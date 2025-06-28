Путин: Россия – это страна безграничных возможностей

Путин принял участие в открытии новых молодежных центров в регионах

Tекст: Александра Юдина

Путин подчеркнул, что и в будущем в стране продолжат предприниматься все усилия для подтверждения этих слов на практике и поздравил граждан с Днем молодежи, передает ТАСС.

Глава государства принимал участие в открытии молодежных центров сразу в шести регионах страны в режиме видеоконференции и планировал пообщаться с представителями молодежных организаций.

Новые центры созданы для работы с различными категориями молодежи, включая молодых творцов, жителей малых городов, участников Движения первых и тех, кто нуждается в психологической поддержке.

Участники встречи обсуждали, как новые возможности в России помогают молодежи реализовывать свои мечты и какие перспективы открывают для них новые центры. Кроме того, праздничные мероприятия проходят по всей стране, их основные темы – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества.

Главными площадками празднования стали Омск и Пермь, выбранные молодежными столицами России 2025 года.

Напомним, Путин обратился к выпускникам российских школ, пожелав каждому из них найти и реализовать свое призвание. 27-28 июня в российских школах проводятся выпускные вечера. В субботу в России пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи.