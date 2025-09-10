Как Россия может наказать Финляндию за русофобию

Tекст: Андрей Резчиков

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел исторические параллели между действиями современных финских властей и их предшественников периода Второй мировой войны. В своей колонке для ТАСС он отметил, что по инициативе Хельсинки полностью разрушены взаимовыгодные отношения, выстроенные за десятилетия, от чего страдают прежде всего обычные граждане Финляндии.

Зампред СБ РФ указал, что после вступления в НАТО современная Финляндия прямо нарушает историко-правовой базис двусторонних отношений, включая Парижский мирный договор 1947 года (где прописаны жесткие ограничения по вооружениям и армии) и Договор об основах отношений 1992 года. Он подчеркнул, что взаимодействие с НАТО уже само по себе является грубым нарушением обязательств, а по соглашению с США Финляндия должна открыть 15 военных объектов для американских военных.

Медведев заявил, что такой ревизионизм должен быть жестко пресечен, а с правовой точки зрения разрыв взаимных обязательств ставит вопрос о действительности самих договоров. Он также отметил усиление военной активности Финляндии в приграничных районах, где создаются структуры НАТО. Параллельно с этим проводится зашкаливающее количество маневров.

«Доходит и до смешного: Финляндия всерьез рассматривает присоединение к бредовой и губительной для природы инициативе Польши и Литвы по искусственному заболачиванию собственной территории в качестве защиты от якобы неминуемого «российского вторжения», – уточнил Медведев.

«Из Суоми, имеющей в анамнезе геноцид славянского населения и местную благодатную националистическую почву, даже быстрее, чем из Украины, вылепили агрессивную «анти-Россию»: вместо обсуждавшихся на каком-то этапе планов финляндизации Незалежной оперативно произошла украинизация самой Финляндии», – пояснил он.

В заключение Медведев предупредил, что противостояние с Россией может привести к краху финской государственности, и добавил, что на сей раз «миндальничать» с Хельсинки, как это было в 1994 году, уже никто не будет. «Читать им добрые сказки про Муми-троллей тоже. Как говорится, sitа saa, mitа tilaa – что заказываешь, то и получаешь», – подчеркнул зампред СБ.

«Финляндия действительно восстанавливает военные аэродромы и базы вблизи границы с Россией, проводит учения. Можно утверждать, что финны нацелены на установление контроля над Северным морским путем и акваторией Балтики. Их также интересуют ресурсы, которые они могли бы получить при установлении влияния на отдельные районы Российской Федерации – прежде всего Карелию, традиционно привлекательную для Финляндии», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. По его оценке, финны настроены на реванш и воссоздание концепции «Великой Финляндии», предполагающей объединение финно-угорских народов на балтийском побережье и в Восточной Карелии.

Кнутов указал, что после вступления в НАТО военные приготовления Финляндии активизировались, однако Россия готова к возможным вызовам. Помимо воссоздания Ленинградского военного округа и развертывания новых армий, усиливаются системы ПВО и береговой охраны.

«России приходится выделять значительные ресурсы для обеспечения безопасности. Протяженность границы с Финляндией превышает 1270 километров. Мы проводим ответные учения с участием войск и Балтийского флота, усилена группировка в Калининграде. При необходимости у нас имеются средства для дальнейшего наращивания ее возможностей», – добавил эксперт.

При этом, подчеркивает Кнутов, Россия продолжает искать дипломатические пути снижения напряженности. «К сожалению, политика Финляндии, стран Прибалтики и Германии становится все более агрессивной», – констатировал он.

По мнению эксперта, Финляндия, Норвегия и Швеция могут стать инструментом блокирования Северного морского пути в случае обострения ситуации. Что касается угроз Калининграду, то здесь, по словам Кнутова, основную активность проявляют Польша и страны Прибалтики, а затем уже финны и другие государства.

«Но особого внимания заслуживает позиция Германии. Немцы, постепенно возрождающие реваншистские настроения, заинтересованы в возвращении Калининграда. Эти настроения тихо культивируются в области на протяжении последних двадцати лет через скупку недвижимости и земли подставными лицами. Финны в данной схеме могут играть лишь вспомогательную роль», – полагает Кнутов.

Что касается слов Медведева об оперативной «украинизации» Финляндии, то это прежде всего эмоциональная окраска происходящего, добавляет политолог Вадим Трухачев, кандидат исторических наук. «Украинизровать», не дай бог, можно только Белоруссию в силу того, что речь идет о части русского народа. Финны заведомо народ другой, поэтому «украинизировать» их нельзя, – полагает эксперт. – Скорее я бы употребил выражение «сделать из Финляндии четвертую прибалтийскую республику».

Трухачев напомнил, что, согласно опросам, примерно две трети финнов относятся к России с подозрением и многие хотели бы вернуть Выборг, причем такие результаты социологи получали и до 2014 года.

«Политики Пекка Хаависто и Юсси Халла-ахо, которых Александр Стубб обыграл на прошлогодних президентских выборах, тоже были русофобами. На их фоне Стубб смотрится более умеренным. Но негативное отношение к России в итоге перевесило ценность деловых связей. «Бабло побеждало зло» только на какое-то время, Финляндия была и остается смягченным вариантом Эстонии», – считает эксперт.

Что касается названных Медведевым договоров, которые являются правовым основанием существования страны в нынешнем виде, то Трухачев подчеркивает, что Россия по-прежнему признает Финляндию как легитимное государство: ставить под сомнения ее границы можно, но практического смысла это не имеет.

По мнению Трухачева, из всего этого напрашивается другой шаг – необходимо запретить Финляндии использование судоходного Сайменского канала, который страна арендует у России для сообщения между озером Сайма и Выборгским заливом. «Раньше финны придерживали язык ради денег, а теперь перестали. Из этого надо сделать соответствующие выводы», – заключил эксперт.