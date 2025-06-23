Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем. Западный человек накачан этим до судорог.4 комментария
Песков: Трамп не информировал Путина о планах ударить по Ирану
Президент США Дональд Трамп не информировал президента России Владимира Путина о планах нанести удар по Ирану, а детали ситуации с ядерными объектами в Иране после ударов США еще предстоит выяснить, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Трамп не информировал Путина о возможном нанесении удара по Ирану, передает РИА «Новости».
Песков уточнил, что никаких детальных сведений о планах атаки Путину предоставлено не было. По его словам, тема Ирана неоднократно поднималась в разговорах президентов, и российская сторона выдвигала свои предложения, однако подробного информирования не происходило.
Песков также отметил, что пока неясно, что случилось с ядерными объектами в Иране после ударов США и нет ли угрозы радиации.
Пресс-секретарь напомнил, что в МАГАТЭ заявили об отсутствии признаков радиационного загрязнения, но заявил, что эти вопросы вызывают беспокойство в Москве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом после недавних американских ударов по Ирану пока не планируется.
Газета ВЗГЛЯД писала, что пиар-удар Трампа по Ирану грозит миру тяжелыми последствиями.