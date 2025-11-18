Премьер Госсовета Китая заявил о необходимости сотрудничества с Россией в ШОС

Премьер Госсовета Китая Ли Цян заявил о необходимости сотрудничества с РФ в ШОС

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Китаю и России следует углублять практическое сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества, зпередает РИА «Новости».

Ли Цян добавил, что обе стороны могли бы активнее развивать взаимодействие, чтобы способствовать росту всех государств-членов ШОС, а также повышать эффективность работы самой организации и ее статус на мировой арене.

Ли Цян подчеркнул необходимость поддерживать «шанхайский дух» и призвал страны-участницы к скорейшей реализации утвержденного лидерами плана развития. Он заметил, что на сентябрьском саммите ШОС в Тяньцзине были достигнуты «знаковые и выдающиеся результаты». По мнению главы правительства КНР, это позволит укрепить координацию между странами и усилить коллективное влияние ШОС.

Кроме того, Ли Цян высказал мнение, что организация должна объединять больше государств глобального Юга, а также содействовать формированию «справедливого и упорядоченного миропорядка и инклюзивной экономической глобализации». Он подчеркнул, что Китай готов тесно сотрудничать и координировать действия с Россией по этим направлениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минфина США назвал ШОС «показушной».

Ранее Axios отметила дружеское общение Моди с Путиным и Си на саммите ШОС как послание Трампу. WSJ заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров Китая, России и Индии на этом саммите.