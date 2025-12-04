  • Новость часаКремль объявил дату прямой линии с Путиным
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Индия становится долгосрочным приоритетом внешней политики России
    4 декабря 2025, 08:50 Мнение

    Индия становится долгосрочным приоритетом внешней политики России

    Выстраивая тесные связи с Индией, наше руководство учитывает важное обстоятельство. Даже на коллективном Западе, не всегда лояльном к Индии, признают фантастический совокупный потенциал этой страны.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев

    востоковед, директор Центра изучения новой Турции

    Путин и Моди откроют новый этап в отношениях России и Индии
    Трамп заявил об ухудшении для Киева условий урегулирования
    Польша сообщила о ликвидации совета Россия – НАТО
    Участница двух Олимпиад под флагом Украины приняла российское гражданство

    Поиск констант в международной политике – дело редко благодарное. Слишком много незапланированного врывается в повестку дня, переворачивая шахматную доску. Однако многое по-прежнему зависит и от личных качеств игроков. Одаренные политической волей умеют невозмутимо достигать за игровым столом поистине стратегических целей для нескольких поколений. Именно эти слова приходят на ум при оценке перспектив государственного визита Владимира Путина в Индию 4-5 декабря по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди.

    Москва и Нью-Дели с полным основанием гордятся давним стратегическим партнерством. Через два года, в 2027-м, наши страны отметят 80-летний юбилей установления дипломатических отношений. Этот багаж, как «своя ноша», не тянет. Напротив, он позволяет сторонам предметно обсуждать широкий спектр вопросов, включая военно-техническое сотрудничество, энергетику, транспорт, торговлю, космос, культурные и гуманитарные связи. Как следует из официального сообщения на сайте Кремля, по итогам переговоров планируется принятие совместного заявления, а также подписание целого ряда двусторонних межведомственных и коммерческих документов.

    Нашему сотрудничеству определенно необходим новый импульс развития. По данным индийского Министерства торговли и промышленности, в 2024 году объем торговли между Россией и Индией превысил 70,6 млрд долларов, что на 9,2% больше показателя 2023 года. При этом страны стремятся увеличить товарооборот до 100 млрд долларов к 2030 году, делая акцент на укреплении связей в машиностроении, продовольственной и фармацевтической отраслях.

    Особое место во взаимодействии с Индией занимают совместные инфраструктурные проекты – международный транспортный коридор «Север-Юг», который соединит Санкт-Петербург и Мумбаи через Иран, а также морской маршрут Ченнаи – Владивосток, призванный ускорить торговлю. Контуры первого проступают все отчетливее. В середине ноября в сухой порт Ирана Априн, находящийся на стыке транспортных коридоров (включая МТК «Север-Юг»), впервые прибыл грузовой поезд из России. Международная значимость и актуальность этого мегапроекта становятся очевиднее в свете геостратегической реальности, где ни Суэцкий канал, ни акватория Балтийского моря более не могут восприниматься международными игроками как абсолютно безопасные для коммерческого мореплавания.

    Очевидно, выстраивая тесные связи с Индией, в том числе по инфраструктурным проектам, наше руководство учитывает важное обстоятельство. Даже на коллективном Западе, не всегда лояльном к Индии, признают фантастический совокупный потенциал этой страны. По прогнозам агентства S&P, совсем скоро, к 2030-2031 финансовому году, азиатский гигант станет третьей по величине экономикой мира. Эти прогнозы опираются на сильную экономическую динамику, устойчивый внутренний спрос, а также проводимые реформы, которые рассматриваются Нью-Дели как ключ к раскрытию потенциала для еще более высокого роста.

    Другой, проверенной временем, опорой российско-индийских отношений является военно-техническое сотрудничество. По данным агентства Bloomberg, в ходе предстоящего визита индийская сторона намерена начать обсуждение поставок многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и систем ПРО С-500. За прошедшие годы сотрудничество в этой сфере переросло из отношений «продавец – покупатель» в совместные исследования, разработку и производство современных вооружений. В частности, индийская сторона выделяет совместный проект сверхзвуковой противокорабельной ракеты «БраМос» (PJ-10 BrahMos), не говоря уже о совместных работах по проектированию истребителей пятого поколения и многоцелевых транспортных самолетов.

    Весьма символично, что в сентябре 2025 года индийская сторона направила 65 военнослужащих, включая бойцов полка «Кумаон» – одного из престижнейших подразделений индийской армии, на стратегические учения «Запад-2025». Этот шаг можно рассматривать как весомый сигнал Нью-Дели на фоне давления коллективного Запада на Индию из-за ее сотрудничества с Россией. Возможно, участие в российско-белорусских учениях станет традицией.

    Кроме того, у наших стран общая «аллергия» на вмешательство внерегиональных игроков, что создает основу для дальнейшего сближения. Этому же способствует и ратификация Госдумой 2 декабря договора об укреплении военного сотрудничества между Россией и Индией.

    Сближению благоприятствует и взвешенный, продуманный международный курс премьер-министра Индии Нарендры Моди, который проявляется в работе таких структур, как ШОС и БРИКС. Нормализация диалога Нью-Дели с другим стратегическим партнером Москвы – Пекином – в 2025 году существенно расширяет общее поле взаимодействия и открывает новые перспективы всем вовлеченным сторонам.

    Другие материалы автора

    Главное
    На капоте двигателя пассажирского самолета Москва-Пхукет обнаружили гарь
    Под Киевом произошел вооруженный конфликт между ГУР МО Украины и ВСУ
    Польша запретила компартию
    Трамп анонсировал сухопутную операцию в Латинской Америке
    Названа страна с крупнейшим долгом перед Россией
    Курьер назвал причину избиения пенсионерки в Новосибирске
    На Дальнем Востоке обнаружили опасную тропическую микроводоросль

    Чем опасен рекордно быстрый отбор газа из хранилищ Европы

    Отопительный сезон в Европе только начался, а запасы в хранилищах уже стали истощаться рекордными темпами. Сейчас их уровень характерен обычно для конца декабря. Что заставляет европейцев так быстро расходовать запасы газа на зиму и чем это опасно? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин и Моди откроют новый этап в отношениях России и Индии

    Россия и Индия готовятся к переговорам на высшем уровне – 4-5 декабря Владимир Путин посетит Нью-Дели впервые с 2021 года. Встреча с премьер-министром Нарендрой Моди пройдет на фоне возросшего внешнего давления на обе страны, что придает ей особую значимость. По оценкам экспертов, стороны готовят к подписанию новые соглашения в сферах экономики и военно-технического сотрудничества. Какие цели преследуют Москва и Нью-Дели и что этот визит может изменить в нашем стратегическом партнерстве? Подробности

    Перейти в раздел

    ИИ формирует новый «ядерный клуб» XXI века

    «ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинская молодежь отказалась воевать даже за большие деньги

    Усилия украинских властей пополнить ряды ВСУ молодежью обернулись полным провалом. Те, кто все-таки решил заработать и воспользоваться «Контрактом 18-24», окончательно разочаровались в правительстве. Как говорят эксперты, молодое поколение не верит в политические цели этой войны, при этом украинской армии не помогла бы даже тотальная мобилизация граждан в возрасте 18-24 лет. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    • Зеленскому подобрали замену

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации