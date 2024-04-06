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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация
    В США назвали шокирующей огневую мощь российских бомб ОДАБ-500
    Военкор доказал участие американца в атаке на Белгородскую область
    Медведев назвал организаторов и спонсоров теракта в «Крокусе»
    ВС России нанесли удары по заводу «Прогресс» и КБ «Ивченко-прогресс»
    В США заявили Китаю о «серьезных последствиях» за помощь России
    В Британии предрекли скорый обвал обороны ВСУ из-за Часова Яра
    Ростовские власти опровергли «признание» Украины в ударе по нефтепроводу
    Вован и Лекус пообещали угрожающее карьере Баха продолжение пранка
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Где пройдет западная граница России

    Все идеальные сценарии раздела земель совершенной Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.

    34 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бюрократов из НАТО не пугает третья мировая война

    Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что связывает признание «Талибана» и демарш Пашиняна

    Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.

    7 комментариев
    6 апреля 2024, 23:41 • Новости дня

    Голосование на выборах президента завершилось в Словакии

    Tекст: Антон Антонов

    В Словакии завершилось голосование во втором туре выборов президента страны, за пост борются призывающий поддерживать Украину Иван Корчок и выступающий против поставок оружия Киеву Петер Пеллегрини.

    Экс-главе МИД Словакии Корчоку исполнилось 60 лет, он придерживается либеральных взглядов и выступает за оказание всесторонней помощи Украине. Его соперник – 48-летний спикер парламента Словакии и лидер партии «Голос – социальная демократия» Пеллегрини.

    Словацкое телевидение сообщает, что, по результатам экзитпола, Корчок получит 51,1% голосов избирателей, Пеллегрини – 48,9%, передает ТАСС.

    После обработки первых данных (3,28%) управление статистики сообщило, что Пеллегрини пока набирает 70,51%, Корчок – 29,48%, передает РИА «Новости».

    Напомним, прежде пост президента страны занимала Зузана Чапутова, которая в 2019 году стала первой в истории Словакии женщиной-президентом. Она отказалась участвовать в выборах в 2024 году.

    Осенью партия Роберта Фицо Smer («Курс – социальная демократия») победила на парламентских выборах. Партия Пеллегрини была основана в 2020 году политиками, покинувшими партию Фицо.

    6 апреля 2024, 16:37 • Новости дня
    Медведев назвал организаторов и спонсоров теракта в «Крокусе»

    Медведев назвал Макрона и должностных лиц НАТО «спонсорами» теракта в «Крокусе»

    Медведев назвал организаторов и спонсоров теракта в «Крокусе»
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Истинные организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» «пока прячутся в тени ИГ» (запрещено в России, признано террористическим), но следы ведут на Украину, очевидно, что президент Франции Эммануэль Макрон и высшие должностные лица стран НАТО являются спонсорами теракта, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале написал, что «истинные организаторы» теракта в «Крокус Сити Холле» «пока прячутся в тени ИГ», но информация, опубликованная с телефонов «наемных выродков», свидетельствует о том, что это официальные лица нацистской «Украины».

    Он уверен, что организаторы ответят по закону так же, как и террористы во всем мире. По его словам, исполнители, несмотря на множественные ссылки на их принадлежность к ИГ/ISIS/«Вилаят Хорасан» (запрещенная в России террористическая организация), религиозными фанатиками не являются.

    «Они примитивные наемные убийцы, нанятые за относительно небольшие деньги и обученные стрелять. Просто животные, человеческое отребье», – написал Медведев.

    Пособниками и международными спонсорами террористов Медведев назвал «высших должностных лиц стран НАТО». Он счел, что риторика и действия президента Франции Эммануэля Макрона, а главное – его санкции на тайные операции с бандеровским режимом вполне могут быть расценены как пособничество в теракту в «Крокусе».

    «Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры этого ужасного теракта. Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России», считает зампред Совбеза.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал очевидной причастность Киева к множественным терактам в России, в том числе в Подмосковье.

    Напомним, теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. По информации МЧС, погибли 144 человека. Исполнителей теракта задержали в Брянской области, когда те направлялись в сторону Украины.

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    6 апреля 2024, 11:46 • Новости дня
    Совершивший покушение на главу Мурманской области назвал причину нападения
    Совершивший покушение на главу Мурманской области назвал причину нападения
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Совершивший покушение на главу Мурманской области Андрея Чибиса мужчина заявил, что причиной нападения стало «стечение обстоятельств».

    Отмечается, что нападавший до сих пор не может объяснить, почему схватился за нож, однако заверяет, что сожалеет о содеянном, передает РИА «Новости».

    Известно, что напавший на главу области сам был ранен при задержании, он не может передвигаться самостоятельно, при этом внешне выглядит спокойным, отвечает на вопросы журналистов.

    После встречи Чибиса с жителями города Апатиты местный житель ранил чиновника ножом в живот. Его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое. После нападения губернатора доставили в больницу в Кировске, затем его перевели в областную больницу в Мурманске.

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    6 апреля 2024, 09:57 • Новости дня
    ВС России ударили по базам отдыха ВСУ в Очаково
    ВС России ударили по базам отдыха ВСУ в Очаково
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ударили по побережью Очакова в Николаевской области Украины, на местных базах отдыха дислоцировались военные ВСУ, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, мощный взрыв был зафиксирован по базам отдыха, к побережью поехало много «скорых», передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что на побережье Очакова находится множество пансионатов и домов отдыха, они сейчас «очень нервные», при этом СБУ собирается начать проверку смартфонов и компьютеров местного населения.

    Предварительно в результате удара российских военных есть убитые и раненные среди украинских военных.

    Ранее ВС России ударом поразили военный объект на территории санатория в Одессе.

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    6 апреля 2024, 10:41 • Новости дня
    В Николаевской области поражен военный порт

    Подполье: В Николаевской области поражен военный порт

    В Николаевской области поражен военный порт
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военный порт ВСУ был поражен в городе Очакове Николаевской области, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Уточняется, что удар был нанесен рано утром не только по военному порту, но и по территории рядом с ним, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские военные ударили по побережью Очакова, где дислоцировались военные ВСУ.

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    6 апреля 2024, 14:21 • Новости дня
    В США заявили Китаю о «серьезных последствиях» за помощь России

    В Минфине США заявили Китаю о «серьезных последствиях» за помощь России

    В США заявили Китаю о «серьезных последствиях» за помощь России
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Китаю грозят «серьезные последствия», если выяснится, что китайский бизнес помогает России в конфликте с Украиной, заявила в ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном глава американского Минфина Джаннет Йеллен.

    По ее словам, китайские компании не должны оказывать материальную поддержку российской спецоперации, включая помощь российской оборонно-промышленной базе, передает «Коммерсант».

    Ранее в администрации США не исключили поставок Китаем оружия России. В ЕС пригрозили Китаю санкциями за возможные поставки оружия России.

    Коментарии (34)
    6 апреля 2024, 01:57 • Новости дня
    Украина захотела закрыть небо ЕС для авиатранзита в Россию

    Шмыгаль сообщил о предложении Украины к ЕС закрыть небо для авиатранзита в Россию и Белоруссию

    Украина захотела закрыть небо ЕС для авиатранзита в Россию
    @ Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев настаивает на том, чтобы ЕС запретил авиационный транзит в Россию и Белоруссию над своей территорией, сообщил глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль сказал, что сейчас «небо ЕС закрыто для российского флота», но российский бизнес и российские туристы, по замыслу Киева, также не должны «комфортно использовать небо ЕС», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Премьер сказал, что украинская сторона «обсудила с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России». Это должно «доставить дискомфорт» России, а также сделать дороже логистику.

    Украина намерена «настаивать на таких санкциях». Шмыгаль полагает, что страны Прибалтики «поддержат предложение». Киев намерен «работать в этом отношении с Еврокомиссией».

    Напомним, в 2022 году министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для российских самолетов. Россия в ответ закрыла воздушное пространство для 36 стран.

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    6 апреля 2024, 17:39 • Новости дня
    Военкор доказал участие американца в атаке на Белгородскую область

    Военкор Поддубный показал гибель американского наемника во время атаки на Белгородскую область

    Военкор доказал участие американца в атаке на Белгородскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Военкор Евгений Поддубный опубликовал видео, подтверждающее, что в атаке на границы Белгородской области участвовали граждане США.

    Поддубный отметил, что видео в его Telegram-канале служит еще одним подтверждением того, что граждане США участвовали в попытке прорыва государственной границы России в районе деревни Козинка в Белгородской области (газета ВЗГЛЯД не может показать содержащий мат видеоролик, согласно закону о СМИ).

    Кадры, снятые нашлемной камерой одного из боевиков ГУР, запечатлели последние минуты диверсионной группы и ее гибель. По словам военкора, продолжаются досмотры уничтоженных боевиков у границы в Белгородской области, там найдены фрагменты экипировки, вещи, документы, оружие.

    В ролике показано, как американец вместе с боевиками ГУР укрывается в жилом сельском доме, сравнивает с пейнтболлом и страйкболлом боевые действия.

    Украинские боевики, включая американского наемника, были уничтожены артиллерийским ударом после того, как решили выбраться из дома.

    Ранее польские наемники признались, что вместе с боевиками из Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещен в России) «выполняют боевые задачи» на границе с Россией.

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    6 апреля 2024, 13:55 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по военным аэродромам и пунктам дислокации наемников ВСУ
    ВС России нанесли удар по военным аэродромам и пунктам дислокации наемников ВСУ
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные высокоточным оружием ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса, производившим ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в ночь на субботу российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников.

    Уточняется, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

    Ранее ВС России ударили по базам отдыха ВСУ в Очаково.

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    6 апреля 2024, 18:24 • Новости дня
    Вован и Лекус пообещали угрожающее карьере Баха продолжение пранка

    Пранкер Вован пообещал «смешной конец» пранка с главой МОК Бахом

    Вован и Лекус пообещали угрожающее карьере Баха продолжение пранка
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Продолжение пранка с главой МОК Томасом Бахом будет опубликовано в среду, 10 апреля, ожидается «смешной конец», возможно, «даже карьеры» чиновника, заявил российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) на площадке «Знание. Лекторий» в рамках образовательной программы Международной выставки-форума «Россия».

    Вован и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, что их деятельность похожа на журналистскую работу, потому что они реагируют на громкие новости. По словам пранкеров, разговор с Бахом был из-за Олимпиады и травли с 2016 года российских спортсменов. Вован пообещал опубликовать продолжение беседы с главой МОК, которое будет с очень «смешным концом», передает ТАСС.

    Лексус отметил, что у него есть список, кому звонить, в блокноте точно записаны 20 имен для будущих пранков.

    Кроме того, Вован также рассказал, что готовится к публикации несколько пранков с релокантами, где «тоже много интересных высказываний».

    Ранее был опубликован разговор Вована и Лексуса с главой МОК, который заявил, что участников Игр дружбы могут не допустить до ОИ.

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    6 апреля 2024, 12:33 • Новости дня
    Названа причина прорыва дамбы в Орске

    Прокуратура Оренбургской области: Прорыв дамбы произошел из-за некачественного обслуживания

    Названа причина прорыва дамбы в Орске
    @ Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Прорыв дамбы в Орске Оренбургской области произошел из-за несвоевременного обслуживания гидротехнического сооружения, установила прокуратура региона.

    В ходе проверки было установлено, что дамба была введена в эксплуатацию в 2010 году, при этом органы Гостехнадзора уже выявляли нарушения при ее содержании и направляли предписания в адрес ответственных лиц, передает ТАСС

    Прокуратура возбудила уголовное дело по факту халатности. Проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

    Недавно дамба в Орске не выдержала напора воды и разрушилась полностью, это привело к резкому подъему уровня воды в реке Урал.

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    6 апреля 2024, 03:49 • Новости дня
    Шиитские группировки заявили об атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Израиле

    «Исламское сопротивление в Ираке» заявило об атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе

    Шиитские группировки заявили об атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Израиле
    @ Baz Ratner/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе атакованы с использованием беспилотников, сообщило «Исламское сопротивление в Ираке».

    Входящие в «сопротивление» шиитские группировки заявили, что будут продолжать нападения для поддержки сектора Газа и в качестве ответа на «оккупацию» со стороны Израиля, который осуществляет «массовые убийства безоружных палестинских мирных жителей», передает РИА «Новости».

    В конце марта правительство Израиля утвердило оперативные планы по наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа.

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    6 апреля 2024, 20:55 • Новости дня
    В США назвали шокирующей огневую мощь российских бомб ОДАБ-500

    MWM: ВС России усилили огневую мощь на Украине благодаря бомбам ОДАБ-500

    В США назвали шокирующей огневую мощь российских бомб ОДАБ-500
    @ mil.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Термобарические боеголовки авиабомб ОДАБ-500 делают вылеты Су-34 более смертоносными при нанесении ударов по укрепленным украинским позициям, сообщила Military Watch Magazine.

    В материале приводится видео Минобороны России, где истребители Су-34 применяют фугасные бомбы ОДАБ-500 с термобарическими боеголовками против укрепленных позиций украинских войск, передает РИА «Новости».

    MWM пишет, что применение ОДАБ-500 в дополнение к уже имеющемуся значительному артиллерийскому превосходству российских войск обеспечивает большее преимущество в огневой мощи.

    Отмечается, что в западных и украинских источниках СМИ растет тревога в связи с сообщениями об их применении.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия готовится применить на Украине сверхтяжелые бомбы ФАБ-3000.

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    6 апреля 2024, 10:34 • Новости дня
    В Венесуэле отреагировали на штурм посольства Мексики в Эквадоре

    Tекст: Кристина Цыцура

    МИД Венесуэлы осудил штурм посольства Мексики, назвав его «варварским актом» и нарушением международного права.

    Также президент Гондураса Сиомара Кастро выразила солидарность с Мексикой и осудила действия Эквадора, назвав их «нетерпимым актом», передает ТАСС.

    В пятницу вечером эквадорский спецназ штурмовал посольство Мексики, где арестовал экс-президента Хорхе Гласа после того, как власти Мексики предоставили политику убежище. По сообщениям мексиканского МИД, во время штурма пострадали дипломаты.

    Позже Мексика объявила о разрыве дипломатических отношений с Эквадором.

    Напомним, Хорхе Глас проходит обвиняемым по делу о коррупции. Ранее он уже был приговорен к шести годам тюрьмы, но затем освобожден по амнистии.

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    6 апреля 2024, 17:19 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по заводу «Прогресс» и КБ «Ивченко-прогресс» в Запорожье

    Рогов: Российские войска нанесли удары по заводу «Прогресс» и КБ «Ивченко-прогресс» в Запорожье

    ВС России нанесли удары по заводу «Прогресс» и КБ «Ивченко-прогресс» в Запорожье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили ремонтные цеха на заводе «Прогресс» и в конструкторском бюро (КБ) «Ивченко-прогресс» в подконтрольной Украине Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что кроме повреждения ремонтных цехов с военной техникой нацистов, в пригороде Запорожья Разумовке уничтожено сосредоточение украинских боевиков, передает ТАСС.

    Также был нанесен удар по территории завода «Автозаз», где на открытой площадке хранилась техника. По его словам, большая вероятность, что был поражен под ней подземный бункер.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные высокоточным оружием ударили по предприятиям ВПК, производившим ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников.

    Коментарии (6)
    6 апреля 2024, 15:05 • Новости дня
    Командование ВСУ отправило солдат искать снаряды в болотах

    WSJ: ВСУ из-за нехватки боеприпасов вынуждены искать снаряды в болотах

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне острой нехватки боеприпасов командование Вооруженных сил Украины заставляет солдат искать по болотам неразорвавшиеся снаряды, чтобы затем их использовать, сообщает The Wall Street Journal.

    По данным газеты, ситуация с боеприпасами на Украине настолько критична, что солдаты вынуждены рисковать жизнью, выискивая в болотах неразорвавшиеся российские снаряды. Военнослужащий ВСУ Максим Полюхович рассказал журналистам, что им приходится погружаться в болота и проходить по несколько километров по минным полям в поисках снарядов, а между тем, «аппетит командиров растет», передает РИА «Новости».

    Офицеры ВСУ подтвердили острую нехватку снарядов, которые приходится постоянно экономить, и «стрелять только по самым важным целям».

    Ранее в военной разведке Украины признали невозможность победы на поле боя, в том числе из-за нехватки снарядов.

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