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    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

    14 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    32 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Мораль становится проблемой ВСУ

    Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    2 комментария
    30 мая 2025, 22:58 • Новости дня

    Трамп дал совет Макрону после пощечины от супруги

    Трамп посоветовал Макрону «держать дверь закрытой» после пощечины в самолете

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не знаком с деталями произошедшего между французским лидером Эммануэлем Макроном и его супругой, но посоветовал ему «держать дверь закрытой».

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с видео, на котором супруга президента Франции Брижит Макрон дала пощечину Эммануэлю Макрону, сообщает РИА «Новости».

    В беседе с журналистами в Овальном кабинете Трамп отметил, что не знает всех обстоятельств инцидента. «Не знаю, что произошло, но советую держать дверь закрытой», – заявил он.

    Американский лидер отметил, что общался с Макроном после появления ролика. По словам Трампа, в семье французского президента нет проблем и «все в порядке».

    Ранее французские спортзалы обновили рекламу курсов самообороны после инцидента с Эммануэлем Макроном и его супругой.

    Во вторник Макрон заявил, что толчок жены был безобидной семейной игрой.

    В СМИ появились кадры, где первая леди Франции дала пощечину президенту при их прибытии в Ханой.

    В окружении Макрона назвали этот инцидент обычной семейной шалостью.

    30 мая 2025, 11:52 • Новости дня
    Макрон выдвинул ультиматум Израилю
    Макрон выдвинул ультиматум Израилю
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости ужесточения позиции Евросоюза по Израилю, если гуманитарный кризис в Газе не будет решен в ближайшие часы, сообщает Politico.

    Европа должна ужесточить свою позицию в отношении Израиля, если кризис в секторе Газа не начнет решаться в ближайшие часы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Сингапур, передает Politico.

    «Сегодня совершенно ясно, что мы не можем позволить продолжаться этой ситуации», – подчеркнул Макрон на пресс-конференции перед началом форума Shangri-La Dialogue.

    По его словам, если гуманитарная ситуация не сдвинется с мертвой точки в течение нескольких часов, Европа будет вынуждена ужесточить свою «коллективную позицию» по отношению к Израилю.

    Макрон добавил, что признание Палестинского государства – это «моральный долг» и «политическая необходимость».

    Ранее он уже критиковал действия Израиля в Газе, назвав их «позорными». В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил французского лидера в поддержке ХАМАС и распространении «кровавых наветов».

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц также выступил с резкой критикой израильской операции в Газе, отметив, что она «больше не может оправдываться борьбой с терроризмом ХАМАС».

    Белый дом накануне сообщил, что Израиль согласился на предложенное США соглашение о 60-дневном перемирии и освобождении заложников, и теперь Вашингтон ждет официального ответа от ХАМАС.

    По информации BBC, представитель ХАМАС в пятницу заявил, что группировка отвергнет американское предложение, так как оно не учитывает их основные требования, включая прекращение войны. Вместе с тем, агентство Reuters передает, что ХАМАС все еще изучает план и даст ответ в пятницу или субботу.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил о возможности признания Палестины государством в июне.

    Более 300 известных британцев, включая актера Бенедикта Камбербэтча, певиц Энни Леннокс и Дуа Липу, подписали открытое письмо с требованием к правительству Британии прекратить поставки вооружения Израилю и поддержать палестинцев.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подверг критике западные страны за требование завершить операцию в Газе, увидев в этом угрозу росту террористической активности.

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    30 мая 2025, 01:47 • Новости дня
    Небензя обвинил Зеленского в попытке обмануть Трампа
    Небензя обвинил Зеленского в попытке обмануть Трампа
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский пытается «любой ценой» вернуть США к антироссийскому курсу, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Планы Зеленского и его подельников, что называется, шиты белыми нитками. Их задача – обмануть и дезориентировать предпринимающего решительные шаги к миру американского президента Трампа», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    Небензя заявил, что Киев хочет «любой ценой» вернуть США, «уже потратившие впустую сотни миллиардов долларов», на «антироссийские и русофобские» позиции.

    По словам Небензи, в последние месяцы американская администрация стала лучше понимать истинные мотивы киевских властей и причины украинского конфликта. Он заявил, что у властей США «открылись глаза в отношении истинного лица режима Зеленского».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что Украина может выбрать либо мир на переговорах, либо неминуемое военное поражение, а антироссийские санкции не спасут режим Владимира Зеленского.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от введения новых антироссийских санкций, чтобы не сорвать «сделку» по Украине, и собирается подождать еще пару недель.

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    30 мая 2025, 22:30 • Видео
    Сербия подавала патроны Зеленскому

    Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

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    30 мая 2025, 13:39 • Новости дня
    В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского

    Песков назвал условие для прямых переговоров Путина и Зеленского

    В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение возможной личной встречи между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что возможность прямых переговоров президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может быть рассмотрена лишь после достижения определенных результатов на переговорах между делегациями России и Украины, передает ТАСС.

    Он отметил, что Владимир Путин всегда поддерживал контакты на высшем уровне, однако подобные встречи должны быть тщательно подготовлены и основаны на результатах работы делегаций.

    Песков подчеркнул, что только после появления конкретных успехов на переговорах между российской и украинской сторонами можно будет говорить о встрече лидеров и о проведении диалога на высшем уровне.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский пытается легитимизироваться, настаивая на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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    30 мая 2025, 00:22 • Новости дня
    Келлог счел «закономерной» обеспокоенность России расширением НАТО
    Келлог счел «закономерной» обеспокоенность России расширением НАТО
    @ Boris Roessler/Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Обеспокоенность России расширением НАТО на восток является «закономерной», для США вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня, заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог.

    «Это закономерное беспокойство. Мы говорили неоднократно, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня», – приводит слова Келлога РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    Он подчеркнул, что «так думают» не только США. Келлог отметил, что для принятия Украины в НАТО требуется согласие всех 32 стран, и сейчас как минимум четыре государства из блока выражают сомнения по данному вопросу. По словам Келлога, другие страны альянса также не уверены в необходимости расширения за счет Украины.

    Келлог выразил мнение, что у главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина сложились «сильные» личные отношения. Самого Трампа Келлог назвал «лучшим президентом». «Он сделал то, чего мы давно не видели от президента: он проявил личное участие, поставив под угрозу свое лидерство», – сказал Келлог.

    Он также рассказал, что посоветовал Киеву воздержаться от заявлений о том, что украинская сторона не будет участвовать в мирных переговорах с Россией.

    По его словам, в Стамбуле 2 июня, когда может состояться встреча делегаций России и Украины, «будет так называемая E3 – советники по нацбезопасности из Германии, Франции и Великобритании», которые «выскажут свое мнение», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине. Вашингтон признал, что желание Киева вступить в НАТО стало причиной вооруженного противостояния.

    Келлог отметил, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе давно не рассматривается на практическом уровне. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что рассмотрение вступления Украины в альянс отнесено к долгосрочной перспективе и никак не связано с условиями мирного урегулирования.

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    30 мая 2025, 09:31 • Новости дня
    Маск рассказал о разногласиях и давлении в администрации Трампа
    Маск рассказал о разногласиях и давлении в администрации Трампа
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, что испытывал давление из-за разногласий с администрацией Дональда Трампа, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства.

    В фрагменте интервью телеканалу CBS News, опубликованном до выхода полной версии беседы, Маск отметил, что ему было сложно высказываться, потому что его слова часто становились предметом споров, передает ТАСС.

    Он сказал, что не хотел бы критиковать администрацию, но и не желал брать на себя ответственность за ее решения, из-за чего оказался в непростой ситуации.

    Маск заявил, что в целом одобряет политику команды Трампа, но между ними возникали разногласия. В качестве примера он привел законопроект президента о сокращении государственных расходов, который сам Трамп называет «большим красивым законопроектом».

    Маск выразил мнение, что этот законопроект может быть либо большим, либо красивым, но не одновременно тем и другим.

    Ранее Трамп подтвердил уход Маска с поста главы DOGE. Маск принял решение покинуть администрацию Дональда Трампа, не обсуждая этот шаг напрямую с президентом США. Он назвал проект Дональда Трампа по сокращению расходов шагом, который увеличит бюджетный дефицит и подорвет прежние усилия.

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    30 мая 2025, 05:56 • Новости дня
    Командир «Нормандии-Неман» рассказал о преследовании во Франции участников СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Французские граждане, участвующие в спецоперации на Украине на стороне России, сталкиваются с неофициальным преследованием во Франции, сообщил командир российско-французского отряда БПЛА «Нормандия-Неман» Сергей Мюнье.

    «Неофициальное преследование – это что? Это когда по СМИ, то есть по крупным телеканалам, день и ночь повторяют, как было после речи Владимира Владимировича Путина о »Нормандии-Неман«, говорят о том, что французы, участвующие в СВО на стороне России, предатели», – приводит слова Мюнье ТАСС.

    Он отметил, что французские власти не объявляли России войну официально, однако добровольцы подвергаются социальному давлению, их права ограничиваются, они не могут попасть на государственную службу, а также становятся объектами дополнительного контроля и наблюдения полиции и спецслужб, включая прослушку. Мюнье пояснил, что их «официально не могут наказать», поэтому пытаются «создавать ряд проблем».

    Он также уточнил, что прямого уголовного преследования во Франции пока не наблюдалось, но в других странах, таких как Италия и Британия, добровольцев, участвовавших в боевых действиях в Донбассе еще до СВО, сажали в тюрьму.

    По словам Мюнье, статус наемника французским добровольцам не присваивается, так как по закону это крайне сложно, а служат они на равных условиях с российскими военными. «Нет никакой разницы или специального отношения к иностранцам. И, собственно, поэтому они (французы) не подпадают под определение наемника», – пояснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время встречи с участниками просветительского марафона «Знание. Первые» Владимир Путин напомнил, что на Западе все еще есть люди, разделяющие российские ценности. В частности, президент рассказал о подвигах французских граждан. Интернациональный отряд «Нормандия-Неман» в составе казачьей бригады «Терек» объединяет россиян и французов с опытом службы и работы с БПЛА.

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    30 мая 2025, 22:28 • Новости дня
    Трамп удивился новостям об ответных ударах России по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что был удивлен новостями об ответных ударах России по Украине, когда переговоры по урегулированию конфликта были «близки к завершению».

    Трамп признался, что был удивлен сообщениями об ответных ударах России по Украине в тот момент, когда переговоры по урегулированию конфликта, по его мнению, находились на финальной стадии, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что по таким городам, как Киев, были выпущены ракеты именно тогда, когда, как ему казалось, стороны уже были близки к решению проблемы.

    Трамп выразил сожаление по поводу того, что начались обстрелы, в результате которых погибли люди, и подчеркнул, что увидел то, чего не ожидал. Он добавил, что не любит сюрпризы и был очень разочарован произошедшим.

    В беседе с журналистами в Овальном кабинете Трамп заявил, что по-прежнему надеется на скорое прекращение боевых действий между Россией и Украиной.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от введения новых антироссийских санкций, чтобы не сорвать «сделку» по Украине.

    В МИД России заявили, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается любой ценой вернуть США к антироссийскому курсу.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что русофобские силы склоняют администрацию Трампа к политике Джо Байдена по украинскому вопросу.

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    30 мая 2025, 04:53 • Новости дня
    Власти Франции решили запретить курение на пляжах и в парках

    Tекст: Антон Антонов

    Во Франции с июля пляжи, парки и территории вокруг школ станут зонами, где полностью запретят курение, сообщила министр труда, здравоохранения, солидарности и по делам семьи Катрин Вотрен.

    «Пляжи, городские парки и сады, территории вокруг школ, автобусные остановки, спортивные площадки станут по всей стране зонами, свободными от табака», – приводит слова Вотрен ТАСС со ссылкой на Ouest-France.

    По ее словам, «там, где находятся дети, табак должен исчезнуть». Вотрен также сообщила о планах снизить количество никотина в жидкостях для вейпов и уменьшить количество ароматов для них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году во Франции решили запретить одноразовые электронные сигареты. Курение в закрытых помещениях, включая рестораны, больницы и офисы, попало под запрет в стране с 2007 года. Сейчас Франция занимает первое место в Евросоюзе по стоимости сигарет: самая дешевая пачка стоит 11 евро (около 962 рублей). В стране проживает более 68 млн человек, из которых 15 млн курят, и 12 млн из них делают это ежедневно.

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    30 мая 2025, 10:25 • Новости дня
    Экс-советник Трампа оценил вероятность смены фокуса США на Ближний Восток

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон высказал мнение в интервью испанской газете El Pais, что американский лидер может выйти из переговорного процесса по ситуации на Украине и сосредоточиться на Ближнем Востоке.

    По мнению Болтона, Трамп стремится получить Нобелевскую премию мира, причем для него не принципиально, за какое международное достижение – за украинское направление, за урегулирование на Ближнем Востоке или посредничество между Индией и Пакистаном, передает ТАСС.

    Он также отметил, что Трамп всегда желал этой награды, ссылаясь на мнение бывшего президента о незаслуженности получения премии Обамой.

    Экс-советник добавил, что если Трампу не удастся добиться успеха на украинском направлении, он может отказаться от дальнейших попыток урегулирования и сосредоточиться на событиях в регионе Ближнего Востока.

    Помимо этого, Болтон заявил, что, несмотря на разговоры о возможности третьего срока для Трампа, его действия на внутренней и международной арене не свидетельствуют о желании продолжить пребывание у власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио рассказал о стремлении прекратить конфликт на Украине ради концентрации ресурсов на соперничество с Китаем.

    Тем временем Трамп стал первым за два десятилетия американским лидером, посетившим Катар из Саудовской Аравии. Он выразил недовольство действиями Биньямина Нетаньяху и исключил Израиль из обсуждения будущих соглашений с Ираном и Саудовской Аравией.

    СМИ назвали три вызова для Трампа в ходе турне на Ближний Восток.

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    30 мая 2025, 18:45 • Новости дня
    Макрон призвал создать коалицию Европы с Индо-Тихоокеанскими странами

    Макрон предложил сформировать коалицию Европы, Индии и стран Азии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции заявил о необходимости объединения европейских стран с Индией и другими государствами Азии для совместного роста и безопасности.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил европейским странам объединиться с Индией и азиатскими государствами для формирования третьей по уровню роста силы, пишет ТАСС. Его заявление прозвучало на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

    Макрон подчеркнул важность совместного подхода к торговле и сотрудничеству в сфере безопасности. «Совершенно очевидно, что мы хотим идти дальше, особенно с Индией, азиатскими странами, а также членами Транстихоокеанского партнерства. Если мы объединимся, то на нас придется треть мирового роста, а в плане торговли даже больше», – заявил французский лидер.

    По его словам, Франция в ближайшие недели представит новую стратегию в отношении Индо-Тихоокеанского региона и намерена развивать этот подход на уровне всей Европы. Макрон отметил наличие «много надежных игроков, часть которых обладает потенциалом сдерживания» в регионе. Он также призвал к укреплению стратегической автономии и активизации сотрудничества в области безопасности, обороны и торговых соглашений между Евросоюзом и странами региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что расширение Североатлантического альянса на восток лишь усилит региональную напряженность и может привести к новой холодной войне.

    Замглавы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател отметил, что в настоящее время Вашингтон не видит необходимости возвращать американское ядерное оружие в Азиатско-Тихоокеанский регион.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности для освоения новых пространств, включая Филиппины.

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    30 мая 2025, 08:33 • Новости дня
    Трамп подтвердил уход Маска с поста главы DOGE

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в пятницу бизнесмен Илон Маск официально покинет должность руководителя департамента эффективности правительства.

    Трамп указал, что проведет совместную пресс-конференцию с Маском в пятницу в 13.30 (20.30 по московскому времени) в Овальном кабинете. Он добавил, что это будет последний рабочий день Маска в этой должности, и пригласил всех на встречу в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнул, что Маск после ухода продолжит оказывать поддержку администрации США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский миллиардер Илон Маск принял решение покинуть администрацию Дональда Трампа, не обсуждая этот шаг напрямую с президентом США. Маск сообщил об истечении срока своих полномочий как специального госслужащего в департаменте эффективности правительства США. Маск назвал проект Дональда Трампа по сокращению расходов шагом, который увеличит бюджетный дефицит и подорвет прежние усилия.

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    30 мая 2025, 10:01 • Новости дня
    CBS News: Маск ушел из Белого дома, сохранив роль советника Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Американский предприниматель Илон Маск остался советником и другом президента США Дональда Трампа после ухода с поста куратора ведомства по повышению эффективности работы правительства, сообщает канал CBS New.

    Высокопоставленный сотрудник администрации президента сообщил, что Маск завершил работу в Белом доме на позитивной ноте, отношения между ним и президентом остались дружескими, передает ТАСС.

    Чиновник также отметил, что для Маска это не разрыв, а возвращение к частной деятельности. Источник уточнил, что теперь Илона Маска можно рассматривать как советника Дональда Трампа.

    Ранее Трамп подтвердил уход Маска с поста главы DOGE. Маск принял решение покинуть администрацию Дональда Трампа, не обсуждая этот шаг напрямую с президентом США. Американский бизнесмен рассказал, что испытывал давление из-за разногласий с администрацией Трампа.

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    30 мая 2025, 22:42 • Новости дня
    Трамп указал на упрямство Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп отказался считать президента России Владимира Путина препятствием к миру на Украине.

    В ходе беседы в Белом доме журналисты спросили у Трампа, считает он президента России «хорошим парнем» или «плохим». «Я знаю его очень хорошо, и мне пришлось пройти через многое вместе с ним», – приводит ответ Трампа ТАСС.

    Трамп пояснил, что «сообщения о вмешательстве России (в американские выборы в 2016 году) оказалась полным обманом», передает РИА «Новости».

    Один из журналистов сказал, что американская сторона вынуждена работать «с очень упрямым Владимиром Путиным». «И очень упрямым Зеленским тоже», – подчеркнул президент США.

    Напомним, Трамп заявил, что был удивлен новостями об ответных ударах России по Украине, когда переговоры по урегулированию конфликта были «близки к завершению».

    Трамп заявлял, что Путин столкнулся с неоправданным давлением со стороны США из-за расследований о связях американского президента с Россией.

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    30 мая 2025, 22:19 • Новости дня
    Левые в парламенте Франции выдвинули вотум недоверия правительству Байру

    Tекст: Антон Антонов

    Инициирован вотум недоверия правительству Франции в ответ на ситуацию вокруг законопроекта о послаблении ограничений в сельском хозяйстве, сообщила парламентская фракция левой партии «Непокорившаяся Франция».

    Вотум недоверия кабинету Франсуа Байру выдвинули депутаты «Непокорившейся Франции», а также «Экологисты». В заявлении парламентариев отмечается, что правительство использовало статью 49.3 конституции, чтобы провести законопроект, обойдя голосование в парламенте, передает РИА «Новости».

    В заявлении отмечается, что подобная практика уже применялась для продвижения непопулярных мер, включая принятие закона о повышении пенсионного возраста и утверждение бюджета на 2025 год с жесткой экономией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты парламента Франции отклонили законопроект о послаблении ограничений в сельском хозяйстве, но сделали это, чтобы ускорить его продвижение и избежать обсуждения тысяч поправок от левых. Левые в ответ пригрозили выдвинуть вотум недоверия правительству Франции. Левые выступают против послаблений в регламентировании сельскохозяйственной деятельности, тогда как французские фермеры активно поддерживают законопроект.

    Парламент Франции уже отвергал несколько вотумов недоверия правительству Байру.

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    30 мая 2025, 21:53 • Новости дня
    Трамп допустил скорое заключение ядерной сделки с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о высоких шансах на скорое заключение соглашения между США и Ираном по ядерной проблеме.

    Трамп отметил, что иранская сторона склонна к заключению сделки, выразив уверенность, что это может произойти в ближайшее время, передает ТАСС.

    «Они бы предпочли заключить сделку. И, думаю, это может произойти в не столь отдаленном будущем», – заявил американский президент.

    Заявление прозвучало на совместном брифинге с Илоном Маском, который уходил с государственной должности и возвращался в частный сектор.

    Ранее WSJ узнала о подготовке Ираном и США рамочного договора по ядерной сделке.

    До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о недопустимости требования США отказаться от развития мирной ядерной программы в обмен на переговоры.

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    Чем опасны амбициозные планы США по экспорту СПГ

    США мечтают утроить свой экспорт СПГ на мировой рынок. При этом они уже и так являются крупнейшим в мире экспортером сжиженного газа. Реализация этих крайне амбициозных планов опасна, причем не только для России, но и для самих Соединенных Штатов. Что не так с ростом этого ресурса? Подробности

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    Мерц подвел Германию к «красным линиям» Москвы

    Германия выделит Украине средства на создание дальнобойных вооружений для атак по российской территории – таков главный итог встречи канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского. МИД РФ уже расценил данный шаг как прямое вовлечение ФРГ в конфликт. К каким последствиям приведет эта эскалация со стороны Берлина? Подробности

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    Что означает усиление активности российских войск в Сумской области

    В последние дни из Сумской области нередко приходят новости об освобождении российскими военными тех или иных населенных пунктов. Это связано с планами по установлению буферной зоны у российских границ. Киев и вовсе заявляет, что Россия якобы сконцентрировала на границе с Сумской областью 50-тысячную военную группировку, нервозность заметна и в западной прессе. Что на самом деле там происходит и какие задачи на сопредельной территории решает Армия России? Подробности

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    Заявление российской разведки породило политический взрыв в Сербии

    Служба внешней разведки (СВР) России выступила с невиданным никогда ранее заявлением – и по степени эмоционального накала, и по сути предъявленных обвинений. По данным СВР, оборонная промышленность Сербии продает оружие Украине с целью «убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России». Что за этим стоит? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Сербия подавала патроны Зеленскому

      Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

    • Германия сделала ставку на долгую войну

      По итогам визита Владимира Зеленского в Германию и встречи с канцлером Фридрихом Мерцем объявлено о создании производства дальнобойных ракет на Украине за счет Берлина. В чем стратегия немцев?

    • Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

      Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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