Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.14 комментариев
Трамп дал совет Макрону после пощечины от супруги
Трамп посоветовал Макрону «держать дверь закрытой» после пощечины в самолете
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знаком с деталями произошедшего между французским лидером Эммануэлем Макроном и его супругой, но посоветовал ему «держать дверь закрытой».
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с видео, на котором супруга президента Франции Брижит Макрон дала пощечину Эммануэлю Макрону, сообщает РИА «Новости».
В беседе с журналистами в Овальном кабинете Трамп отметил, что не знает всех обстоятельств инцидента. «Не знаю, что произошло, но советую держать дверь закрытой», – заявил он.
Американский лидер отметил, что общался с Макроном после появления ролика. По словам Трампа, в семье французского президента нет проблем и «все в порядке».
Ранее французские спортзалы обновили рекламу курсов самообороны после инцидента с Эммануэлем Макроном и его супругой.
Во вторник Макрон заявил, что толчок жены был безобидной семейной игрой.
В СМИ появились кадры, где первая леди Франции дала пощечину президенту при их прибытии в Ханой.
В окружении Макрона назвали этот инцидент обычной семейной шалостью.