хочет и как хочет», – передает РИА «Новости».

Напомним, Корчок выступает за оказание всесторонней помощи Украине, Пеллегрини против поставок оружия Киеву. Партия Пеллегрини была основана в 2020 году политиками, покинувшими партию премьера Словакии Роберта Фицо. В 2023 году она вошла в правительственную коалицию с победившей на выборах партией Фицо. Фицо лично приехал в штаб Пеллегрини поздравить того с победой.

Пеллегрини ранее обещал, что в случае победы на выборах президента республики поддержит проведение в Братиславе переговоров о мире, хотя и на уровне экспертов для начала.