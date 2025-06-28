Путин поздравил выпускников российских школ

Tекст: Антон Антонов

«Дорогие выпускники, друзья! От всей души хочу поздравить вас, ваших родных и наставников с особенным, неповторимым и очень волнующим праздником», – заявил президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Путин отметил, что выпускники «вступают в новый, пока не изведанный этап жизни», решают «кем стать, каких вершин добиться». Он предупредил, что для реализации этих планов нужны будут «упорство, готовность работать на результат, ответственность». Путин выразил уверенность, что выпускники обладают этими качествами и обязательно воплотят «свои мечты». «Главное – верить в себя и помнить: любой личный успех обретает особый смысл, когда твой труд приносит пользу людям, нужен родной стране», – сказал президент.

Он также выразил уверенность, что выпускники школ осознают роль своих учителей и благодарны им. «Их советы, наставления, душевную щедрость вы всегда будете вспоминать с теплотой и признательностью и еще не раз придёте к ним в родную школу», – сказал Путин.

Он пожелал выпускникам найти профессии, которые позволят им наиболее полно реализовать их способности и таланты. В России для этого есть широкие возможности, отметил Путин.

«И конечно, очень важно обрести единомышленников, увидеть вдохновляющий пример других – тех, кто рядом, в том числе совсем молодых ребят, почти ваших ровесников, которые уже сейчас вносят свой вклад в укрепление страны, приумножают ее лучшие традиции, защищают подлинные ценности и национальные интересы», – сказал глава российского государства.

Он призвал выпускников смело двигаться вперед, выбирать масштабные цели. Путин заверил, что их близкие, а также наставники и страна в целом окажут поддержку. «Чтобы вы гордились страной, а страна гордилась вами. Успехов вам. В добрый час!» – сказал президент.

Напомним, в понедельник Путин поздравил выпускников военных вузов с окончанием учебы.