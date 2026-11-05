Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Швеция продлила пограничный контроль внутри Шенгенской зоны до мая 2027 года
Правительство Швеции решило продлить контроль на внутренних границах со странами Шенгенской зоны на полгода из-за сохраняющейся угрозы общественному порядку.
Швеция продлила пограничный контроль на внутренних границах со странами Шенгенской зоны на шесть месяцев – с 12 ноября по 11 мая 2027 года, передает РИА «Новости».
В министерстве юстиции королевства пояснили, что решение основано на оценке текущей ситуации. В ведомстве считают, что в стране сохраняется серьезная угроза общественному порядку и внутренней безопасности.
Впервые Швеция ввела контроль на своих границах в 2015 году. С тех пор эта мера регулярно продлевается.
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