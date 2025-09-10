  • Новость часаПВО Белоруссии сбила несколько беспилотников
    Никита Миронов Никита Миронов Иностранная военная помощь всегда выходила Украине боком

    Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Мы не обязаны верить в Ленина

    Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.

    10 сентября 2025, 11:30 • Политика

    Как Россия может наказать Финляндию за русофобию

    @ AP/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Финны нацелены на установление контроля над Северным морским путем и акваторией Балтики». Такими словами политологи оценивают резко выросший уровень агрессивности когда-то нейтрального соседа России, объясняют его причины и дают советы о том, что Россия способна этому противопоставить.

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел исторические параллели между действиями современных финских властей и их предшественников периода Второй мировой войны. В своей колонке для ТАСС он отметил, что по инициативе Хельсинки полностью разрушены взаимовыгодные отношения, выстроенные за десятилетия, от чего страдают прежде всего обычные граждане Финляндии.

    Зампред СБ РФ указал, что после вступления в НАТО современная Финляндия прямо нарушает историко-правовой базис двусторонних отношений, включая Парижский мирный договор 1947 года (где прописаны жесткие ограничения по вооружениям и армии) и Договор об основах отношений 1992 года. Он подчеркнул, что взаимодействие с НАТО уже само по себе является грубым нарушением обязательств, а по соглашению с США Финляндия должна открыть 15 военных объектов для американских военных.

    Медведев заявил, что такой ревизионизм должен быть жестко пресечен, а с правовой точки зрения разрыв взаимных обязательств ставит вопрос о действительности самих договоров. Он также отметил усиление военной активности Финляндии в приграничных районах, где создаются структуры НАТО. Параллельно с этим проводится зашкаливающее количество маневров.

    «Доходит и до смешного: Финляндия всерьез рассматривает присоединение к бредовой и губительной для природы инициативе Польши и Литвы по искусственному заболачиванию собственной территории в качестве защиты от якобы неминуемого «российского вторжения», – уточнил Медведев.

    «Из Суоми, имеющей в анамнезе геноцид славянского населения и местную благодатную националистическую почву, даже быстрее, чем из Украины, вылепили агрессивную «анти-Россию»: вместо обсуждавшихся на каком-то этапе планов финляндизации Незалежной оперативно произошла украинизация самой Финляндии», – пояснил он.

    В заключение Медведев предупредил, что противостояние с Россией может привести к краху финской государственности, и добавил, что на сей раз «миндальничать» с Хельсинки, как это было в 1994 году, уже никто не будет. «Читать им добрые сказки про Муми-троллей тоже. Как говорится, sitа saa, mitа tilaa – что заказываешь, то и получаешь», – подчеркнул зампред СБ.

    «Финляндия действительно восстанавливает военные аэродромы и базы вблизи границы с Россией, проводит учения. Можно утверждать, что финны нацелены на установление контроля над Северным морским путем и акваторией Балтики. Их также интересуют ресурсы, которые они могли бы получить при установлении влияния на отдельные районы Российской Федерации – прежде всего Карелию, традиционно привлекательную для Финляндии», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. По его оценке, финны настроены на реванш и воссоздание концепции «Великой Финляндии», предполагающей объединение финно-угорских народов на балтийском побережье и в Восточной Карелии.

    Кнутов указал, что после вступления в НАТО военные приготовления Финляндии активизировались, однако Россия готова к возможным вызовам. Помимо воссоздания Ленинградского военного округа и развертывания новых армий, усиливаются системы ПВО и береговой охраны.

    «России приходится выделять значительные ресурсы для обеспечения безопасности. Протяженность границы с Финляндией превышает 1270 километров. Мы проводим ответные учения с участием войск и Балтийского флота, усилена группировка в Калининграде. При необходимости у нас имеются средства для дальнейшего наращивания ее возможностей», – добавил эксперт.

    При этом, подчеркивает Кнутов, Россия продолжает искать дипломатические пути снижения напряженности. «К сожалению, политика Финляндии, стран Прибалтики и Германии становится все более агрессивной», – констатировал он.

    По мнению эксперта, Финляндия, Норвегия и Швеция могут стать инструментом блокирования Северного морского пути в случае обострения ситуации. Что касается угроз Калининграду, то здесь, по словам Кнутова, основную активность проявляют Польша и страны Прибалтики, а затем уже финны и другие государства.

    «Но особого внимания заслуживает позиция Германии. Немцы, постепенно возрождающие реваншистские настроения, заинтересованы в возвращении Калининграда. Эти настроения тихо культивируются в области на протяжении последних двадцати лет через скупку недвижимости и земли подставными лицами. Финны в данной схеме могут играть лишь вспомогательную роль», – полагает Кнутов.

    Что касается слов Медведева об оперативной «украинизации» Финляндии, то это прежде всего эмоциональная окраска происходящего, добавляет политолог Вадим Трухачев, кандидат исторических наук. «Украинизровать», не дай бог, можно только Белоруссию в силу того, что речь идет о части русского народа. Финны заведомо народ другой, поэтому «украинизировать» их нельзя, – полагает эксперт. – Скорее я бы употребил выражение «сделать из Финляндии четвертую прибалтийскую республику».

    Трухачев напомнил, что, согласно опросам, примерно две трети финнов относятся к России с подозрением и многие хотели бы вернуть Выборг, причем такие результаты социологи получали и до 2014 года.

    «Политики Пекка Хаависто и Юсси Халла-ахо, которых Александр Стубб обыграл на прошлогодних президентских выборах, тоже были русофобами. На их фоне Стубб смотрится более умеренным. Но негативное отношение к России в итоге перевесило ценность деловых связей. «Бабло побеждало зло» только на какое-то время, Финляндия была и остается смягченным вариантом Эстонии», – считает эксперт.

    Что касается названных Медведевым договоров, которые являются правовым основанием существования страны в нынешнем виде, то Трухачев подчеркивает, что Россия по-прежнему признает Финляндию как легитимное государство: ставить под сомнения ее границы можно, но практического смысла это не имеет.

    По мнению Трухачева, из всего этого напрашивается другой шаг – необходимо запретить Финляндии использование судоходного Сайменского канала, который страна арендует у России для сообщения между озером Сайма и Выборгским заливом. «Раньше финны придерживали язык ради денег, а теперь перестали. Из этого надо сделать соответствующие выводы», – заключил эксперт.

    Часть мира отказывается кормить США за свой счет

    Мир разделился на тех, кто продолжает за свой счет кормить США, и тех, кто больше не хочет этого делать. Индия активно подключилась к отказу спонсировать США вслед за Россией и Китаем. Последние снижают свои инвестиции в гособлигации США уже более десяти лет. Дели начал это делать позже, однако задолго до введения торговых пошлин Вашингтоном. Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Убийство украинки доказывает равнодушие США к Украине

    «Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы», провозгласил президент США Дональд Трамп. Он имел в виду трагедию, разыгравшуюся в Северной Каролине: черный сумасшедший зарезал украинскую беженку. Почему же целый пласт американских элит, СМИ и даже украинские власти оказались равнодушны к этому преступлению? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

