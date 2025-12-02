Почему Россия открыла безвиз с Китаем

Решение президента России своим указом ввести для граждан Китая безвизовый режим поездок с деловыми и туристическими целями – это пример дипломатического шага в нужное время и по нужному поводу. Двусторонний безвизовый режим ничего не будет стоить России, но принесет много выгод ее компаниям, повысит авторитет обеих стран на международной арене.

Ни для кого не секрет, что даже частичное открытие границ с такой крупной, развитой и густонаселенной страной, как КНР всегда было для нас непростым вопросом. Однако сейчас для этого созрели двусторонние отношения, да и общая международная обстановка явно способствует.

В первую очередь, важен именно общеполитический эффект: пойдя навстречу китайской инициативе, а это именно Пекин первый ввел с 15 сентября безвизовый режим для туристов и предпринимателей из России, Москва показала, что умеет ценить товарищеские решения и поступать соответственно. Иными словами, если с Россией играть по-честному, то и от нее можно всегда ожидать аналогичного поведения.

Никто в этом особенно конечно и не сомневался, особенно наши противники на Западе. Но показать это в очередной раз в отношениях с Китаем было очень важно. Принципиальное решение о переходе к безвизовому въезду для туристов и бизнесменов из КНР было принято уже в сентябре. Тем не менее, на протяжении почти трех месяцев многие скептики считали, что до практики дело не дойдет – слишком сильными остаются следы тех страхов, которые западная пропаганда нагнетала в российском обществе по поводу китайцев.

Сейчас, видимо, базовая предварительная работа была проведена, и Россия может поступать не только по-товарищески, но и вполне ответственно за свои действия. В современно мире, где неисполнение обязательств стало почти нормой, Россия остается образцом поведения, когда слов на ветер не бросают.

А дружеские жесты партнеров умеют не только оценить, но и ответить на них одинаковой открытостью. Последняя, на самом деле, является только стимулом для того, чтобы специальные ведомства России и КНР более активно сотрудничали друг с другом.

Безвизовый режим – это всегда вопрос инвестиций и доходов от услуг. Сейчас трудно оценить точно, какими будут точные выгоды для российских экономических субъектов, но специалисты, с которыми удалось обменяться мнениями за последние несколько часов, считают, что такие выгоды будут существенными.

Во-первых, серьезно возрастет туристический поток из Китая в Россию. Он и сейчас не маленький, в чем может убедиться любой при посещении международного терминала «Шереметьево» во временном интервале с 5 до 11 часов вечера: рейсы в Китай следуют буквально один за другим. Но безвизовый режим приведет к увеличению притока китайских туристов сразу в несколько раз.

Это даст серьезные доходы для российской индустрии услуг, хотя и потребует серьезного отношения к вопросам безопасности приезжающих, в том числе в их отношениях с соотечественниками и разными посредниками. Серьёзное увеличение потока китайских туристов в Россию практически неизбежно поставит вопрос о том, что нам надо предпринимать решительные шаги в сторону взаимного использования платежных систем.

Известно, что находящиеся под давлением со стороны США китайские банки и другие компании часто очень сдержанно и опасливо вели себя в отношениях с россиянами. Сейчас такая сдержанность сможет быть против интересов уже китайских граждан и направляющих их в Россию местных туристических компаний. Решать эту проблему все равно придется, а безвизовый режим для туристов и бизнеса обеих сторон создает для этого новые условия.

Во-вторых, стоит ожидать расширения присутствия в России мелкого и среднего китайского бизнеса – новых налогоплательщиков и создателей услуг для российских потребителей. С учетом того, что санкции Запада против России – это «всерьез и надолго», дополнительно привязать к нам Китай совершенно не вредно. Даже полезно сделать больше граждан КНР своего рода «вкладчиками» стабильности российской экономики.

В-третьих, важен международный контекст этого решения. Мы все знаем, что глава российского государства умеет исключительно точно выбирать время для принятия решений, даже подготовленных заранее. Сейчас важное решение в отношениях с Китаем состоялось на фоне некоторой нормализации отношений России и США, а, одновременно, дальнейшего нарастания конфликта между нами и европейскими соседями.

В первом случае речь не может идти, само собой, о полной нормализации и строительстве чего-то нового взамен той модели отношений, что исчерпала себя уже к середине 2010-х годов. К этому в США пока явно не готовы. Хотя и любят поговорить о блистательных перспективах сотрудничества с Россией по целому ряду направлений экономической жизни.

Россия остается, как всегда, открытой для всех партнеров, кто уважает ее интересы. Но до полноценного оздоровления взаимодействия с США еще очень далеко: там многие рассчитывают, что Москва, ослабленная длительным конфликтом на Украине, будет более сговорчивой.

Да и санкции никуда пока не делись – именно американские ограничительные меры остаются для России наиболее неприятными и наносят наибольший ущерб ее международным партнерам. Вместе с тем, на фоне даже легкого оживления дипломатических контактов России и США часть коллег в Китае стала испытывать беспокойство по поводу того, как это повлияет на наше двустороннее сотрудничество с Пекином.

Для тех в Китае, кто традиционно тяготеет к Западу появились новые, хотя и вымышленные, аргументы против еще более серьезного сближения с Россией. Сами американцы на всех уровнях распространяют слухи о том, что пытаются расколоть альянс Москвы и Пекина, сложившийся в рамках борьбы стран за более справедливый мировой порядок.

Переход таких держав, как Россия и Китай на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. По сути, признание того, что стратегический курс руководителей намного важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.

Знать это важно не только противникам Москвы и Пекина в США или Европе: все страны мирового большинства могут видеть – ведущие не западные державы не только призывают всех к открытости, но и сами могут ее проявить в таком важном для безопасности вопросе, как режим пересечения границы. Россия и Китай открытость не только проповедуют, но и практикуют в своих двусторонних отношениях.

И, наконец, дается время на работу для дипломатов и представителей других авторитетных органов России и Китай. Безвизовый порядок посещения сейчас с обеих сторон имеет временный характер – до 14 сентября 2026 года – и это дает возможность официальным представителям обеих сторон провести серьезную подготовку к уже долгосрочному переходу на такой режим пересечения границы.

Возможно, что не только с деловыми или туристическими целями, но и по более широкому списку причин. Долгосрочная отмена виз между такими крупными и сложными внутри странами, как Россия и Китай, – дело серьезное и потребует соответствующей наладки между их самыми разными государственными организациями.

Китай – это очень важный сосед и партнер России в условиях конфликта с Западом и даже после его завершения. Тем более, что о полноценной нормализации отношений с Европой говорить не приходится даже в долгосрочной перспективе.

Китай уверен в себе и поэтому его руководство не обращает внимания на мнения скептиков в собственной стране, часто предостерегающих от сближения с Россией. Сейчас обеими сторонами сделан важный шаг для того, чтобы двусторонние отношения получили новую основу в виде взаимной открытости и большего знания друг о друге простых граждан.