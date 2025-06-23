Лукьянов спрогнозировал результат встречи Путина с главой МИД Ирана

Политолог Лукьянов: Поддержка Россией Ирана осложнит переговоры по урегулированию на Украине

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Еще в рамках выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) Владимир Путин всячески уходил от категоричных оценок ситуации между Ираном и Израилем, указывая на необходимость достижения приемлемого для всех решения конфликта», – напомнил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

«Глава государства подчеркивал, что Москва готова содействовать деэскалации. Также звучали намеки, что Россия может перевезти обогащенный уран на свою территорию в ходе заключения сторонами дипломатического соглашения. Судя по всему, эти сценарии и будут обсуждаться сегодня на встрече Путина с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», – предположил собеседник.

«Тегеран прощупывает ситуацию на предмет условий деэскалации, понимая, что удары США и Израиля опустошат Иран. Сейчас обстановка накалена, сродни суду, где «все сказанное может быть использовано против вас». Поэтому, думаю, беседа Путина с Арагчи пройдет в общем ключе, без конкретных заявлений и сиюминутных итогов», – спрогнозировал эксперт.

Вместе с тем он допустил, что поддержка Москвой позиции Тегерана в ООН осложнит трек по украинскому урегулированию. «Глава Белого дома Дональд Трамп человек обидчивый, он следит за заявлениями и символичными действиями других игроков. С момента его возвращения к власти США не поддержали ни одну резолюцию с прямым осуждением России, и Вашингтон, вероятно, ждет того же в ответ», – отметил Лукьянов.

Ранее иранское информагентство Tasnim сообщило, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Россию «для переговоров о совместных усилиях по противодействию общим угрозам и сверке позиций после ударов США по ядерным объектам Ирана». Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что дипломат встретится с Владимиром Путиным.

«У нас с Россией всегда были общие озабоченности, общие тревоги и общие противники. Мы всегда разделяем общие убеждения, проводим тесные консультации друг с другом, чтобы противостоять общим вызовам и угроза», – подчеркнул Арагчи. Он также отметил, что Тегеран придает большое значение консультациям с Москвой на фоне текущей ситуации.

По его словам, новые обстоятельства, угрожающие мировому порядку, делают координацию между странами особенно актуальной. Арагчи добавил, что стороны пытаются согласовать свои позиции на фоне вызовов. Он напомнил, что в настоящее время между Ираном и Израилем идет серьезный вооруженный конфликт.

При этом в него вмешались США. В рамках операции «Полуночный молот» Штаты нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Исламской республики. По оценке Москвы, действия Вашингтона наносят урон глобальному режиму нераспространения, основанному на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ударом по Ирану Трамп поставил на карту президентские полномочия, пишет издание Washington Post. В Москве тоже указали на ловушку, в которую себя загнал глава Белого дома вчерашней атакой. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в ситуации с Ираном Трамп предал «миротворцев» ради «ястребов».