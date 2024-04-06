Все идеальные сценарии раздела земель совершенной Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.34 комментария
Голосование на выборах президента завершилось в Словакии
В Словакии завершилось голосование во втором туре выборов президента страны, за пост борются призывающий поддерживать Украину Иван Корчок и выступающий против поставок оружия Киеву Петер Пеллегрини.
Экс-главе МИД Словакии Корчоку исполнилось 60 лет, он придерживается либеральных взглядов и выступает за оказание всесторонней помощи Украине. Его соперник – 48-летний спикер парламента Словакии и лидер партии «Голос – социальная демократия» Пеллегрини.
Словацкое телевидение сообщает, что, по результатам экзитпола, Корчок получит 51,1% голосов избирателей, Пеллегрини – 48,9%, передает ТАСС.
После обработки первых данных (3,28%) управление статистики сообщило, что Пеллегрини пока набирает 70,51%, Корчок – 29,48%, передает РИА «Новости».
Напомним, прежде пост президента страны занимала Зузана Чапутова, которая в 2019 году стала первой в истории Словакии женщиной-президентом. Она отказалась участвовать в выборах в 2024 году.
Осенью партия Роберта Фицо Smer («Курс – социальная демократия») победила на парламентских выборах. Партия Пеллегрини была основана в 2020 году политиками, покинувшими партию Фицо.