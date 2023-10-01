Партию экс-премьера Словакии Фицо официально объявили победителем на выборах

Захарова назвала циничной ложь Блинкена о Бабьем Яре

Официальный представитель МИД Захарова назвала циничной ложь Блинкена о Бабьем Яре

Tекст: Вера Басилая

«Энтони Блинкен позволил себе соврать об одной из самых ужасающих трагедий Второй мировой войны: о расстреле мирного населения советского Киева 29-30 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр. Тогда нацисты, оккупировав территорию города, приступили к «зачисткам». Только за 29-30 числа немецкие фашисты зверским образом уничтожили 34 тыс. человек», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, «самая вопиющая ложь американского госсекретаря заключена в чудовищной по своему невежеству и цинизму фразе: «Советы похоронили (в значении – замалчивали) эту историю». Захарова заявила, что ни одна другая страна в мире столь последовательно не обвиняла национал-социализм в преступлениях Холокоста, как Советский Союз.

Дипломат напомнила, что в марте 1945 года было принято постановление Совета народных комиссаров УССР и ЦК КП(б)У № 378 «О сооружении монументального памятника на месте Бабьего Яра», в соответствии с которым началась работа по созданию парка и установке памятника на месте захоронения жертв немецко-фашистских оккупантов. Он был открыт 2 июля 1976 года на территории, впоследствии названной Национальный историко-мемориальный заповедник «Бабий яр» в Киеве.

По ее словам, Бабий Яр для советского народа, такая же кровоточащая рана как Хатынь, Треблинка или Аушвиц, освобожденный советским солдатом. Этой трагедии посвятили свои произведения всенародно известные и признанные творцы: советский писатель Анатолий Кузнецов, режиссер Марк Донской, композитор Дмитрий Шостакович.

«Как у Блинкена хватило наглости написать о том, что мы якобы не помним или не помнили прошлого, да еще и в годовщину трагедии!», – возмутилась Захарова, отметив, что «самый влиятельный еврей в мире» не осудил чествование нациста в канадском парламенте.

«Что мы все хотим от госсекретаря США, который отдает распоряжение финансировать нацистский режим в Киеве, прославлявший коллаборационистов Бандеру и Шухевича? Что мы хотим от госсекретаря США, который отдает распоряжение голосовать против резолюции ГА ООН , осуждающей неонацизм, расизм и ксенофобию?» – заявила Захарова.

В конце представитель МИД отметила, что отчим Блинкена – Самуэль Пизар – прошел несколько лагерей смерти, Аушвиц и Дахау, до конца жизни с благодарностью вспоминал о роли СССР и вкладе советского солдата в Победу над нацизмом.

«Интересно, что бы он сегодня сказал на ложь своего пасынка», – задалась вопросом она.

Ранее Блинкен опубликовал в своем аккаунте в X(бывший Twitter, заблокирован в России) комментарий, в котором по непонятным причинам заявил, что Советская власть «похоронила» историю с убийством тысяч евреев в Бабьем Яру, он также обвинил Москву в манипуляции этой истории для «прикрытия нарушений» на Украине.