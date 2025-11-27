  • Новость часаПодозреваемый в стрельбе у Белого дома в Вашингтоне служил в армии Афганистана
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китаю и Индии надо отойти от края пропасти
    27 ноября 2025, 08:48 Мнение

    Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев

    востоковед, директор Центра изучения новой Турции

    Турция хорошо заработает на русофобии Европы
    Трамп: Животное, расстрелявшее в упор бойцов Нацгвардии США, заплатит суровую цену
    Каллас потребовала сократить численность армии России
    Закрыта лазейка для повторного въезда выдворенных из России иностранцев

    По сообщению издания The Times if India, в Ладакхе начала функционировать новая индийская авиабаза Мудх-Ньома. Стратегический объект, который некоторые блогеры окрестили «главной угрозой Китаю», расположен на высоте 4 тыс. м, всего в 30 км от линии фактического контроля с Китаем. Известно, что объект стал третьей ключевой воздушной базой Индии в регионе и теперь может принимать как тяжёлые транспортные самолёты, так и истребители. Символично, что первую посадку на новой базе выполнил главный маршал авиации А. П. Сингх.

    В международное событие эту новость превращает то обстоятельство, что новая авиабаза существенно расширяет возможности индийских ВВС. Индийские медиа уточняют, что Мудх-Ньома позволит Индии не только быстрее перебрасывать войска и технику, обеспечивать снабжение в труднодоступных условиях гор, но и незамедлительно реагировать на любые изменения обстановки вдоль линии соприкосновения с Китаем.

    Разумеется, у индийских военных есть свои соображения, касающиеся обеспечения национальной безопасности. С одной стороны, Национально-освободительная армия Китая (НОАК) с недавних пор располагает усовершенствованными истребителями-невидимками J-20, а также бомбардировщиками, самолетами-разведчиками и дронами. Последние размещены Пекином на объектах вдоль китайско-индийской границы в Хотане, Бангда, Шигадзе, Кашгаре, Хоупинге, Гаргунсе, Ньингчи. С другой – хватало и других поводов для индийского беспокойства. Достаточно вспомнить о приграничных столкновениях китайцев с индийцами на спорных территориях в 2020-м. Именно после них индийцы и ускорили строительство военной инфраструктуры в Гималаях.

    К тому же, как правило, любые индийские движения в военном плане нужно «делить» на их же противостояние с непримиримым противником и одновременно ключевым китайским партнером – Пакистаном. Неслучайно маршал авиации Индии в отставке Санджив Капур подчеркнул, что новый объект Мудх-Ньома станет вызовом не только для Пекина, но и для Исламабада. По мнению офицера, такие авиабазы укрепляют баланс сил в условиях наличия аналогичных объектов у НОАК.

    Стоит помнить и о китайско-пакистанском экономическом коридоре (КПЭК/ СPEC) – инвестиционном проекте в рамках программы «Один пояс – один путь». Во многом коридор стал главным поводом для Индии подписаться в 2023 году под альтернативным экономическим коридором, продвигаемым Израилем и США – «Индия – Ближний Восток – Европа» (IMEC). Хотя выключение Израиля из уравнения на фоне его войны с ХАМАС оттянуло, если не похоронило, антикитайские планы. Словом, поводов для соперничества хватает не только в военно-политической, но и в экономической плоскости.

    Вместе с тем даже попытки США втянуть Индию в IMEC, который открыто противопоставлялся Джо Байденом китайскому «Поясу и пути», ясно указывали – верх наивности думать, будто бы потенциальный конфликт Нью-Дели и Пекина касается лишь «утопающих». Напротив, противоречия между ними искусно подогреваются англосаксами, как минимум, с 2007 года, с момента появления так называемого Четырёхстороннего диалога по безопасности (Quad) в составе Австралии, Индии, США и Японии. Безопасности от кого?

    Но еще более твердо США вступили на антикитайский путь, окучивая Индию, когда осознали главное. В 2010-м Китай уже обогнал их, став крупнейшим мировым производителем. Американцы просто категорически не желают допустить промышленную революцию Китая, которая приведет к реальным изменениям в мировом разделении труда. Предположим, что новая система станет куда более инклюзивной, а значит, справедливой.

    Аналогично их пугает перспектива роста среднего класса КНР к 2030 году до 800 млн человек. Действительно, таким уникальным рынком не располагает ни один из соседей Китая, включая американских сателлитов Японию и Южную Корею. Но что еще хуже для США – вернуть американские производственные мощности из Китая «домой», как намеревался Трамп, или перенести их в другие страны Южной и Юго-Восточной Азии, крайне трудно осуществимо. Во всяком случае в обозримой перспективе. Деиндустриализировать Китай уже невозможно.

    Что же касается Индии и ее потенциала, то достаточно иметь в виду, что, по данным экспертов, к 2030 страна имеет все шансы стать лидером по производству качественных полупроводников. Обладает Индия и внушительными трудовыми ресурсами, которые впечатляют по главному критерию – по их молодости. Экономически активное население от общей численности населения составляет порядка 66%. Однако сравняться, а то и занять позицию Китая – «мировая кузницы» – Индии еще только предстоит. По сравнению с Китаем Индия, если угодно, «великая держава завтрашнего дня». Ее многогранное влияние пока лишь начинает раскрываться за пределами Южной и Юго-Восточной Азии.  

    Эти амбиции неплохо просчитали американцы, когда летом 2023-го Байден буквально облизывал Индию, предлагая той инвестиции, внимание таких технологических гигантов, как Apple и Tesla, широкоформатное военно-техническое сотрудничество. К чести и мудрости индийской стороны – Индия не прельстилась американской рекламой. Попытки Запада запугать оказались также тщетны. Даже неоднократные угрозы Трампа уже в 2025-го ввести «очень жесткие санкции» в адрес «ведущих бизнес с Россией», – индийцев не впечатлили.

    Напротив, Нью-Дели решил не отказываться от своих масштабных инфраструктурно-транспортных и логистических проектов с Россией и Ираном, строить будущее, опираясь на свою самобытность. Показательным было решение Индии подписать с подсанкционным Ираном соглашение о долгосрочной эксплуатации порта Чабахар. К слову сказать, этот объект теперь задействован и в нашем совместном с Индией и Ираном мегапроекте – международном транспортом коридоре «Север-Юг».

    Вдобавок Нью-Дели в этом году не только остался активным участником формата БРИКС и возобновил свое участие в работе ШОС. Поездка премьера Индии Нарендры Моди в китайский Тяньцзинь на саммит организации впервые за последние семь лет, как и возобновление авиасообщений между Индией и Китаем, стали недоброй весточкой для Трампа и всего американского истеблишмента. Однако те по сей день не прекращают попыток настроить и противопоставить Нью-Дели Пекину.

    Как отмечает автор доклада американского The Heritage Foundation, Соединенные Штаты и Индия заинтересованы в предотвращении китайской «гегемонии» в Индийском океане и противодействии окружению Индии китайскими базами и дружественными Китаю государствами. «Сейчас настало время для двух великих демократий мира работать сообща, чтобы смягчить угрозы безопасности, исходящие от Китая», отмечено в докладе.

    Авторы подобных опусов предпочитают умалчивать, что именно политика Белого дома привела к ощетиниванию Китая в том числе и в отношении Индии. АТР кишит антикитайскими форматами. В некоторые из них в свое время индийцев обманом затянули. Молчат лжецы и о том, что само геополитическое положение, в котором Тихий и Индийский океаны фактически образуют единый южный океан, диктует необходимость крупнейшим игрокам Азии – Китаю и Индии – конструктивно взаимодействовать ради общего блага.

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков. Когда-то Великобритания столкнула две крупнейшие державы Европы – Россию и наполеоновскую Францию, затем Россию и Германию. Китайским и индийским друзьям следует хорошо помнить уроки истории, не поддаваясь на провокации Запада. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Стало известно о контроле ВС России над 90% Волчанска
    Euroclear предупредил о росте долгов ЕС из-за использования российских активов
    Трамп объявил о прекращении всех субсидий и выплат в адрес ЮАР
    Власти ДНР решили ликвидировать часть угольных шахт
    Никарагуа установила торговые связи с Донецком и Севастополем
    У родни экс-сотрудника управления «К» МВД Сатюкова нашли 70 счетов
    Верховный суд отклонил жалобу Разина на решение по правам на песни «Ласкового мая»

    Турция хорошо заработает на русофобии Европы

    Анкара уверила, что не намерена под давлением США и НАТО прекращать закупки российского газа. Чем шире конфликт России с Западом, тем больше возможностей открывается для Турции для дополнительного заработка. На чем Анкара зарабатывает уже сейчас миллиарды долларов, и какие двери для новых заработков откроются в 2027 году? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай пригрозил Японии войной по праву победителя

    Пекин, разозленный поведением премьера Японии Санаэ Такаити, напомнил соседу о праве применять против него силу, не дожидаясь одобрения Совбеза ООН. Таких угроз руководство Китая не озвучивало еще ни разу, но непосредственность Такаити и ее равнение на Маргарет Тэтчер провоцируют КНР. Строго говоря, она первой захотела повоевать. Подробности

    Перейти в раздел

    Фестивали плова разошлись с национальной политикой России

    Президент Владимир Путин утвердил новую стратегию государственной нацполитики до 2036 года. Документ устанавливает принципиально новый статус русского народа, языка и культуры в госполитике. Как отмечают эксперты, государство берет на себя обязательство активно развивать русскую культуру как основу гражданской идентичности, что кардинально меняет сложившуюся за последние десятилетия практику в области миграции. Подробности

    Перейти в раздел

    В Латвии увольняют прикормленных русофобов

    «Конечная участь предателя всегда горька и постыдна. Это расходный материал, от которого избавляются, как только он исчерпает свою полезность». Такими словами эксперты комментируют решение о закрытии последнего государственного русскоязычного радио в Латвии. Ради чего его создавали – и почему закрывают сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации