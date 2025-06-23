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    Китай топит самого богатого человека Франции
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война на Ближнем Востоке угрожает Центральной Азии

    Если в Иране радикально сменится политическая система или страна погрузится во внутреннюю смуту, ее территория станет источником иностранного проникновения в Центральную Азию.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Нужно постоянно напоминать Западу о концлагере

    Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем. Западный человек накачан этим до судорог.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский В июне 1941-го на СССР напала вся Европа

    22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. Но в этой страшной, решающей для всего человечества войне, она была повержена силой и волей нашего народа.

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    23 июня 2025, 14:38 • Новости дня

    Песков заявил о негативных последствиях ударов США по Ирану для мира

    Песков назвал удары США по Ирану беспрецедентными и опасными

    Tекст: Евгения Караваева

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что действия США против Ирана имеют беспрецедентный характер и могут привести к непредсказуемым последствиям.

    Для Москвы имеют значение как стратегическое партнерство с Ираном, так и восстановление отношений с США, подчеркнул пресс-секретарь Кремля, передает РИА «Новости».

    По словам Пескова, оба вектора внешней политики России остаются приоритетными. Он добавил, что восстановление отношений с США и ситуация с ударами по Ирану представляют собой отдельные направления, вряд ли одно из них будет мешать другому.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, Кремль сообщил о готовности Владимира Путина и Дональда Трампа к моментальным звонкам друг другу. Но Трамп не информировал Путина о планах нанести удар по Ирану.

    А израильский эксперт назвал три варианта ответа Ирана на удар США.


    22 июня 2025, 17:44 • Новости дня
    США призвали Китай убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив
    США призвали Китай убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о призыве к властям Китая убедить Иран воздержаться от перекрытия Ормузского пролива.

    «Я призываю китайское правительство в Пекине позвонить им (иранцам – прим. ВЗГЛЯД) по этому поводу, так как они сами сильно зависят от Ормузского пролива в плане [транспортировки] своей нефти», – сказал госсекретарь в ходе интервью Fox News, передает ТАСС.

    Ранее индийские эксперты по вопросам безопасности сообщили, что закрытие Ормузского пролива может вызвать значительные сбои в мировой торговле нефтью.

    В воскресенье турецкие СМИ со ссылкой на командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Алиреза Тангсири сообщили, что иранские военные намерены перекрыть Ормузский пролив в ближайшие часы. Позже заявление о необходимости закрытия пролива прозвучало на заседании комиссии по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    22 июня 2025, 16:45 • Новости дня
    Путин рассказал о роли традиционных ценностей в победе над Германией
    Путин рассказал о роли традиционных ценностей в победе над Германией
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вера в Отечество и национальные традиционные ценности стали фундаментом для победы Советского Союза во Второй мировой войне.

    Глава государства отметил, что духовная и моральная поддержка народа строилась на этих ценностях, которые были источником силы во времена испытаний, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул: «В основе Победы над нацистской Германией и в основе того, что поддерживало духовно, морально поддерживало наш народ, лежали наши традиционные ценности и вера в Отечество».

    Президент добавил, что вера закладывалась через разные институты, включая школу, церковь и традиционные религии. Он также отметил, что даже противники признавали важность воспитания, полученного в советских школах, для формирования характера будущих победителей.

    Путин отдельно обратил внимание на утрату единой логики исторического процесса и образовательных программ в 1990-е годы, что, по его словам, негативно сказалось на формировании патриотизма у молодого поколения.

    Ранее Путин назвал крайне значимой работу по созданию новых учебников истории и выразил благодарность коллективу авторов.

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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    23 июня 2025, 08:36 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал цель визита к Путину

    Аракчи сообщил о консультациях Ирана и России по противодействию общим угрозам

    Глава МИД Ирана назвал цель визита к Путину
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о важности консультаций с Россией в условиях угроз мировому порядку.

    Иран и Россия ведут тесные консультации для противодействия общим угрозам, передает ТАСС. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи после прибытия в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Аракчи отметил: «У нас с Россией всегда были общие озабоченности, общие тревоги и общие противники. Мы всегда разделяем общие убеждения, проводим тесные консультации друг с другом, чтобы противостоять общим вызовам и угрозам. Именно это предстоит сделать в понедельник в ходе встречи с президентом России».

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    21 комментарий

    Министр подчеркнул, что Иран придает огромное значение консультациям с Россией в текущей опасной ситуации. По его словам, новые обстоятельства, угрожающие мировому порядку, делают координацию между странами особенно актуальной. Аракчи добавил, что стороны пытаются согласовать свои позиции на фоне вызовов.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил о встрече с президентом России в понедельник, 23 июня.

    До этого Аракчи встретится с главными дипломатами Британии, Франции и Германии в Женеве.

    Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить интересы Ирана, включая мирную атомную деятельность, а также интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства.

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    23 июня 2025, 11:14 • Новости дня
    Лукьянов спрогнозировал результат встречи Путина с главой МИД Ирана

    Политолог Лукьянов: Поддержка Россией Ирана осложнит переговоры по урегулированию на Украине

    Лукьянов спрогнозировал результат встречи Путина с главой МИД Ирана
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи пройдет в контексте разведки Тегераном условий деэскалации со стороны США и Израиля. Но ждать от переговоров масштабных итогов не стоит – стороны сейчас стараются уходить от громких заявлений и категоричности в действиях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Москву.

    «Еще в рамках выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) Владимир Путин всячески уходил от категоричных оценок ситуации между Ираном и Израилем, указывая на необходимость достижения приемлемого для всех решения конфликта», – напомнил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    «Глава государства подчеркивал, что Москва готова содействовать деэскалации. Также звучали намеки, что Россия может перевезти обогащенный уран на свою территорию в ходе заключения сторонами дипломатического соглашения. Судя по всему, эти сценарии и будут обсуждаться сегодня на встрече Путина с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», – предположил собеседник.

    «Тегеран прощупывает ситуацию на предмет условий деэскалации, понимая, что удары США и Израиля опустошат Иран. Сейчас обстановка накалена, сродни суду, где «все сказанное может быть использовано против вас». Поэтому, думаю, беседа Путина с Арагчи пройдет в общем ключе, без конкретных заявлений и сиюминутных итогов», – спрогнозировал эксперт.

    Вместе с тем он допустил, что поддержка Москвой позиции Тегерана в ООН осложнит трек по украинскому урегулированию. «Глава Белого дома Дональд Трамп человек обидчивый, он следит за заявлениями и символичными действиями других игроков. С момента его возвращения к власти США не поддержали ни одну резолюцию с прямым осуждением России, и Вашингтон, вероятно, ждет того же в ответ», – отметил Лукьянов.

    Ранее иранское информагентство Tasnim сообщило, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Россию «для переговоров о совместных усилиях по противодействию общим угрозам и сверке позиций после ударов США по ядерным объектам Ирана». Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что дипломат встретится с Владимиром Путиным.

    «У нас с Россией всегда были общие озабоченности, общие тревоги и общие противники. Мы всегда разделяем общие убеждения, проводим тесные консультации друг с другом, чтобы противостоять общим вызовам и угроза», – подчеркнул Арагчи. Он также отметил, что Тегеран придает большое значение консультациям с Москвой на фоне текущей ситуации.

    По его словам, новые обстоятельства, угрожающие мировому порядку, делают координацию между странами особенно актуальной. Арагчи добавил, что стороны пытаются согласовать свои позиции на фоне вызовов. Он напомнил, что в настоящее время между Ираном и Израилем идет серьезный вооруженный конфликт.

    При этом в него вмешались США. В рамках операции «Полуночный молот» Штаты нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Исламской республики. По оценке Москвы, действия Вашингтона наносят урон глобальному режиму нераспространения, основанному на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Ударом по Ирану Трамп поставил на карту президентские полномочия, пишет издание Washington Post. В Москве тоже указали на ловушку, в которую себя загнал глава Белого дома вчерашней атакой. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в ситуации с Ираном Трамп предал «миротворцев» ради «ястребов».

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    22 июня 2025, 18:55 • Новости дня
    Россия и Китай предложили Совбезу ООН осудить нападение США на Иран
    Россия и Китай предложили Совбезу ООН осудить нападение США на Иран
    @ Felix Zahn/imago/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская, китайская и пакистанская делегации распространили проект резолюции в Совбезе ООН с осуждением ударов США по иранским объектам и призывом к прекращению огня, сообщил источник.

    Проект резолюции был представлен делегациями России, Китая и Пакистана среди членов Совета Безопасности ООН, передает РИА «Новости». В документе содержится требование немедленного и безоговорочного прекращения огня после атаки США по иранским ядерным объектам, находящимся под наблюдением МАГАТЭ. Также в проекте резолюции выражено решительное осуждение этих ударов, которые, как отмечается, представляют значительную угрозу глобальному миру и безопасности.

    Авторы документа подчеркнули необходимость защиты гражданского населения в соответствии с международным правом. Кроме того, они призвали к дипломатическому урегулированию ситуации и предложили гарантировать мирный характер иранской ядерной программы в обмен на отмену всех санкций – как многосторонних, так и односторонних.

    Источник уточнил, что Совет Безопасности не планирует голосовать по проекту резолюции в воскресенье, когда должно состояться заседание СБ ООН по поводу атаки США против Ирана.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Ранее Иран пообещал отреагировать на удары США по ядерным объектам и указал на свое право защиты национальных интересов.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.


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    23 июня 2025, 03:52 • Новости дня
    Глава РФПИ: Закрытие Ормузского пролива не пощадит США

    Дмитриев заявил, что возможное закрытие Ормузского пролива «не пощадит» США

    Глава РФПИ: Закрытие Ормузского пролива не пощадит США
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Если Иран решит перекрыть Ормузский пролив, нефтяной шок затронет и США, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Цены на нефть устанавливаются на мировом уровне», – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он подчеркнул, что закрытие Ормузского пролива «не пощадит» США. По его словам, в этом случае цены на бензин резко вырастут. «Никто не застрахован от глобального нефтяного шока», – заявил Дмитриев.

    Напомним, парламент Ирана одобрил решение о возможности закрытия Ормузского пролива. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перекрытие Ормузского пролива Ираном может привести к масштабной эскалации конфликта.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    22 июня 2025, 22:26 • Новости дня
    Глава МИД Ирана прибыл в Россию

    Министр иностранных дел Ирана Аракчи прибыл в Москву

    Глава МИД Ирана прибыл в Россию
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву для переговоров о развитии ситуации после атак на страну со стороны США и Израиля, сообщает IRNA.

    Как сказано в сообщении IRNA, Аракчи намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и «высокопоставленными официальными лицами». Основной темой обсуждений станет ситуация на Ближнем Востоке и в мире после недавних ударов США и Израиля по исламской республике, передает РИА «Новости».

    Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила приезд в Москву главы МИД Ирана, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. В ночь на воскресенье стратегические бомбардировщики США также нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    23 июня 2025, 00:45 • Новости дня
    Иран потребовал передать ядерные объекты Израиля под контроль МАГАТЭ

    Tекст: Антон Антонов

    Иран настаивает на передаче израильских ядерных объектов под контроль МАГАТЭ и требует немедленных принудительных мер Совбеза ООН против США и Израиля, заявил постпред Ирана при всемирной организации Амир Саид Иравани.

    Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с американскими ударами по иранским ядерным объектам, заявил, что в соответствии с Уставом ООН СБ должен «устранить несправедливость и серьезные нарушения», передает ТАСС.

    Он призвал «осудить агрессию, нарушения и гнусные преступления против Исламской Республики Иран, принять эффективные принудительные меры в отношении агрессоров, привлечь США и Израиль к ответственности, а также передать израильские ядерные объекты под контроль Агентства».

    Дипломат также отметил, что США воспользовались надуманным и абсурдным предлогом, чтобы развязать войну против Ирана. Своей внешней политикой США дестабилизируют целые регионы, такие как Афганистан, Ирак и Ливия, сказал Иравани. По его мнению, Израиль «завладел внешней политикой США и втянул Соединенные Штаты в еще одну дорогостоящую и необоснованную войну».

    Иран оставляет за собой право на защиту от агрессии США и Израиля, а время и масштаб ответных мер будет определен вооруженными силами страны, сказал Иравани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стратегические бомбардировщики США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана в ночь на воскресенье. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США открыли «ящик Пандоры» и готовы на любые преступления ради сохранения своей гегемонии.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    23 июня 2025, 04:58 • Новости дня
    Трамп заявил о возможной «смене режима» в Иране
    Трамп заявил о возможной «смене режима» в Иране
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп предложил «Сделать Иран снова великим» через «смену режима».

    В соцсети Truth Social Трамп отметил, что термин «смена режима» является «неполиткорректным». «Но если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран снова великим, почему бы не произойти смене режима?» – заявил он.

    Трамп закончил свое сообщение возгласом: «MIGA!». «MIGA», то есть «Make Iran great again» является аналогом девиза предвыборной кампании Трампа «MAGA – Мake America great again».

    Напомним, США атаковали ключевые ядерные объекты Ирана. Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль может попытаться полностью поменять правящий режим в Тегеране.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    23 июня 2025, 00:24 • Новости дня
    Небензя обвинил США в готовности совершить любые преступления ради гегемонии
    Небензя обвинил США в готовности совершить любые преступления ради гегемонии
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы на любые преступления и нарушения международного права ради сохранения своей гегемонии, ударами по Ирану они «открыли ящик Пандоры», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударами США по иранским ядерным объектам, отметил, что эти атаки были «неспровоцированными» и проходили «в полном взаимодействии и координации» с израильской авиацией, которая уже больше недели, нарушая международное право, наносит массированные удары по гражданским объектам и инфраструктуре Ирана, передает ТАСС.

    Постпред обвинил США в том, что Вашингтон «ради интересов своего израильского союзника» готов не только игнорировать «убийства десятков тысяч палестинских женщин, детей и стариков», но и рисковать «безопасностью и благополучием всего человечества». По его словам, США полностью пренебрегают возможными радиологическими последствиями и угрозой для жизни мирных жителей региона.

    Российский дипломат подчеркнул, что США действовали без какого-либо международного мандата и проигнорировали предложения России о посредничестве. «Хотелось бы напомнить, что на подобные действия никто Соединенные Штаты не уполномочивал», – сказал Небензя, отметив, что США «вслед за Западным Иерусалимом возомнили себя верховным судьей, который имеет право вершить правосудие так, как ему заблагорассудится».

    Он возложил ответственность за эскалацию на американское руководство, заявив, что такими шагами Вашингтон «открыл ящик Пандоры», и предсказать последствия теперь невозможно. «Соединенные Штаты подтверждают, что ради сохранения своей гегемонии в мире они готовы на любые преступления и нарушения международного права», – сказал он.

    Небензя выразил сожаление, что часть членов Совета Безопасности не осудила действия США. Он подчеркнул, что удары США усугубили и без того опасную ситуацию на Ближнем Востоке, и напомнил о праве Ирана развивать мирную ядерную программу.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Постпред России призвал МАГАТЭ и его руководство к объективной оценке ситуации и подготовке соответствующего доклада. Он отметил, что проект резолюции Совбеза ООН, подготовленный Россией, Китаем и Пакистаном, отражает позиции большинства участников Совета и направлен на поиск дипломатического решения вокруг иранской ядерной программы.

    «Если эскалацию не остановить, то Ближний Восток окажется на пороге широкомасштабного конфликта с непредсказуемыми последствиями для всей системы международной безопасности, а весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы», – сказал Небензя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стратегические бомбардировщики США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана. Российская, китайская и пакистанская делегации в Совбезе ООН распространили проект резолюции с осуждением действий США и призывом к прекращению огня.

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    23 июня 2025, 07:10 • Новости дня
    Раскрыты подробности «отвлекающего» маневра США при ударе по Ирану
    Раскрыты подробности «отвлекающего» маневра США при ударе по Ирану
    @ Staff Sgt. Jordan Castelan/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    США отправили две группы B-2 с разными маршрутами и транспондерами, чтобы ввести иранские службы ПВО в заблуждение относительно направления и времени атаки, сообщила The New York Times.

    Издание пишет, что США применили отвлекающий маневр, перебросив стратегические бомбардировщики B-2 двумя разными маршрутами, передает РИА «Новости».

    По данным New York Times, одна группа самолетов с включенными транспондерами направилась на запад в сторону острова Гуам, чтобы быть отслеженной коммерческими спутниками. В это время другая группа из семи B-2, полностью загруженная бомбами GBU-57 и с выключенными транспондерами, летела на восток в сторону Ирана. Газета отмечает, что B-2 являются единственными самолетами, способными доставлять такие бомбы и не быть обнаруженными иранскими радарами.

    По мнению издания, такой маневр мог создать у наблюдателей и у иранских военных ошибочное впечатление о времени и направлении возможной атаки США.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана с использованием 14 сверхтяжелых авиабомб и более 75 высокоточных боеприпасов.

    Иран заявил, что имеет право сопротивляться американской военной агрессии для защиты своих национальных интересов.

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    22 июня 2025, 15:36 • Новости дня
    Британия заявила о непричастности к удару США по Ирану
    Британия заявила о непричастности к удару США по Ирану
    @ Ray Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Британии заявили, что их военные не принимали участия в американских авиаударах по Ирану, однако выразили поддержку их результатам, передает Bloomberg.

    Ключевые военные объекты Британии, такие как база на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, не были задействованы в ударах, организованных президентом США Дональдом Трампом по иранским ядерным объектам. Министры подтвердили, что получили заблаговременное предупреждение из Вашингтона, а премьер-министр Кир Стармер «дал молчаливую поддержку», отметив, что Трамп «принял меры для устранения угрозы» иранской ядерной программы, передает Bloomberg.

    Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Джонатан Рейнольдс в эфире BBC подчеркнул, что Британия хотела бы иной путь решения вопроса, однако признал, что предотвращение появления у Ирана ядерного оружия соответствует интересам страны. По его словам, итог американских ударов правительство считает положительным, несмотря на отсутствие прямого участия Британии.

    Удары США поставили Стармера и других союзников в непростое положение. Премьер призывал Трампа идти дипломатическим путем, но не может позволить себе открытый конфликт с ключевым союзником на фоне сотрудничества с Вашингтоном по торговле и помощи Украине. В то же время правительство пытается избежать ошибок эпохи Тони Блэра, поддержавшего вторжение в Ирак, что, по мнению многих в Лейбористской партии, привело к расколу и долгому периоду правления консерваторов.

    Рассматривается возможность дальнейшего участия Британии, включая допуск американских бомбардировщиков на Диего-Гарсия, однако это вызывает споры о правомерности таких действий с точки зрения международного права. Переговоры между главами МИД Британии, Франции, Германии и Ирана накануне не принесли результатов, и на правительство Ирана возложили ответственность за срыв дипломатии.

    В заявлении Стармер подчеркнул, что «Иран никогда не должен получить ядерное оружие», а действия США направлены на устранение угрозы. Он призвал Тегеран вернуться за стол переговоров для поиска дипломатического решения. Для защиты баз в регионе Британия усилила авиагруппировку, а министр обороны Джон Хили объявил, что безопасность персонала и объектов остаётся приоритетом, уровень защиты повышен, а в регион направлены дополнительные истребители.

    Власти также призвали граждан Британии, находящихся в Израиле и на палестинских территориях, зарегистрироваться в МИД, для желающих покинуть регион организуют спецрейс. Как отметил Рейнольдс на Sky News, Британия не участвовала в ударах, но готовится к любому развитию событий, включая защиту и эвакуацию своих граждан.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Ранее глава МИД Жан-Ноэль Барро сообщил, что Франция не принимала участия в ударах США по объектам иранской ядерной программы.


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    23 июня 2025, 10:18 • Новости дня
    Bloomberg: Иран сохранил ядерный материал и готовит ответ США
    Bloomberg: Иран сохранил ядерный материал и готовит ответ США
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После авиаудара США по ядерным объектам Ирана международные инспекторы до сих пор не обнаружили 400 килограммов обогащенного урана, что вызывает тревогу по поводу дальнейшей судьбы ядерной программы страны.

    Авиаудары США по ядерным объектам Ирана нанесли ущерб атомной программе страны, однако, как сообщает Bloomberg, запасы высокообогащенного урана остались вне зоны поражения и неизвестны международным инспекторам. Лидеры Ирана, несмотря на потери среди высшего руководства после израильских атак, по-прежнему контролируют ситуацию, а страна обсуждает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия.

    Власти Ирана заявили, что масштаб и форма ответа на удары США будут определены вооруженными силами, и не исключили атак на инфраструктуру США без нанесения ущерба американским военным. Эксперты отмечают, что несмотря на ослабление иранских прокси-групп, страна сохраняет потенциал для дестабилизации ситуации в регионе, в том числе через перекрытие Ормузского пролива.

    Международные инспекторы МАГАТЭ подтвердили, что не имеют доступа к 400 килограммам высокообогащенного урана, достаточного для производства девяти ядерных зарядов после дополнительного обогащения и конверсии. Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал необходимость новых переговоров по поводу судьбы этого материала.

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    Стремление Тегерана к ядерному оружию может усилиться на фоне ударов и возможного выхода из ДНЯО, предупреждают аналитики. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил на заседании Совбеза ООН, что глобальная система сдерживания ядерного распространения оказалась под угрозой.

    Напомним, США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в ночь на 22 июня.

    Иран пообещал отреагировать на эти удары и заявил о своем праве защищать национальные интересы.

    Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани потребовал передачи израильских ядерных объектов под контроль МАГАТЭ и призвал к немедленным мерам Совбеза ООН против США и Израиля.

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    23 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    Китай заявил о подрыве авторитета США после удара по Ирану

    NYT: Китайские дипломаты заявили о потере доверия к США после атаки по Ирану

    Китай заявил о подрыве авторитета США после удара по Ирану
    @ Kena Betancur/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Китайские власти резко осудили воздушные удары США по ядерным объектам Ирана и заявили о потере доверия к Вашингтону.

    Власти КНР обвинили США в подрыве своего имиджа мировой державы после авиаударов по иранским ядерным объектам, передает The New York Times.

    По словам представителя КНР в ООН Фу Цуна, действия Вашингтона нанесли ущерб не только Ирану, но и американской репутации как участника международных переговоров. «Иран пострадал, но также пострадала и репутация США – как страны и как стороны любых международных переговоров», заявил Фу Цун.

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    На экстренном заседании Совбеза ООН Пекин присоединился к России и Пакистану в подготовке резолюции с требованием немедленного прекращения огня, защиты мирного населения и начала мирных переговоров. Китайские официальные СМИ также раскритиковали США, обвинив их в эскалации насилия на Ближнем Востоке. Издание Xinhua отметило, что текущий кризис показывает провальность политики силы и военных вмешательств.

    Несмотря на резкую риторику, Китай остается одним из главных политических и экономических партнеров Ирана, что позволяет Тегерану сохранять устойчивость и поддерживать союзников, включая организации Хамас, Хезболла и хуситов. В КНР призвали мировое сообщество работать над деэскалацией конфликта, однако отказались обсуждать возможность давления на Тегеран по требованию США.

    Ранее российская, китайская и пакистанская делегации распространили проект резолюции в Совбезе ООН с осуждением ударов Соединенных Штатов по иранским объектам и призывом к прекращению огня.

    Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о призыве к властям Китая убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив.

    Министерство иностранных дел Китая осудило атаку Соединенных Штатов на иранские ядерные объекты.

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    23 июня 2025, 13:22 • Новости дня
    Путин: Агрессия против Ирана не имеет никаких оправданий
    Путин: Агрессия против Ирана не имеет никаких оправданий
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

    «Неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Путин передал наилучшие пожелания президенту Ирана Масуду Пезешкиану и верховному лидеру Али Хаменеи через Аббаса Аракчи.

    Глава МИД Ирана, в свою очередь, заявил, что напряженность на Ближнем Востоке усилилась из-за нападений Израиля и США на Иран. Аракчи отметил, что Москва и Тегеран ведут постоянные консультации по вопросам мировой безопасности и выразил удовлетворение встречей с Путиным на фоне сложной ситуации в регионе.

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    Ранее президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что поддержка Россией Ирана осложнит переговоры по урегулированию на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему операция президента США «Полуночный молот» создала угрозу для всего Ближнего Востока и мира.

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