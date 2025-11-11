  • Новость часаВ Египте автобус с туристами из России столкнулся с грузовиком, есть жертвы
    Европа вооружается, потому что не может воевать
    11 ноября 2025, 11:40 Мнение

    Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии. А негативный эффект экономических обязательств, которые Европа на себя берет, чтобы задобрить Трампа – будет менее ощутим.

    Сергей Лебедев

    научный сотрудник Института Мировой Военной Экономики и Стратегии НИУ ВШЭ

    На саммите НАТО большинство европейских стран согласилось с условием Трампа повысить оборонные расходы до 5% от ВВП к 2035 году. Эта задача заведомо невыполнима, однако готовность раздавать такие обещания указывает на то, что европейские правительства пойдут почти на все, лишь бы задобрить Вашингтон.

    Трамп давно и последовательно дает понять, что США слишком много и долго вкладывались в коллективную оборону и фактически предоставляли европейским странам возможность экономить на военных расходах. Если сразу после Второй Мировой такой подход казался единственно возможным – с учетом степени разрушений в Европе, то где-то к 1970-м эта ситуация стала откровенно раздражать часть американского истеблишмента. Тогда эта дискуссия была оформлена в русле экономической проблемы безбилетника (free rider) – так называют тех, кто пользуется неким коллективным благом и виртуозно уклоняется от платы за него. США, что на самом деле достаточно иронично, в тот период стали обвинять не только Европу, но и Японию, которая якобы пользовалась американской защитой и таким образом экономила на обороне, вкладывая деньги в развитие национальной экономики. Впрочем, претензии США к Европе и правда нельзя называть полностью необоснованными.

    Однако требование увеличить оборонные расходы – это не самая большая проблема для европейских правительств. Трамп достаточно давно также дает понять, что намерен свернуть присутствие американских военных в Европе. И у ЕС есть все основания думать, что он не шутит – во время своего первого срока он сократил американский воинский контингент в Германии, выведя оттуда порядка 10 тыс. человек. Летом 2025 года появилась информация, что США рассматривают вариант сокращения американского присутствия в Европе еще на 25 тыс. человек.

    Опыт украинского кризиса в очередной раз продемонстрировал миру одну очень важную истину – в XXI веке человеческие ресурсы продолжают играть ключевую роль в конфликтах. Несмотря на все технологические прорывы, именно люди, мотивированные на защиту своих убеждений и принципов с оружием в руках, являются основным фактором победы или поражения.

    Присутствие американских военных в европейских странах давало им не только физическое ощущение безопасности (скорее ложное, если вдуматься), но и позволяло рассчитывать, что таким образом гораздо проще будет при необходимости задействовать ст. 5 НАТО и «втянуть» США в конфликт на континенте.

    И именно поэтому европейские правительства настолько встревожены перспективой исхода американских военных и отчаянно ищут альтернативы. Пока в качестве базового варианта рассматривается условно-нереализуемый проект «стены дронов», однако в воздухе висит крайне тяжелый и болезненный вопрос о необходимости каким-то образом пополнять численность вооруженных сил. И вот это превращается в настоящую внутриполитическую проблему.

    После 1945 года европейские правительства активно продавали избирателям обещание сытой и комфортной жизни – в общем-то очень неплохой лозунг, который гарантированно привлечет сторонников. Теперь, однако, в случае исхода американских войск, им предстоит объяснять населению, что обязательную военную службу придется вернуть (технически, в ключевых странах ЕС она была приостановлена, а не полностью отменена). К примеру, ФРГ уже сейчас обсуждают увеличение численности бундесвера до 203 тыс. – по сравнению с текущими 180 тыс. – к 2031 году, а в перспективе им понадобится еще больше солдат.  И, как нехотя признают военные и политические эксперты, сделать это чисто за счет карьерных обещаний и щедрых выплат не получится, потребуется кнут.

    Уже сейчас социологические исследования показывают, что подобный поворот будет максимально непопулярным в европейских странах. К примеру, данные Forsa Institute for Social Research and Statistical Analysis показывают, что только 17% молодых немцев готовы с оружием в руках защищать свою страну. И это только предварительные данные, полученные в ситуации, когда вопрос об обязательной военной службе представляется большинству респондентов какой-то абстракцией, а не суровой реальностью. Иными словами, европейские правительства, которые вернутся к модели обязательного призыва, с высокой долей вероятности столкнутся со взрывом внутреннего недовольства. Они могут попытаться как-то подготовить почву за счет многолетней обработки населения, конструируя образ внешнего врага, но вряд ли это позволит как-то серьезно изменить отношение жителей Европы к модели призывной армии. Тем более, что Москва раз за разом напоминает, что конфликт с европейскими странами точно не входит в ее планы.

    И именно это хорошо объясняет, почему Европа проявляет такую поразительную (даже для Европы) уступчивость в переговорах с Трампом, соглашаясь вложить колоссальные деньги в американскую экономику и увеличив оборонные расходы. Им необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис.

    А негативный эффект экономических обязательств, которые Европа на себя берет, чтобы задобрить Трампа – будет менее ощутим и, скорее всего, европейским правительствам удастся разнести его по времени, используя известную тактику варения на медленном огне. Более того, инвестиции в европейский ВПК, вероятно, позволят создать новые рабочие места, что также позволит частично сгладить негативный эффект. Иными словами, подчиняясь требованиям Трампа, европейские правительства выбирают то, что кажется им меньшим злом. 

    Российским банкам удается генерировать высокие прибыли и не уходить в убытки, несмотря на высокую ставку ЦБ, дорогие и недоступные кредиты, замедление экономической активности. Крупнейший банк – Сбербанк, в частности, хвастается ростом прибыли и рекордными дивидендами. Как им удается оставаться на плаву?

    Фотография президента США Дональда Трампа, якобы спящего прямо на рабочем месте, вызвала вал подозрений насчет его дееспособности. Даже в том случае, если президент здоров, дела в стране идут неважно. В Белом доме, разумеется, все отрицают. Но уже рассуждают о возможном преемнике Трампа.

    Российские военные уверенно развивают наступление на Запорожском направлении. За последние дни было освобождено несколько населенных пунктов, включая села Новое и Сладкое. В чем состоит тактическое и стратегическое значение этих территорий и какую роль они сыграют в зачистке региона от сил противника?

    Вслед за «декоммунизацией» на Украине взялись за уничтожение памяти о тех, против кого действовали коммунисты – русских царях и прочих символах Российской империи. Тем самым киевский режим не только уподобляется режиму коммунистическому, но и ставит под сомнение наследие собственного государства.

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

