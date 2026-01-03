Переходный совет Южного Йемена принял Конституцию независимой Южной Аравии

Tекст: Антон Антонов

В опубликованном документе отмечается, что новое государство объявлено суверенным, а его столицей становится Адеа. Границы Южной Аравии будут соответствовать границам бывшей Народной Демократической Республики Йемен, передает РИА «Новости».

Декларация устанавливает, что Южная Аравия входит в арабский и исламский мир, государственным языком является арабский, а ислам – официальной религией. Закрепляется, что исламский шариат становится основным источником права.

Для создания государственных институтов установлен двухлетний переходный период, который, по решению переходного законодательного органа, может быть продлен еще на два года.

Система власти в Южной Аравии провозглашена демократической и гражданской, основанной на принципах разделения властей. После завершения переходного периода планируется проведение всенародного референдума, на котором жители примут решение о политическом устройстве страны.

Другие политические силы, включая Руководящий Президентский совет, который управляет территориями международно признанных властей Йемена, пока официально не комментировали провозглашение независимости.

Руководящий Президентский совет с декабря находится в кризисе из-за конфликта между председателем Рашадом аль-Алими и Айдарусом аз-Зубейди на фоне захвата южанами ряда восточных провинций и усилий по восстановлению Народной Демократической Республики Йемен – государства, существовавшего на юге страны до объединения Йемена в 1990 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Йемена ввели чрезвычайное положение сроком на 90 дней на фоне мятежа, поддержанного силами, связанными с ОАЭ. Саудовская Аравия призвала сепаратистов покинуть свои позиции в Йемене. Эр-Рияд потребовал от ОАЭ вывести войска и прекратить поддержку Южного переходного совета на границе с Саудовской Аравией. Министерство обороны Арабских Эмиратов объявило о завершении своей миссии по борьбе с терроризмом в Йемене. ОАЭ сообщили, что завершили вывод войск с территории Йемена.