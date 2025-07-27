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    27 июля 2025, 19:30 • Политика

    Европа теряет еще одно нейтральное государство

    Австрию втягивают в НАТО вопреки воле народа

    Европа теряет еще одно нейтральное государство
    @ Сгенерировано ИИ

    Tекст: Евгений Поздняков

    Еще одна европейская страна рискует утратить нейтралитет. Так, глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о готовности страны начать дискуссию о вступлении в НАТО. Эксперты отмечают, что в случае необходимой политической воли со стороны Вены, этот шаг может быть легко осуществим, однако потерю нейтралитета может не одобрить население республики. Что вступление Австрии в НАТО будет означать для России?

    Австрия готова к дискуссии о возможном вступлении страны в НАТО. По словам главы МИД республики Беате Майнль-Райзингер, данное решение связано с нарастающими угрозами безопасности стране, а также «все более агрессивной Россией». Она также добавила, что политика нейтралитета больше не может защитить государство.

    При этом дипломат оговорилась, что в настоящее время ни парламент, ни население не поддерживают вступление в альянс. Однако она подчеркнула принципиальную открытость к началу общественного обсуждения данного вопроса, передает Welt. По ее оценке, подобная дискуссия могла бы стать «плодотворной».

    «Не то чтобы я хотела триумфального вступления в НАТО», – пояснила она, добавив, что мир за последние годы радикально изменился. Майнль-Райзингер также назвала «наивной» точку зрения, что если Австрия не собирается «никого трогать», то ее в ответ «тоже никто не тронет». Дипломат подчеркнула, что Вена уже вносит большой вклад в развитие европейской безопасности.

    При этом военные страны давно участвуют в миротворческих миссиях ЕС. «В этом отношении наш нейтралитет заметно изменился с момента вступления в союз», – уточнила она. Напомним, отказ от участия в военных блоках был закреплен Веной в конституции с 1955 года. Тем не менее вопрос об отмене данного положения неоднократно поднимался после начала СВО.

    На сайте парламента страны указывается, что «нейтралитет не является частью основных принципов» главного документа страны. Соответственно, Австрия может отказаться от него при необходимости. Для принятия данного решения требуется две трети соответствующих голосов в национальном и федеральном советах государства. Плебисцит по данной теме не предусмотрен.

    Напомним, после начала СВО в НАТО вошли две страны. В 2023-м к альянсу присоединилась Финляндия, а годом позже – Швеция. Оба государства, как и Австрия, начиная со времен холодной войны придерживались нейтралитета. После их присоединения граница России с альянсом выросла с 1215 до 2600 км.

    «Заявка правительства Австрии о возможном вступлении страны в НАТО означает, что теперь, после Финляндии и Швеции, от своего долголетнего нейтралитета отказывается и Вена. Берлин, Лондон и Париж все сильнее сколачивают новый военный союз против «имперской России», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В это объединение попытаются затащить как можно больше стран. Однако забвение нейтралитета не вызовет большого энтузиазма в самой Австрии, поскольку населению страны придется серьезно раскошелиться на сомнительные и дорогостоящие инициативы НАТО. Суверенитет же фактически будет передан Вашингтону и Брюсселю», – добавил он.

    «Но времена меняются. Либеральные элиты Запада всерьез нацелены на милитаризацию Старого Света. Страх перед атомной войной у европейцев ушел. Сама Австрия перестает быть «прифронтовым» государством, как это было до расширения НАТО: идея укрепить собственную экономику за счет наращивания военных расходов становится популярной», – акцентирует эксперт.

    «Конечно, у некоторых сохранялись надежды на то, что после полного ухода Германии в «антироссийский лагерь», именно Австрия станет неким мостом для будущего диалога Москвы и Брюсселя. Но зараженная нынешней военной риторикой Вена, по всей видимости, решила следовать за Берлином», – полагает собеседник.

    «Вообще, канцлер Австрии Кристиан Штокер по-прежнему считает, что страна продолжит придерживаться нейтралитета.

    Однако критика со стороны немцев, поляков и англичан по поводу «непоследовательной позиции Вены в отношении Москвы» нарастает. Вопрос лишь в том, как именно НАТО будет продолжать давить на государство», – уточняет Рар.

    Политика нейтралитета во многом позволила Австрии достичь экономического благополучия, считает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований. «Еще в годы холодной войны это позволяло Вене торговать как со странами западного, так и восточного блоков», – пояснил он.

    «Желание же властей Австрии вступить в НАТО вызвано их текущей позицией по отношению к конфликту на Украине. Государство давно присоединилось к антироссийским санкциям, что уже говорит о частичном отступлении от политики нейтралитета. Если это понятие начало «осыпаться», логично продолжить идти по данному пути», – рассуждает эксперт.

    «Кроме того, Вена является участницей Европейского союза. Соответственно, в рамках своей дипломатии страна давно ориентируется на позицию Брюсселя. Соответственно, постулирование начала дискуссии о вступлении в НАТО не выглядит слишком большой неожиданностью для страны. Более того, осуществить этот шаг достаточно просто», – продолжает собеседник.

    «Если руководство Австрии проявит необходимую политическую волю, ее присоединение к Североатлантическому альянсу станет фактически решенным вопросом.

    Государство обладает вполне боеспособной армией, имеющей в своем распоряжении приличные объемы техники. Для такой компактной страны, не имеющей значительных внешних угроз – это большое достижение», – добавляет он.

    «Соответственно, НАТО не придется тратить значительных сумм на модернизацию австрийских войск. Переподготовка местного офицерского корпуса также не займет много времени. Потенциально вхождение в ряды альянса может быть даже проще, чем у тех же Финляндии или Швеции», – акцентирует эксперт.

    «Однако в случае с Хельсинки и Стокгольмом, присоединение к НАТО стало во многом эмоциональной реакцией на начало СВО. Австрии этого удалось избежать во многом благодаря позиции общества. Местное население не поддерживает идею утраты нейтралитета, да и угрозу со стороны России граждане не особо чувствуют», – отметил собеседник.

    «Удастся ли изменить эту точку зрения – большой вопрос. Москва будет рассматривать вхождение Австрии в состав НАТО как продолжение политики расширения на восток. Гармонии нашему диалогу с альянсом это не прибавит. Уровень эскалации заметно повысится», – заключил Соколов.

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