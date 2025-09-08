Путин внес в Госдуму проект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, а также протоколов № 1 и № 2 к ней, передает ТАСС.

В проекте говорится: «Денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года».

В пояснительной записке отмечается, что Россия с 2023 года не представлена в Европейском комитете по предупреждению пыток из-за блокировки Советом Европы процесса избрания нового члена от РФ. Российские обращения по этому вопросу оставались без ответа, несмотря на требования конвенции о сотрудничестве между сторонами.

В документе подчеркивается, что такие «дискриминационные обстоятельства» нарушают представительные права России и подрывают механизм взаимного мониторинга соблюдения обязательств в сфере защиты от пыток. В связи с этим предлагается денонсировать не только саму конвенцию, но и оба протокола к ней.

С инициативой денонсации к президенту обратилось правительство РФ. Россия была членом Совета Европы с 1996 года, но в 2022 году объявила о выходе после приостановки ее прав в уставных органах СЕ. Москва уже уведомила генсека Совета Европы о выходе и о денонсации основного документа – Европейской конвенции по правам человека.

Отмечается, что Россия поэтапно денонсирует документы СЕ, которые не могут действовать в новых условиях. Власти страны подчеркивают, что не отказываются от борьбы с преступлениями и соблюдения прав человека, используя для этого национальное законодательство.

