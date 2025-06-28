Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.2 комментария
Путин призвал привлекать героев СВО к воспитанию молодежи
Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость участия героев СВО в воспитании молодежи, отметив необходимость формирования у подрастающего поколения достойных ориентиров.
Путин подчеркнул, что считает необходимым активно включать участников спецоперации в воспитательные и образовательные проекты для молодежи, передает РИА «Новости».
«Не раз говорил, что считаю чрезвычайно важным, именно таких людей активно включать в работу с молодежью, чтобы ребята видели, на кого действительно стоит равняться», – сказал Путин.
Ранее президент России Владимир Путин принял участие в открытии молодежных центров сразу в шести регионах страны в режиме видеоконференции.
Путин отметил, что молодые участники спецоперации на Украине своим примером дают важнейшие нравственные ориентиры.