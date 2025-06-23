Если в Иране радикально сменится политическая система или страна погрузится во внутреннюю смуту, ее территория станет источником иностранного проникновения в Центральную Азию.2 комментария
Путин поздравил выпускников военных вузов с окончанием учебы
Во время встречи в Москве президент России Владимир Путин отметил успехи в учебе выпускников военных вузов и выразил уверенность в их профессионализме.
Президент поздравил выпускников военных академий, вузов Минобороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб с успешным окончанием обучения, передает РИА «Новости».
В ходе встречи глава государства отметил, что выпускники получили самые высокие оценки на итоговых экзаменах и продемонстрировали отличные знания по специальной подготовке, а также навыки работы с современной техникой.
Путин обратился к молодым офицерам со словами: «Товарищи офицеры, дорогие друзья, рад приветствовать всех вас и поздравить с этапным, по-настоящему знаковым событием в жизни». Он выразил уверенность, что прочная профессиональная база, полученная за годы учебы, позволит новым офицерам успешно решать сложные задачи и достойно служить России и народу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность планами западных политиков нанести России стратегическое поражение.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что действия США против Ирана имеют беспрецедентный характер и могут привести к непредсказуемым последствиям.
Агентство Bloomberg сообщило о росте возможностей России на Украине из-за событий вокруг Ирана и действий США.