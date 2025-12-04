Индия становится долгосрочным приоритетом внешней политики России

Поиск констант в международной политике – дело редко благодарное. Слишком много незапланированного врывается в повестку дня, переворачивая шахматную доску. Однако многое по-прежнему зависит и от личных качеств игроков. Одаренные политической волей умеют невозмутимо достигать за игровым столом поистине стратегических целей для нескольких поколений. Именно эти слова приходят на ум при оценке перспектив государственного визита Владимира Путина в Индию 4-5 декабря по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди.

Москва и Нью-Дели с полным основанием гордятся давним стратегическим партнерством. Через два года, в 2027-м, наши страны отметят 80-летний юбилей установления дипломатических отношений. Этот багаж, как «своя ноша», не тянет. Напротив, он позволяет сторонам предметно обсуждать широкий спектр вопросов, включая военно-техническое сотрудничество, энергетику, транспорт, торговлю, космос, культурные и гуманитарные связи. Как следует из официального сообщения на сайте Кремля, по итогам переговоров планируется принятие совместного заявления, а также подписание целого ряда двусторонних межведомственных и коммерческих документов.

Нашему сотрудничеству определенно необходим новый импульс развития. По данным индийского Министерства торговли и промышленности, в 2024 году объем торговли между Россией и Индией превысил 70,6 млрд долларов, что на 9,2% больше показателя 2023 года. При этом страны стремятся увеличить товарооборот до 100 млрд долларов к 2030 году, делая акцент на укреплении связей в машиностроении, продовольственной и фармацевтической отраслях.

Особое место во взаимодействии с Индией занимают совместные инфраструктурные проекты – международный транспортный коридор «Север-Юг», который соединит Санкт-Петербург и Мумбаи через Иран, а также морской маршрут Ченнаи – Владивосток, призванный ускорить торговлю. Контуры первого проступают все отчетливее. В середине ноября в сухой порт Ирана Априн, находящийся на стыке транспортных коридоров (включая МТК «Север-Юг»), впервые прибыл грузовой поезд из России. Международная значимость и актуальность этого мегапроекта становятся очевиднее в свете геостратегической реальности, где ни Суэцкий канал, ни акватория Балтийского моря более не могут восприниматься международными игроками как абсолютно безопасные для коммерческого мореплавания.

Очевидно, выстраивая тесные связи с Индией, в том числе по инфраструктурным проектам, наше руководство учитывает важное обстоятельство. Даже на коллективном Западе, не всегда лояльном к Индии, признают фантастический совокупный потенциал этой страны. По прогнозам агентства S&P, совсем скоро, к 2030-2031 финансовому году, азиатский гигант станет третьей по величине экономикой мира. Эти прогнозы опираются на сильную экономическую динамику, устойчивый внутренний спрос, а также проводимые реформы, которые рассматриваются Нью-Дели как ключ к раскрытию потенциала для еще более высокого роста.

Другой, проверенной временем, опорой российско-индийских отношений является военно-техническое сотрудничество. По данным агентства Bloomberg, в ходе предстоящего визита индийская сторона намерена начать обсуждение поставок многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и систем ПРО С-500. За прошедшие годы сотрудничество в этой сфере переросло из отношений «продавец – покупатель» в совместные исследования, разработку и производство современных вооружений. В частности, индийская сторона выделяет совместный проект сверхзвуковой противокорабельной ракеты «БраМос» (PJ-10 BrahMos), не говоря уже о совместных работах по проектированию истребителей пятого поколения и многоцелевых транспортных самолетов.

Весьма символично, что в сентябре 2025 года индийская сторона направила 65 военнослужащих, включая бойцов полка «Кумаон» – одного из престижнейших подразделений индийской армии, на стратегические учения «Запад-2025». Этот шаг можно рассматривать как весомый сигнал Нью-Дели на фоне давления коллективного Запада на Индию из-за ее сотрудничества с Россией. Возможно, участие в российско-белорусских учениях станет традицией.

Кроме того, у наших стран общая «аллергия» на вмешательство внерегиональных игроков, что создает основу для дальнейшего сближения. Этому же способствует и ратификация Госдумой 2 декабря договора об укреплении военного сотрудничества между Россией и Индией.

Сближению благоприятствует и взвешенный, продуманный международный курс премьер-министра Индии Нарендры Моди, который проявляется в работе таких структур, как ШОС и БРИКС. Нормализация диалога Нью-Дели с другим стратегическим партнером Москвы – Пекином – в 2025 году существенно расширяет общее поле взаимодействия и открывает новые перспективы всем вовлеченным сторонам.