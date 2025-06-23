Bloomberg сообщил о росте возможностей России на Украине из-за действий США на Иране

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bloomberg, удары США по ядерным объектам Ирана и продолжающиеся атаки Израиля показали пределы возможностей России защищать своих союзников: Путин ясно дал понять, что не будет помогать Тегерану в военном отношении.

Ближневосточный кризис также поглощает политическую энергию в США и Европе как раз в тот момент, когда Украине необходимо, чтобы ее союзники сосредоточились на усилении давления на Россию.

Это плохая новость для Владимира Зеленского на саммите НАТО в Гааге на этой неделе. Он уже боролся за внимание, поскольку глава НАТО Марк Рютте стремится предотвратить любой раскол с Трампом и сплотить членов альянса вокруг требований США о резком увеличении расходов на оборону.

НАТО может официально не обсуждать поддержку Украины на саммите, даже несмотря на то, что спецоперация на Украине остается самой серьезной угрозой безопасности Европы за последние десятилетия. Зеленский, который сегодня посещает Британию, наращивает оборонную промышленность Украины. Но он не уверен, что Трамп пришлет больше американского оружия, как только текущие ассигнования на расходы закончатся летом.

Путин также демонстрирует активность на Ближнем Востоке: он встретился с иранским министром иностранных дел Аббасом Аракчи в Москве и провел переговоры с премьер-министром Ирака.

На этом фоне западные инвесторы опасаются усиления нестабильности: крупнейшие банки Японии готовят эвакуацию сотрудников из региона, а цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель при закрытии Ормузского пролива, отмечает агентство.

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президент США Дональд Трамп не информировал президента России Владимира Путина о планах нанести удар по Ирану, а детали ситуации с ядерными объектами в Иране после ударов США еще предстоит выяснить.

Песков заявил, что телефонный разговор между Путиным и Трампом после недавних американских ударов по Ирану пока не планируется.

Газета ВЗГЛЯД писала, что пиар-удар Трампа по Ирану грозит миру тяжелыми последствиями.