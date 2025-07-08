Первая леди Франции вновь публично унизила супруга, отказавшись подать руку

Tекст: Евгения Караваева

На кадрах трансляции телеканала France 24 видно, как президент Франции Эммануэль Макрон первым спускается по трапу, после чего протягивает руку супруге для поддержки. Брижит Макрон, одетая в белое платье и на высоких каблуках, проигнорировала этот жест и начала спускаться, опираясь на поручень, передает РИА «Новости».

Макрон убрал руку и повернулся навстречу принцу Уильяму и принцессе Кейт Мидлтон, которые встречали французскую делегацию.

В мае СМИ уже обсуждали отношения Макрона и его супруги во время их визита во Вьетнам. Тогда камеры зафиксировали, как Брижит Макрон толкнула президента рукой в подбородок, что вызвало волну обсуждений. Елисейский дворец сначала отрицал подлинность этих кадров, однако позже источник из окружения президента подтвердил, что это была «семейная ссора». Сам Макрон позднее объяснил, что супруги просто дурачились.

Визит французского президента в Британию продлится три дня. По прибытии Макрон с супругой отправились в Виндзорский замок, где их встретили Карл III и королева Камила.

Во вторник Макрон планирует выступить с речью в британском парламенте. В четверг запланирован саммит между Макроном и премьер-министром Киром Стармером, на котором обсудят вопросы иммиграции и обороны.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не знаком с деталями произошедшего между французским лидером Эммануэлем Макроном и его супругой, но посоветовал ему «держать дверь закрытой». Также Трамп просил журналистку Оуэнс прекратить расследование о жене Макрона.