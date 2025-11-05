  • Новость часаПутин назначил выпускника «школы губернаторов» Королева врио главы Тверской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Искусственный интеллект показал пользу сомнений

    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    5 ноября 2025, 09:30 Мнение

    Искусственный интеллект показал пользу сомнений

    Одной из причиной отставания Востока от Запада в прошлом могло стать решение совершенствовать эстетическую сторону жизни, забыв про поиск истины. Сегодня американская цивилизация с помощью технологий ИИ сама рискует пойти по этому пути.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

    Южная Корея нашла возможность вести глобальную морскую войну
    Путин раскрыл возможности «Буревестника» и «Посейдона»
    Кремль призвал Белград не допустить использования сербских боеприпасов против России
    Умер телеведущий Юрий Николаев

    Полемика о том, какое место в нашей жизни может и должна занимать технология искусственного интеллекта – это вечный спор, что более необходимо для развития цивилизации: красота или истина?

    Первое является вполне достижимым, и мы знаем огромное количество объектов культуры, представляющих собой подлинное совершенство. Второе – всегда только цель, удаляющаяся как горизонт. Достичь ее невозможно, но стремление к истине приводит к качественным изменениям во всем.

    Мы обращаемся к ИИ для того, чтобы получить искомый текст: от наиболее результативного короткого сообщения девушке и до работы, претендующей на академическую значимость. Ничего в этом стыдного нет, потому что человеку в принципе свойственно стремление сделать свою жизнь легче. Это также является двигателем прогресса. В конце концов, изобретение книгопечатания привело к тому, что быстро и массово стали распространяться любые глупости. Но нельзя забывать, что оно также стало основой для практически всеобщей грамотности. 

    Однако создаваемые машиной тексты и смыслы только доводят до совершенства уже существующее. Они не меняют его качественно. Искусственный интеллект, как пишут специалисты, «обучается», и даже весьма успешно. Но он не творит самостоятельно, поскольку не испытывает эмоций. Он неизбежно стремится к совершенству – идеальному решению поставленной перед ним задачи.

    Но поиск идеала – это движение в совершенно противоположную сторону по сравнению с поиском истины. Просто потому, что последнее предполагает постоянное опровержение только что достигнутого.

    Машина в таком режиме работать не может, иначе зачем она нам такая, постоянно в себе сомневающаяся, нужна? Поэтому ее программа всегда «дообучается» для того, чтобы создавать лучшее из всех возможных решений. Иными словами, наиболее красивого (с интеллектуальной точки зрения) результата анализа данных, которые ей удалось получить из интернета.

    Несколько лет назад один из наиболее ярких представителей западного востоковедения, рассуждая о том, что стало причиной отставания Востока от Запада в XVI–XIX веках, предположил, что великая восточная культура пошла по пути совершенствования эстетической стороны жизни и совершенно забыла про поиск истины. И это стало в конечном итоге причиной ее поражения, последствия которого пока до конца исправить не получается.

    Идея эта, конечно, вражеская, но элегантная. И вполне заслуживает внимания. Во-первых, потому что добиться стратегической победы одной грубой силой, конечно, невозможно. Она требует подчинения умов – а значит, проигрывает тот, кто перестает постоянно терзать свою голову сомнениями. Во-вторых, поскольку сама по себе сила является результатом технического прогресса, а он невозможен без сомнений в уже достигнутом.

    Великие цивилизации Востока достигли в свое время колоссальных успехов в науке и просвещении. Однако на определенном этапе они остановились в споре и предпочли совершенствовать эстетическую сторону жизни. Несколько последующих сот лет истории Востока дали нам удивительные архитектуру и искусство. Но никаких изобретений. Даже чисто прикладного характера.

    В этот момент Запад смог одержать победу над Востоком, захватив ресурсы, а затем и умы значительной части населения. Красота не спасла мир Китая, Индии или Среднего Востока от колониального порабощения или эксплуатации. Отбиться удалось только Японии, но и она после 1945 года попала в полную зависимость от американцев.

    В наши дни способность США и Европы физически контролировать Восток сократилась неимоверно. А вот контроль над умами сохранился в намного большей степени. Как раз потому, что в момент западного нашествия именно разум на Востоке отдыхал наиболее продолжительное время.

    Отвыкнув искать истину и во всем сомневаться, очень легко оказаться в зависимости от чужих идей. Выйти из нее многократно сложнее, чем нарастить «железо», построить конкурентоспособную экономику. Создание красивого и совершенного никак не развивает наши мозги – на это способны только сомнения и творческие терзания, то есть поиск истины.

    Сейчас проблема не в том, что кто-то захватит нас, ослабленных повсеместным использованием удобной и реально облегчающей работу технологии. Даже в случае создания так называемого общего искусственного интеллекта он все равно будет проигрывать человеческому гению или глупости. Известно, например, что «обученные» на материале социальных сетей модели ИИ стремительно тупеют, становятся высокомерными и начинают уверенно нести всякую околесицу.

    Да и источников управления ИИ, которое идет все-таки через электрическую розетку, кроме человека не предвидится. В случае подозрения даже самой обученной техники в том, что она работает на себя, человеку всегда будет достаточно отключить ее от питания.

    Тем более что машина не думает, а делает такой вид, действуя в ограниченном диапазоне полученных от человека данных и подчиняясь его воле. И мы не знаем, сколько «знаний», которые искусственный интеллект считает своими, в действительности представляют собой созданную людьми дезинформацию.

    И уж точно не беда, что пока машина предлагает нам не самые совершенные ответы на возникающие вопросы. Сейчас интернет заполнен огромным количеством чуши, созданной при помощи искусственного интеллекта. Но машина непрерывно совершенствуется и уже довольно скоро будет превосходить нас в создании идеального с технической точки зрения текста. И вот это как раз и является проблемой, поскольку сделает огромным соблазн пожертвовать поиском истины в пользу идеальных выводов (их красоты).

    Самый подходящий пример – распространенная сейчас мода на то, чтобы научиться хорошо писать так называемые промпты – текстовые задания для искусственного интеллекта. Специалисты настаивают, что чем лучше мы такое задание напишем, тем более совершенный результат нам создаст потом машина.

    С этим сложно спорить. Учить этому нужно наших студентов и вообще всех, кто пытается использовать ИИ для своей работы. Более того, промпт всегда лучше напишет тот из нас, кто более образован и уже в курсе того, что касается его запроса интернету. А это значит, что внедрение ИИ во все области жизни может оказаться даже стимулом к большей начитанности его вдумчивых пользователей.

    Однако создание наиболее совершенного задания с целью получить наиболее совершенный ответ как раз и является доведением до Абсолюта стремления к красоте в ущерб стремлению к истине. Это рискует превратиться в своего рода каллиграфию, фантастически услаждающую наши взоры, но никак не умножающую знания.

    Но не значит, что ИИ следует запретить к употреблению – попытки призывать к таким решениям являются проявлениями паники и ничего хорошего не значат. Более того, с учетом проникновения искусственного интеллекта во все сферы жизни стран Запада, его развитие нужно даже поддерживать. Потому что склонная к оттачиванию метода в ущерб содержанию американская цивилизация сейчас сама рискует выбрать красоту, а не истину. В последние пару десятилетий общественные науки на Западе и так концентрируются на производстве комментариев, а не оригинальных работ. Прочитать там что-то новое совершенно невозможно.

    Это, само собой, выгодно остальному стремящемуся к независимости человечеству. Особенно нам, поскольку Россия никогда не утрачивала способность сомневаться во всем. Сейчас постоянные сомнения и терзания становятся нашим объективным конкурентным преимуществом. Они даже компенсируют то, что государство, в силу военно-политических причин, всегда физиков предпочитает лирикам.

    Но никто не застрахован от того, чтобы отправиться по пути, прокладываемому сейчас не только Западом, но и привычным к поиску совершенства Китаем. А это уже поставит под вопрос сам смысл существования человеческого разума, смысл которого состоит в постоянной постановке всего под сомнение. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Украинские беспилотники атаковали пригород Владимира
    Группу украинских военных уничтожили в ловушке возле Красноармейска
    В Италии призвали прислушаться к словам Захаровой о рухнувшей в Риме башне
    В «Грузинской мечте» объяснили цель запрета радикальной оппозиции
    Чехия объявила о планах сократить военную помощь Украине
    В США разбился грузовой самолет MD-11
    Ученые показали вспышку на Солнце высшего балла

    Россия добилась нового лидерства на мировом рынке продовольствия

    Россия впервые обошла исторического мирового лидера по экспорту подсолнечного масла – Украину. Зарубежные поставки Российской Федерации оказались на полмиллиона тонн больше, чем у конкурента. Среди новых покупателей российского продукта – Индия, давний партнер по нефтяной торговле. За счет чего России удалось занять первое место? Подробности

    Перейти в раздел

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    Перейти в раздел

    Южная Корея нашла возможность вести глобальную морскую войну

    Еще одна страна в мире уже в ближайшие годы намерена получить систему вооружений, дающую глобальные возможности для войны на море – атомные подводные лодки. Помочь в этом Южной Корее берутся Соединенные Штаты Америки. Реализация этих планов изменит баланс сил на всем Тихом океане и будет иметь значение в том числе для России. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон стал худшим в истории

      Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    • Что не так с распадом СССР? Почему появились территориальные споры у бывших республик

      В конце 1991 года Советский Союз распался на 15 независимых государств. Однако процедура и его создания, и распада изначально содержала в себе потенциал конфликта. Главная проблема заключалась в том, как были проведены границы советских республик и каким образом произошел раздел огромной страны.

    • Война еврокомиссарш: Урсула против Каи

      Между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главной евродипломаткой Каей Каллас вспыхнул личный конфликт из-за рокового мужчины – Мартина Зельмайера, которого называют «монстром» и одним из наиболее влиятельных чиновников в ЕС.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    • Последняя родительская суббота 2025 года – Димитриевская: когда будет, что можно и нельзя делать 1 ноября

      Димитриевская родительская суббота – это особый день в православном календаре, посвященный молитвенной памяти об усопших. Считается, что эта суббота завершает годовой круг поминальных дней и имеет глубокое историческое и духовное значение.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации