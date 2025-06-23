  • Новость часаПутин начал переговоры с главой МИД Ирана Арагчи в Кремле
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    Китай топит самого богатого человека Франции
    Трамп назвал способ «сделать Иран снова великим»
    Постпред России при ООН: Ударом по Ирану США открыли «ящик Пандоры»
    Рассекречен разведчик-нелегал Сергей Черепанов
    Лукьянов спрогнозировал результат встречи Путина с главой МИД Ирана
    Bloomberg: Иран сохранил ядерный материал и готовит ответ США
    Китай заявил о подрыве авторитета США после удара по Ирану
    Москва назвала ключевую гарантию невступления Украины в НАТО
    Глава РФПИ: Закрытие Ормузского пролива не пощадит США
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Нужно постоянно напоминать Западу о концлагере

    Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем, пыток и палачей. Западный человек накачан этим до судорог и липкого ночного пота.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский В июне 1941-го на СССР напала вся Европа

    22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. Но в этой страшной, решающей для всего человечества войне, она была повержена силой и волей нашего народа.

    29 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

    34 комментария
    23 июня 2025, 12:55 • Новости дня

    Кремль сообщил о готовности Путина и Трампа к моментальным звонкам друг другу

    Песков заявил о договоренности Путина и Трампа о моментальных звонках друг другу

    Tекст: Вера Басилая

    Между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом существует договоренность поддерживать связь по необходимости, если ситуация потребует моментального диалога, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что между Путиным и Трампом существует договоренность о возможности моментальных звонков друг другу при необходимости, передает РИА «Новости».

    По его словам, президенты открыты для такого оперативного контакта в любом случае, если сочтут это целесообразным. Песков отметил, что контакт между Путиным и Трампом возможен в любой момент по их инициативе, однако на данный момент конкретных планов на этот счет нет.

    Песков также подчеркнул, что, по мнению Москвы, судьбу руководства каждой страны должен определять только ее народ, а не третьи государства и не их власти. Эти слова прозвучали на фоне обсуждения перспектив возможного разговора между лидерами России и США по ситуации в Иране.

    МИД России заявил о готовности продолжать диалог с США по вопросам устранения раздражителей в двусторонних отношениях.

    Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа после американских ударов по Ирану пока не запланирован.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что поддержка Россией Ирана осложнит переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

    22 июня 2025, 16:45 • Новости дня
    Путин рассказал о роли традиционных ценностей в победе над Германией
    Путин рассказал о роли традиционных ценностей в победе над Германией
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вера в Отечество и национальные традиционные ценности стали фундаментом для победы Советского Союза во Второй мировой войне.

    Глава государства отметил, что духовная и моральная поддержка народа строилась на этих ценностях, которые были источником силы во времена испытаний, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул: «В основе Победы над нацистской Германией и в основе того, что поддерживало духовно, морально поддерживало наш народ, лежали наши традиционные ценности и вера в Отечество».

    Президент добавил, что вера закладывалась через разные институты, включая школу, церковь и традиционные религии. Он также отметил, что даже противники признавали важность воспитания, полученного в советских школах, для формирования характера будущих победителей.

    Путин отдельно обратил внимание на утрату единой логики исторического процесса и образовательных программ в 1990-е годы, что, по его словам, негативно сказалось на формировании патриотизма у молодого поколения.

    Ранее Путин назвал крайне значимой работу по созданию новых учебников истории и выразил благодарность коллективу авторов.

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    22 июня 2025, 22:26 • Новости дня
    Глава МИД Ирана прибыл в Россию

    Министр иностранных дел Ирана Аракчи прибыл в Москву

    Глава МИД Ирана прибыл в Россию
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву для переговоров о развитии ситуации после атак на страну со стороны США и Израиля, сообщает IRNA.

    Как сказано в сообщении IRNA, Аракчи намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и «высокопоставленными официальными лицами». Основной темой обсуждений станет ситуация на Ближнем Востоке и в мире после недавних ударов США и Израиля по исламской республике, передает РИА «Новости».

    Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила приезд в Москву главы МИД Ирана, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. В ночь на воскресенье стратегические бомбардировщики США также нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    23 июня 2025, 11:14 • Новости дня
    Лукьянов спрогнозировал результат встречи Путина с главой МИД Ирана

    Политолог Лукьянов: Поддержка Россией Ирана осложнит переговоры по урегулированию на Украине

    Лукьянов спрогнозировал результат встречи Путина с главой МИД Ирана
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи пройдет в контексте разведки Тегераном условий деэскалации со стороны США и Израиля. Но ждать от переговоров масштабных итогов не стоит – стороны сейчас стараются уходить от громких заявлений и категоричности в действиях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Москву.

    «Еще в рамках выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) Владимир Путин всячески уходил от категоричных оценок ситуации между Ираном и Израилем, указывая на необходимость достижения приемлемого для всех решения конфликта», – напомнил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    «Глава государства подчеркивал, что Москва готова содействовать деэскалации. Также звучали намеки, что Россия может перевезти обогащенный уран на свою территорию в ходе заключения сторонами дипломатического соглашения. Судя по всему, эти сценарии и будут обсуждаться сегодня на встрече Путина с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», – предположил собеседник.

    «Тегеран прощупывает ситуацию на предмет условий деэскалации, понимая, что удары США и Израиля опустошат Иран. Сейчас обстановка накалена, сродни суду, где «все сказанное может быть использовано против вас». Поэтому, думаю, беседа Путина с Арагчи пройдет в общем ключе, без конкретных заявлений и сиюминутных итогов», – спрогнозировал эксперт.

    Вместе с тем он допустил, что поддержка Москвой позиции Тегерана в ООН осложнит трек по украинскому урегулированию. «Глава Белого дома Дональд Трамп человек обидчивый, он следит за заявлениями и символичными действиями других игроков. С момента его возвращения к власти США не поддержали ни одну резолюцию с прямым осуждением России, и Вашингтон, вероятно, ждет того же в ответ», – отметил Лукьянов.

    Ранее иранское информагентство Tasnim сообщило, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Россию «для переговоров о совместных усилиях по противодействию общим угрозам и сверке позиций после ударов США по ядерным объектам Ирана». Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что дипломат встретится с Владимиром Путиным.

    «У нас с Россией всегда были общие озабоченности, общие тревоги и общие противники. Мы всегда разделяем общие убеждения, проводим тесные консультации друг с другом, чтобы противостоять общим вызовам и угроза», – подчеркнул Арагчи. Он также отметил, что Тегеран придает большое значение консультациям с Москвой на фоне текущей ситуации.

    По его словам, новые обстоятельства, угрожающие мировому порядку, делают координацию между странами особенно актуальной. Арагчи добавил, что стороны пытаются согласовать свои позиции на фоне вызовов. Он напомнил, что в настоящее время между Ираном и Израилем идет серьезный вооруженный конфликт.

    При этом в него вмешались США. В рамках операции «Полуночный молот» Штаты нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Исламской республики. По оценке Москвы, действия Вашингтона наносят урон глобальному режиму нераспространения, основанному на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Ударом по Ирану Трамп поставил на карту президентские полномочия, пишет издание Washington Post. В Москве тоже указали на ловушку, в которую себя загнал глава Белого дома вчерашней атакой. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в ситуации с Ираном Трамп предал «миротворцев» ради «ястребов».

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    22 июня 2025, 13:26 • Новости дня
    Каллас потребовала от США после удара по Ирану сделать шаг назад
    Каллас потребовала от США после удара по Ирану сделать шаг назад
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американской стороне следует отказаться от дальнейшей эскалации ситуации с Ираном и вернуться к переговорам после ударов по иранским ядерным объектам, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Каллас в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) заявила, что Ирану нельзя позволить создавать ядерное оружие.

    «Я призываю все стороны отступить, вернуться к переговорному столу и избегать дальнейшей эскалации», – добавила она.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    По словам Каллас, главы МИД Евросоюза обсудят американскую атаку на Иран в понедельник.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что удар США по Ирану больше напоминает пиар-акцию, чем военную операцию.

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    23 июня 2025, 03:52 • Новости дня
    Глава РФПИ: Закрытие Ормузского пролива не пощадит США

    Дмитриев заявил, что возможное закрытие Ормузского пролива «не пощадит» США

    Глава РФПИ: Закрытие Ормузского пролива не пощадит США
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Если Иран решит перекрыть Ормузский пролив, нефтяной шок затронет и США, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Цены на нефть устанавливаются на мировом уровне», – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он подчеркнул, что закрытие Ормузского пролива «не пощадит» США. По его словам, в этом случае цены на бензин резко вырастут. «Никто не застрахован от глобального нефтяного шока», – заявил Дмитриев.

    Напомним, парламент Ирана одобрил решение о возможности закрытия Ормузского пролива. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перекрытие Ормузского пролива Ираном может привести к масштабной эскалации конфликта.

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    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    23 июня 2025, 00:24 • Новости дня
    Небензя обвинил США в готовности совершить любые преступления ради гегемонии
    Небензя обвинил США в готовности совершить любые преступления ради гегемонии
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы на любые преступления и нарушения международного права ради сохранения своей гегемонии, ударами по Ирану они «открыли ящик Пандоры», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударами США по иранским ядерным объектам, отметил, что эти атаки были «неспровоцированными» и проходили «в полном взаимодействии и координации» с израильской авиацией, которая уже больше недели, нарушая международное право, наносит массированные удары по гражданским объектам и инфраструктуре Ирана, передает ТАСС.

    Постпред обвинил США в том, что Вашингтон «ради интересов своего израильского союзника» готов не только игнорировать «убийства десятков тысяч палестинских женщин, детей и стариков», но и рисковать «безопасностью и благополучием всего человечества». По его словам, США полностью пренебрегают возможными радиологическими последствиями и угрозой для жизни мирных жителей региона.

    Российский дипломат подчеркнул, что США действовали без какого-либо международного мандата и проигнорировали предложения России о посредничестве. «Хотелось бы напомнить, что на подобные действия никто Соединенные Штаты не уполномочивал», – сказал Небензя, отметив, что США «вслед за Западным Иерусалимом возомнили себя верховным судьей, который имеет право вершить правосудие так, как ему заблагорассудится».

    Он возложил ответственность за эскалацию на американское руководство, заявив, что такими шагами Вашингтон «открыл ящик Пандоры», и предсказать последствия теперь невозможно. «Соединенные Штаты подтверждают, что ради сохранения своей гегемонии в мире они готовы на любые преступления и нарушения международного права», – сказал он.

    Небензя выразил сожаление, что часть членов Совета Безопасности не осудила действия США. Он подчеркнул, что удары США усугубили и без того опасную ситуацию на Ближнем Востоке, и напомнил о праве Ирана развивать мирную ядерную программу.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Постпред России призвал МАГАТЭ и его руководство к объективной оценке ситуации и подготовке соответствующего доклада. Он отметил, что проект резолюции Совбеза ООН, подготовленный Россией, Китаем и Пакистаном, отражает позиции большинства участников Совета и направлен на поиск дипломатического решения вокруг иранской ядерной программы.

    «Если эскалацию не остановить, то Ближний Восток окажется на пороге широкомасштабного конфликта с непредсказуемыми последствиями для всей системы международной безопасности, а весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы», – сказал Небензя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стратегические бомбардировщики США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана. Российская, китайская и пакистанская делегации в Совбезе ООН распространили проект резолюции с осуждением действий США и призывом к прекращению огня.

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    23 июня 2025, 04:58 • Новости дня
    Трамп заявил о возможной «смене режима» в Иране
    Трамп заявил о возможной «смене режима» в Иране
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп предложил «Сделать Иран снова великим» через «смену режима».

    В соцсети Truth Social Трамп отметил, что термин «смена режима» является «неполиткорректным». «Но если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран снова великим, почему бы не произойти смене режима?» – заявил он.

    Трамп закончил свое сообщение возгласом: «MIGA!». «MIGA», то есть «Make Iran great again» является аналогом девиза предвыборной кампании Трампа «MAGA – Мake America great again».

    Напомним, США атаковали ключевые ядерные объекты Ирана. Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль может попытаться полностью поменять правящий режим в Тегеране.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    22 июня 2025, 15:08 • Новости дня
    Эксперт назвал удар США по Ирану большой ошибкой Трампа

    Политолог Ткаченко: Удар США по Ирану усилит позиции России на Ближнем Востоке

    Эксперт назвал удар США по Ирану большой ошибкой Трампа
    @ Ken Cedeno/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ударив по Ирану, глава Белого дома Дональд Трамп совершил большую ошибку, сделав себя гарантом безопасности Израиля. США будут вынуждены увязнуть в регионе или выйти из конфликта, оставив Тель-Авив один на один с Тегераном, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Россия заявила, что американские удары по иранским объектам грозят международной безопасности.

    «Удар США по Ирану – это повышение градуса противостояния Тегерана с Тель-Авивом и эскалация для всего Ближнего Востока. Конфликт будет долгим. Трамп начал новую страницу американского присутствия в регионе, где у Вашингтона давно ничего не получалось и, скорее всего, не получится», – объяснил Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, американский лидер, по сути, записал США в гаранты планируемого успеха Тель-Авива, что очень рискованно в первую очередь для самого израильского государства. Мы видим масштабы влияния иранских ракет на экономику и демографию Израиля. У страны очень грустные перспективы с точки зрения сохранения привлечения инвестиций и удержания населения», – детализировал аналитик.

    «В свою очередь, Иран не собирается сдаваться. Поэтому американской стороне придется увязнуть в регионе для продолжения и углубления помощи Израилю в этом противостоянии. Это создает политические угрозы нынешней администрации США. В общем, Трамп совершил серьезную ошибку, и Россия, думаю, уже оценивает, как может этим воспользоваться для усиления своих позиций на Ближнем Востоке», – продолжил политолог.

    «Впрочем, Трамп, осознавая все риски, может пойти в обратном направлении, заявив: «Мы нанесли удар, разгромили иранскую ядерную программу, давайте договариваться о мире». И если Иран ничего не ответит или откажется, Белый дом скажет: «Мы сделали все, что могли, и выходим из ситуации». Это ударит по репутации США, а для Израиля вообще станет катастрофой», – спрогнозировал эксперт.

    Ранее США нанесли массированные точечные удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, сообщил Трамп. «Наша цель – уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы, исходящей от главного государства – спонсора террора», – сказал он.

    Корпус стражей исламской революции заявил о своем «праве на самооборону за пределами понимания и расчетов агрессора». В Тегеране пообещали, что в Вашингтоне пожалеют об атаках на Иран, а также провели новые удары по Израилю ракетами Kheibar Shekan третьего поколения с несколькими боеголовками.

    Россия осудила США, указав, что американская операция наносит существенный урон глобальному режиму нераспространения, основанному на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), нарушает международное право, Устав ООН и резолюции Совбеза ООН, говорится в сообщении МИД.

    Ударом по Ирану Трамп поставил на карту президентские полномочия, пишет издание Washington Post. В Москве тоже указали на ловушку, в которую себя загнал глава Белого дома вчерашней атакой. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в ситуации с Тегераном американский лидер предал «миротворцев» ради «ястребов».

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    22 июня 2025, 21:57 • Новости дня
    Захарова заявила о нежелании России и Китая терпеть вмешательство США

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия и Китай выступают категорически против внешнего вмешательства США в свои внутренние вопросы.

    Россия и Китай не хотят вмешательства США в свои внутренние дела в каком бы то ни было виде, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Комментарий Захаровой прозвучал в ответ на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия и позиции России и Китая по этому поводу.

    «Во-первых, Россия и Китай не хотят вмешательства США в свои внутренние дела в каком бы то ни было виде. И всем, кто делает заявления от имени, но без поручения наших двух стран, было бы неплохо начать именно с этого. Например, не поставлять киевскому террористическому режиму смертоносные ракеты, не милитаризировать Тайвань», – написала Захарова. Она также отметила, что любые заявления без согласования с Россией и Китаем не отражают их официальную позицию.

    Сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс заявил, что Россия и Китай, как и США, не заинтересованы в появлении у Ирана ядерного оружия. Вэнс подчеркнул, что распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке может привести к катастрофическим последствиям.

    Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени.  Иран пообещал отреагировать на удары США по ядерным объектам и указал на свое право защиты национальных интересов.

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    22 июня 2025, 15:23 • Новости дня
    МИД России заявил о готовности продолжать диалог с США об устранении раздражителей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном по вопросам устранения взаимных раздражителей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Да, и мы ведем этот разговор. Было два раунда консультаций по взаимным раздражителям. Вот должен был быть третий раунд. Американцы его перенесли, ждем от них сроков», – отметила Захарова на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что пока у российской стороны нет конкретной информации о новых датах переговоров. Она добавила, что как только появятся свежие сведения, Москва обязательно о них сообщит.

    Ранее Захарова сообщила, что переговоры между Москвой и Киевом движутся в правильном направлении.

    В воскресенье пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после недавних американских ударов по Ирану пока не запланирован.

    Американский лидер сообщил о небольшом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, не уточнив, в чем именно он его заметил.

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    22 июня 2025, 14:34 • Новости дня
    Анонсирован четырехдневный визит Путина в Китай

    Ушаков: Путин проведет в Китае четыре дня

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин проведет в Китае четырехдневный визит с 31 августа по 3 сентября, о чем сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    Он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину подтвердил: «Ну да», отвечая на вопрос о продолжительности поездки, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что столь длительный зарубежный визит – явление крайне редкое. По его словам, программа включает несколько мероприятий, подробности которых пока не раскрываются.

    В пятницу Путин на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном заявил, что объем торговли между Россией и Китаем вырос на 7% и достиг 245 млрд долларов, что стало новым рекордом для двусторонних экономических отношений.

    Ранее на пленарном заседании ПМЭФ вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян призвал усиливать двустороннее сотрудничество с Россией.

    Путин отметил, что Россия и Китай не формируют новый миропорядок, а только его оформляют.

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    23 июня 2025, 05:44 • Новости дня
    Трамп назвал члена Конгресса США «жалким неудачником»

    Tекст: Антон Антонов

    Конгрессмен-республиканец Томас Масси, который выразил сомнения в конституционности ударов США по Ирану, не относится к движению MAGA (Make America Great Again – «Сделаем Америку снова великой») и является «жалким неудачником», заявил президент США Дональд Трамп.

    «Конгрессмен Томас Масси не часть движения MAGA, хотя ему нравится говорить, что он в него входит. MAGA не хочет его, не знает его, не уважает его. Он отрицательная сила», – заявил Трамп в Truth Social.

    Трамп заявил, что его сторонникам следует «отказаться от жалкого неудачника Масси, как от чумы». Он также отметил, что Масси в своем штате сталкивается с сильной конкуренцией и, по его прогнозу, не сможет вновь попасть в Конгресс, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стратегические бомбардировщики США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана. По данным СМИ, консервативные лидеры движения MAGA объединились вокруг Трампа после удара США по иранским ядерным объектам, отказавшись от прежней критики.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    22 июня 2025, 23:59 • Новости дня
    Захарова заявила, что «Иран создавал мирный атом и не создавал ядерное оружие»

    Захарова заявила о праве Ирана определять стратегию развития атомной энергетики

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай поддерживают право Ирана самостоятельно определять развитие атомной энергетики при соблюдении международного права, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что единственным государством на Ближнем Востоке, обладающим ядерным оружием, является Израиль.

    «Россия и Китай полагают, что Иран (как и любая другая страна) сам может и должен определять свою стратегию развития атомной энергетики в соответствии с международным правом, в частности с ДНЯО, а другие государства могут выстраивать свое отношение к этому также на международноправовой основе», – заявила Захарова в Telegram.

    Захарова подчеркнула, что «Иран создавал мирный атом, на что имеет полное право, и не создавал ядерное оружие». Это не раз подтверждалось как иранской стороной, так и МАГАТЭ.

    В своем заявлении Захарова напомнила, что идея свободного от ядерного оружия Ближнего Востока впервые прозвучала в 1958 году в заявлении ТАСС, «выполнявшего тогда роль официального голоса Москвы». В 1974 году Иран инициировал обсуждение Генассамблеей ООН данной темы. Идея была поддержана большинством стран.

    По словам Захаровой, на сегодняшний день единственным государством региона, «обладающим ядерным оружием», остается Израиль, который системно игнорирует международные инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комментарий Захаровой прозвучал в ответ на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия и позиции России и Китая по этому поводу. В ночь на воскресенье стратегические бомбардировщики США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    21 комментарий


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    22 июня 2025, 14:56 • Новости дня
    Анонсирован визит Путина в Белоруссию на саммит ЕАЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Белоруссию и примет участие в саммите Евразийского экономического союза, а также проведет ряд встреч.

    Помимо этого, глава государства проведет совещание, посвященное созданию культурно-образовательных кластеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

    Как отмечается, в программе также запланированы встречи с выпускниками военных вузов и переговоры с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой.

    Ранее стало известно, что Путин проведет в Китае четырехдневный визит с 31 августа по 3 сентября.

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    22 июня 2025, 16:23 • Новости дня
    Путин назвал важным сохранение национальной памяти в новых учебниках истории

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назвал крайне значимой работу по созданию новых учебников истории и выразил благодарность коллективу авторов.

    «Чрезвычайно важная работа. И важная работа для сохранения национальной политики и преемственности поколений. Я вас хочу за это поблагодарить, ну весь коллектив, весь, всех коллег ваших, которые работают над решением этой важнейшей задачи», – заявил глава государства во время встречи с авторами учебников, передает ТАСС.

    В беседе участвуют главреды учебников по предметам «История России» и «Всеобщая история» – помощник президента Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, а также министр просвещения Сергей Кравцов, говорится в Telegram-канале Кремля.

    Накануне один из авторов учебника, председатель Российского военно-исторического общества и помощник президента России Владимир Мединский заявил, что с 1 сентября 2025 года в образовательных учреждениях России появятся новые учебники по истории для 5–9-х классов. Кроме того, Мединский пообещал включить план Трампа в новые учебники по истории России.

    В российских школах стартовал процесс внедрения новых учебников истории.

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