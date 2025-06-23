Глава МИД Ирана назвал цель визита к Путину

Аракчи сообщил о консультациях Ирана и России по противодействию общим угрозам

Tекст: Елизавета Шишкова

Иран и Россия ведут тесные консультации для противодействия общим угрозам, передает ТАСС. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи после прибытия в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Аракчи отметил: «У нас с Россией всегда были общие озабоченности, общие тревоги и общие противники. Мы всегда разделяем общие убеждения, проводим тесные консультации друг с другом, чтобы противостоять общим вызовам и угрозам. Именно это предстоит сделать в понедельник в ходе встречи с президентом России».

Министр подчеркнул, что Иран придает огромное значение консультациям с Россией в текущей опасной ситуации. По его словам, новые обстоятельства, угрожающие мировому порядку, делают координацию между странами особенно актуальной. Аракчи добавил, что стороны пытаются согласовать свои позиции на фоне вызовов.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил о встрече с президентом России в понедельник, 23 июня.

До этого Аракчи встретится с главными дипломатами Британии, Франции и Германии в Женеве.

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить интересы Ирана, включая мирную атомную деятельность, а также интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства.