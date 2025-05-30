Трамп дал совет Макрону после пощечины от супруги

Трамп посоветовал Макрону «держать дверь закрытой» после пощечины в самолете

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с видео, на котором супруга президента Франции Брижит Макрон дала пощечину Эммануэлю Макрону, сообщает РИА «Новости».

В беседе с журналистами в Овальном кабинете Трамп отметил, что не знает всех обстоятельств инцидента. «Не знаю, что произошло, но советую держать дверь закрытой», – заявил он.

Американский лидер отметил, что общался с Макроном после появления ролика. По словам Трампа, в семье французского президента нет проблем и «все в порядке».

Ранее французские спортзалы обновили рекламу курсов самообороны после инцидента с Эммануэлем Макроном и его супругой.

Во вторник Макрон заявил, что толчок жены был безобидной семейной игрой.

В СМИ появились кадры, где первая леди Франции дала пощечину президенту при их прибытии в Ханой.

В окружении Макрона назвали этот инцидент обычной семейной шалостью.

