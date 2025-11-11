Европа вооружается, потому что не может воевать

На саммите НАТО большинство европейских стран согласилось с условием Трампа повысить оборонные расходы до 5% от ВВП к 2035 году. Эта задача заведомо невыполнима, однако готовность раздавать такие обещания указывает на то, что европейские правительства пойдут почти на все, лишь бы задобрить Вашингтон.

Трамп давно и последовательно дает понять, что США слишком много и долго вкладывались в коллективную оборону и фактически предоставляли европейским странам возможность экономить на военных расходах. Если сразу после Второй Мировой такой подход казался единственно возможным – с учетом степени разрушений в Европе, то где-то к 1970-м эта ситуация стала откровенно раздражать часть американского истеблишмента. Тогда эта дискуссия была оформлена в русле экономической проблемы безбилетника (free rider) – так называют тех, кто пользуется неким коллективным благом и виртуозно уклоняется от платы за него. США, что на самом деле достаточно иронично, в тот период стали обвинять не только Европу, но и Японию, которая якобы пользовалась американской защитой и таким образом экономила на обороне, вкладывая деньги в развитие национальной экономики. Впрочем, претензии США к Европе и правда нельзя называть полностью необоснованными.

Однако требование увеличить оборонные расходы – это не самая большая проблема для европейских правительств. Трамп достаточно давно также дает понять, что намерен свернуть присутствие американских военных в Европе. И у ЕС есть все основания думать, что он не шутит – во время своего первого срока он сократил американский воинский контингент в Германии, выведя оттуда порядка 10 тыс. человек. Летом 2025 года появилась информация, что США рассматривают вариант сокращения американского присутствия в Европе еще на 25 тыс. человек.

Опыт украинского кризиса в очередной раз продемонстрировал миру одну очень важную истину – в XXI веке человеческие ресурсы продолжают играть ключевую роль в конфликтах. Несмотря на все технологические прорывы, именно люди, мотивированные на защиту своих убеждений и принципов с оружием в руках, являются основным фактором победы или поражения.

Присутствие американских военных в европейских странах давало им не только физическое ощущение безопасности (скорее ложное, если вдуматься), но и позволяло рассчитывать, что таким образом гораздо проще будет при необходимости задействовать ст. 5 НАТО и «втянуть» США в конфликт на континенте.

И именно поэтому европейские правительства настолько встревожены перспективой исхода американских военных и отчаянно ищут альтернативы. Пока в качестве базового варианта рассматривается условно-нереализуемый проект «стены дронов», однако в воздухе висит крайне тяжелый и болезненный вопрос о необходимости каким-то образом пополнять численность вооруженных сил. И вот это превращается в настоящую внутриполитическую проблему.

После 1945 года европейские правительства активно продавали избирателям обещание сытой и комфортной жизни – в общем-то очень неплохой лозунг, который гарантированно привлечет сторонников. Теперь, однако, в случае исхода американских войск, им предстоит объяснять населению, что обязательную военную службу придется вернуть (технически, в ключевых странах ЕС она была приостановлена, а не полностью отменена). К примеру, ФРГ уже сейчас обсуждают увеличение численности бундесвера до 203 тыс. – по сравнению с текущими 180 тыс. – к 2031 году, а в перспективе им понадобится еще больше солдат. И, как нехотя признают военные и политические эксперты, сделать это чисто за счет карьерных обещаний и щедрых выплат не получится, потребуется кнут.

Уже сейчас социологические исследования показывают, что подобный поворот будет максимально непопулярным в европейских странах. К примеру, данные Forsa Institute for Social Research and Statistical Analysis показывают, что только 17% молодых немцев готовы с оружием в руках защищать свою страну. И это только предварительные данные, полученные в ситуации, когда вопрос об обязательной военной службе представляется большинству респондентов какой-то абстракцией, а не суровой реальностью. Иными словами, европейские правительства, которые вернутся к модели обязательного призыва, с высокой долей вероятности столкнутся со взрывом внутреннего недовольства. Они могут попытаться как-то подготовить почву за счет многолетней обработки населения, конструируя образ внешнего врага, но вряд ли это позволит как-то серьезно изменить отношение жителей Европы к модели призывной армии. Тем более, что Москва раз за разом напоминает, что конфликт с европейскими странами точно не входит в ее планы.

И именно это хорошо объясняет, почему Европа проявляет такую поразительную (даже для Европы) уступчивость в переговорах с Трампом, соглашаясь вложить колоссальные деньги в американскую экономику и увеличив оборонные расходы. Им необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис.

А негативный эффект экономических обязательств, которые Европа на себя берет, чтобы задобрить Трампа – будет менее ощутим и, скорее всего, европейским правительствам удастся разнести его по времени, используя известную тактику варения на медленном огне. Более того, инвестиции в европейский ВПК, вероятно, позволят создать новые рабочие места, что также позволит частично сгладить негативный эффект. Иными словами, подчиняясь требованиям Трампа, европейские правительства выбирают то, что кажется им меньшим злом.