Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем, пыток и палачей. Западный человек накачан этим до судорог и липкого ночного пота.4 комментария
Кремль сообщил о готовности Путина и Трампа к моментальным звонкам друг другу
Песков заявил о договоренности Путина и Трампа о моментальных звонках друг другу
Между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом существует договоренность поддерживать связь по необходимости, если ситуация потребует моментального диалога, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что между Путиным и Трампом существует договоренность о возможности моментальных звонков друг другу при необходимости, передает РИА «Новости».
По его словам, президенты открыты для такого оперативного контакта в любом случае, если сочтут это целесообразным. Песков отметил, что контакт между Путиным и Трампом возможен в любой момент по их инициативе, однако на данный момент конкретных планов на этот счет нет.
Песков также подчеркнул, что, по мнению Москвы, судьбу руководства каждой страны должен определять только ее народ, а не третьи государства и не их власти. Эти слова прозвучали на фоне обсуждения перспектив возможного разговора между лидерами России и США по ситуации в Иране.
МИД России заявил о готовности продолжать диалог с США по вопросам устранения раздражителей в двусторонних отношениях.
Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа после американских ударов по Ирану пока не запланирован.
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