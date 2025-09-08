В СПЧ разъяснили причину денонсации Россией Европейской конвенции о пытках

Член СПЧ Брод: Россия выходит из Европейской конвенции о пытках из-за враждебности Совета Европы

Tекст: Татьяна Косолапова

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на рассмотрение законопроект о прекращении действия Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, а также соответствующих протоколов. Отмечается, что с 2023 года Россия не представлена в Европейском комитете по предупреждению пыток из-за блокировки Советом Европы процесса избрания нового члена от РФ, а обращения по этому поводу остаются без ответа.



«Прекращение данной конвенции – это логичный шаг, который следует из того, что Россия вышла из Совета Европы. А значит, все обязательства, связывающие Россию и Совет Европы, должны быть прекращены. А вышли мы из СЕ, поскольку СЕ превратился в политизированную, недружественную организацию, которая поддерживала и поддерживает агрессивный украинский режим, сеющий смерть и совершающий военные преступления. Поэтому смысла работать в этой структуре в данном ее виде не было», – говорит Брод.

По его словам, отказ от Европейской конвенции по пыткам не означает, что Российская Федерация дает «зеленый свет» пыткам и бесчеловечному обращению с подозреваемыми осужденными гражданами. Во-первых, запрет на пытки закреплен в российской Конституции, за пытки предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, в сфере международного права все еще действует Всеобщая декларация прав человека и Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения наказания, принятая в 1984 году.

«ОНК (Общественная наблюдательная комиссия), уполномоченные по правам человека, правозащитные организации должны продолжать мониторинг проблемы применения пыток в нашей стране, оперативно откликаться на жалобы и обращения, связанные с теми, кто пострадал от пыток. И естественно, должен работать принцип неотвратимости наказания, жесткой ответственности за применение пыток. Нужно продолжать курс на правовое просвещение сотрудников силовых структур, чтобы они понимали бесчеловечность и антигуманность подобных методов, предусмотренную законом ответственность», – заключил Брод.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал документ о расторжении с Норвегией, Финляндией и Швецией международного Баренцева секретариата, а также о прекращении совместного реагирования на чрезвычайные ситуации.