Европа и Япония агрессивно ищут новое место в мире

Западная Европа и Япония расположены на разных концах огромной Евразии и представляют собой почти диаметрально противоположные цивилизации. Однако с точки зрения международной политики они совершенно одинаковы: в обоих случаях внешнеполитические решения определяются не собственными соображениями, а положением США в современном мире.

Пока американцы чувствовали себя уверенно и сравнительно спокойно, наши соседи в Европе и Японии также могли развивать сотрудничество с Россией или Китаем. Сейчас, когда внешнюю политику США достаточно серьезно потряхивает, их ближайшие союзники начинают нервничать и искать собственные способы выживания в мировой политике.

Это у них получается не очень успешно и производит скорее кризисные ситуации. Агрессивное поведение Европы по отношению к России, а Японии к Китаю – это не более чем показатель их растерянности и плохого понимания того, что, собственно говоря, дальше делать? Однако растерянность, как можно было не раз убедиться на протяжении истории, очень часто и становится причиной самой опасной эскалации.

Тем более когда сочетается с выработанной за десятилетия жизни под американским «зонтиком» привычкой не особенно отвечать за свои действия. При этом самим американцам поведение их подопечных в Европе или на Дальнем Востоке, в общем, совершенно по фигу: в Вашингтоне уверены, что даже самые серьезные кризисы там не приведут их к прямому столкновению с Москвой или Пекином. Но это может оказаться опасным для всех заблуждением.

Современная Западная Европа и Япония – это продукты Второй мировой войны, которая для обеих интересующих нас сущностей завершилась не очень весело. А проще говоря – почти тотальным военным разгромом и иностранной оккупацией. Даже в случае с Британией и Францией, вроде бы сохранившим некоторые позиции в мире, оборонная политика оказалась поставлена под внешний контроль со стороны США.

Что уж там говорить о таких странах, как Германия, Япония или Италия, которые вообще лишились любой самостоятельности. А в первых двух случаях получили и прямое присутствие иностранных войск на своей территории. В результате вся последующая история Европы и Японии стала частью внешнеполитической истории США, а их дипломатия – частью «большой» американской стратегии.

В годы холодной войны и сразу после нее все это работало, на самом деле, не так уж и плохо: европейцы и японцы понимали, что в случае столкновения с СССР их территории окажутся под ударом, но такой сценарий не был особенно вероятным, а выгоды от промежуточного положения были как раз очевидными.

Тогда, особенно после достижения Москвой и Вашингтоном состояния «гарантированного взаимного уничтожения» в середине 1970-х годов, произошли самые серьезные позитивные сдвиги в торгово-экономических связях Европы и Японии с СССР / Россией. Были построены магистральные газопроводы и активно развивалась торговля. Даже политические отношения шевелились достаточно энергично, что позволило нам думать о способности ближайших соседей что-то делать самостоятельно.

Сейчас ситуация качественно изменилась. Согласно составленному недавно рейтингу газеты ВЗГЛЯД именно крупнейшие европейские страны – Британия, Германия и Франция – больше всего тем или иным образом инвестируют в военно-политическое противостояние с Россией. От правительств этих государств мы сейчас слышим больше всего воинственных заявлений и планов по созданию военной машины, единственным предназначением которой может быть прямая агрессия против России.

В наши дни Европа выглядит так, как будто напрямую идет к тому, чтобы превратить себя в военный лагерь. Сложно сказать, насколько такие планы и заявления будут выполнены: пока граждане европейских стран не дошли до той степени обнищания, которая нужна для массовой мобилизации. Но намерения очевидны, а средства на вооружение против России в Европе выделяются серьезные. Не замечать этого уже не могут как в России, так и в остальном мире.

Япония, в свою очередь, только что отметилась заявлениями главы правительства, справедливо воспринятыми в Китае как недружественные и ставящие под вопрос его территориальную целостность. Именно так можно понимать угрозы Токио привести армию в боевую готовность, если Пекин вознамерится более активно взяться за решение тайваньского вопроса.

Постоянно поднимается тема о приобретении этой страной собственного ядерного оружия и его носителей. Обнародуются планы по перевооружению национальных вооруженных сил и вообще подготовке к серьезному конфликту.

Очевидно, что первым адресатом таких заявлений и намерений является Китай, с которым Японию связывают традиционно сложные отношения. Иными словами, мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся, в общем-то, достаточно спокойной частью нашей планеты.

И было бы слишком просто думать, что это американцы науськивают своих ближайших сателлитов на Россию или дружественный ей Китай. Дело, как мне кажется, немного сложнее и одновременно намного более драматичнее: европейцы и японцы сами ищут свое место в мире, но только получается это у них достаточно нелепо.

США, само собой, не имеют ничего против того, чтобы у Москвы и Пекина было побольше мелких и крупных неприятностей. В конечном итоге создание проблем для конкурентов является одной из естественных особенностей принятых на Западе деловых отношений.

Даже если в Америке достаточно всерьез рассчитывают выстроить потом с нами или китайцами взаимовыгодные связи, там все равно будут стремиться к ослаблению России и Китая: просто потому, что рассчитывают так получить более выгодные «сделки». Но как это все более очевидно, «первую скрипку» играют именно наши непосредственные соседи и противники на обеих оконечностях Евразии.

Во-первых, потому что всерьез опасаются того, что им придется выйти из тени американской политики. Сейчас США действительно испытывают серьезные внутренние сложности. Совершенно непонятно, насколько надежными останутся те позиции, которые они смогли завоевать в мире за вторую половину XX века. Это грозит оставить их европейских и японских подопечных в состоянии неопределенности – долгие годы весь их авторитет был связан с авторитетом США. Иного источника на горизонте не наблюдается, а потребность в том, чтобы тебя принимали как равного, никуда не пропадает.

В этой связи достаточно интересно выглядело недавнее решение китайских властей проигнорировать желание министра иностранных дел Германии посетить Поднебесную: там все до одного отказались с ним встречаться. Нам, с традиционной позиции стоически переносить любые проявления глупости со стороны соседей, такой шаг Пекина кажется весьма решительным. А европейцев убеждает в том, что нужно искать радикальные выходы из собственного геополитического убожества.

Во-вторых, Западная Европа и Япония ведут себя все более агрессивно потому, что это – единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание. Их позиции в мировой экономике и дипломатии сокращаются не только из-за того, что сжимается авторитет США – есть и объективные причины.

К числу причин относится экономический рост Китая, Индии и еще целого ряда бывших держав «третьего мира». Обратить этот процесс вспять никто не может. Он наиболее трагично выглядит для Европы, которая вообще привыкла за столетия быть в центре глобальной «большой игры». Сейчас европейцы выглядят все более неуместно, становятся не самостоятельными «игроками», а частью дипломатических раскладов таких стран, как Индия или государства Персидского залива.

Вот европейские элиты и находят единственный пригодный для себя способ удержать это центральное положение – за счет раздувания военной угрозы. Чем они, собственно говоря, и занимались на протяжении веков, получая в ответ вполне ощутимые выгоды.

Необходимо понимать, что иного способа сохраниться в мировой политике в Европе не видят, да и не могут видеть. То же самое касается Японии, только она представляет большую по масштабам проблему не для России, а для наших друзей и союзников в Китайской Народной Республике. И что с этим делать пока совершенно неизвестно.