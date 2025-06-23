Кремль сообщил о готовности Путина и Трампа к моментальным звонкам друг другу

Песков заявил о договоренности Путина и Трампа о моментальных звонках друг другу

Tекст: Вера Басилая

Песков сообщил, что между Путиным и Трампом существует договоренность о возможности моментальных звонков друг другу при необходимости, передает РИА «Новости».

По его словам, президенты открыты для такого оперативного контакта в любом случае, если сочтут это целесообразным. Песков отметил, что контакт между Путиным и Трампом возможен в любой момент по их инициативе, однако на данный момент конкретных планов на этот счет нет.

Песков также подчеркнул, что, по мнению Москвы, судьбу руководства каждой страны должен определять только ее народ, а не третьи государства и не их власти. Эти слова прозвучали на фоне обсуждения перспектив возможного разговора между лидерами России и США по ситуации в Иране.

МИД России заявил о готовности продолжать диалог с США по вопросам устранения раздражителей в двусторонних отношениях.

Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа после американских ударов по Ирану пока не запланирован.

Политолог Федор Лукьянов отметил, что поддержка Россией Ирана осложнит переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

