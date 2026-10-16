Хакеры взломали сайт французской партии «Республиканцы»

Franceinfo: Хакеры призвали к протестам через сайт партии «Республиканцы»

Tекст: Мария Иванова

Об атаке на сайт партии «Республиканцы» сообщило издание franceinfo со ссылкой на окружение кандидата в президенты Франции Брюно Ретайо, передает РИА «Новости».

Представители политика заявили о намерении подать жалобу.

При переходе на главную страницу ресурса появляется призыв выйти на демонстрации 17 октября. Взломщики также оставили сообщение, в котором заявили о краже всех данных сайта, участников, внутренней переписки и личных сообщений.

В окружении Ретайо подчеркнули, что сайт не содержит конфиденциальной информации, и пообещали усилить его защиту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва ждет, когда в протестах во Франции найдут «руку Кремля».

В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил протесты французских школьников с событиями в республике.

В воскресенье кандидат в президенты Франции назвал выступления лицеистов гражданской войной.