Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.4 комментария
АТОР спрогнозировала рост турпотока из Китая на 30% после отмены виз
Введенная отмена виз для граждан Китая приведет к минимум 30-процентному увеличению турпотока в Россию, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Поток туристов из Китая в Россию вырастет минимум на 30% после отмены виз для граждан КНР, передает ТАСС.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе объяснила, что рост будет особенно заметен в регионах, граничащих с Китаем, а также на Дальнем Востоке.
Ранее сообщалось, что власти Китая вводят с 15 сентября безвизовый режим для граждан России с обычными загранпаспортами.
Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Китая въезд в Россию на 30 дней без визы.