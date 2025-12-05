Наиболее живучим и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убеждённость в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но её повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.0 комментариев
Нефть подешевела за счет преобладания предложения над спросом
Мировые цены на нефть снизились за счет преобладания предложения над спросом
Мировые цены на нефть в пятницу снизились после повышения цен две предыдущие торговые сессии из-за преобладания предложения над спросом на рынке.
Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.06 снижается на 0,16% относительно предыдущего закрытия – до 63,16 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,25%, до 59,52 доллара, передает РИА «Новости».
За предыдущие два дня цена Brent выросла на 1,3%, а WTI – на 1,76%.
«Как бы сильно ни рос спрос, предложения все равно очень много. Вероятнее всего, путь наименьшего сопротивления для цен – вниз», – цитирует Bloomberg главного экономиста Trafigura Group Саада Рахима.
Ранее управление энергетической информации минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти (кроме стратрезерва) в США за неделю, завершившуюся 28 ноября, выросли на 0,6 млн баррелей, до 427,5 миллиона. Эксперты ждали снижения показателя.