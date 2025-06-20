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    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    3 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легкое отношение к разводам – путь к несчастью

    Человек, который отказывается посвятить себя другим (начиная со своей семьи), обречен быть одиноким и несчастным. В таком случае смысл утрачивают не только отношения – но и жизнь вообще.

    13 комментариев
    20 июня 2025, 10:39 • Новости дня

    NYT: Глава МИД Ирана встретится с европейскими дипломатами в Женеве

    The New York Times: Глава МИД Ирана встретится с европейскими дипломатами в Женеве

    Tекст: Александра Юдина

    В пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретится с главными дипломатами Великобритании, Франции и Германии в Женеве, пишет The New York Times.

    Встреча рассматривается как последняя попытка предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта между Ираном и Израилем, на фоне опасений возможного начала военных действий, передает The New York Times.

    Европейские представители передали иранскому чиновнику сообщение о необходимости серьезных уступок в иранской ядерной программе.

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    Газета уточняет, что переговоры проходили на фоне приостановленных консультаций между Ираном и США, а также на фоне заявления президента Трампа о предоставлении двухнедельной отсрочки перед принятием решения о возможном участии США в воздушной кампании Израиля против Ирана.

    Дипломаты отметили, что среди обсуждаемых вопросов были беспрепятственный доступ международных инспекторов к иранским ядерным объектам и сокращение запасов баллистических ракет. По данным официальных лиц, речь шла о ракетах, выпущенных Ираном по Израилю в ответ на израильские удары.

    Накануне Париж объявил о планах выдвинуть совместную с европейскими партнерами инициативу по урегулированию кризиса между Израилем и Ираном в ближайшие дни.

    Президент США Дональд Трамп осудил Макрона за заявление о возвращении американского президента в Вашингтон для достижения прекращения огня на Ближнем Востоке.

    19 июня 2025, 21:56 • Новости дня
    Резко упала эффективность ПВО Израиля по перехвату иранских ракет

    NBC: Израильская ПВО перехватила только 65% иранских ракет

    Резко упала эффективность ПВО Израиля по перехвату иранских ракет
    @ Mamoun Wazwaz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Эффективность работы системы противовоздушной обороны Израиля снизилась по сравнению с предыдущими днями, что связывают с изменением тактики Ирана.

    Телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки Израиля сообщает, что за последние сутки средства ПВО Израиля смогли перехватить только 65% иранских ракет. Ранее этот показатель был значительно выше и составлял почти 90% за предыдущие сутки.

    По словам источника телеканала, снижение эффективности израильской ПВО связано с тем, что Иран, предположительно, начал использовать ракеты, способные достигать целей на три-четыре минуты быстрее, чем ранее применявшиеся боеприпасы.

    Источник также подчеркнул, что применение более скоростных ракет затрудняет перехват и усложняет работу оборонительных систем.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская противовоздушная оборона за последние сутки перехватила только 65% иранских ракет. В предыдущие сутки военные Израиля смогли перехватить почти 90% ракет.

    По данным израильской разведки, Иран использует новые ракеты, которые достигают цели на три-четыре минуты быстрее. Запасы израильских ракет-перехватчиков Arrow («Хец») для отражения баллистических атак снижаются, и они могут закончиться в ближайшее время.

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    19 июня 2025, 12:42 • Новости дня
    Долгов назвал три главных сигнала Путина Западу

    Дипломат Долгов: Путин предупредил Запад о недопустимости ущемления интересов России

    Долгов назвал три главных сигнала Путина Западу
    @ Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Встреча президента России с представителями зарубежных информагентств – полезный и важный канал донесения позиции Москвы до международной общественности. Владимир Путин выступил с целым рядом сигналов: в частности, российская сторона открыта к экономическому сотрудничеству и не позволит никому ущемлять свою безопасность, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов.

    «В то время как некоторые западные политики нервозно и скомканно общаются с журналистами, а также избегают российских представителей СМИ, Владимир Путин демонстрирует иной подход. Президент России встречается с сотрудниками информагентств из стран Азии, СНГ и даже недружественных государств, и отвечает на их вопросы предметно и откровенно», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его мнению, подобные беседы полезны и важны, поскольку таким образом российская сторона доносит «свою позицию до международной общественности». В ходе нынешней встречи поднималось довольно много тем, но можно выделить несколько сигналов, которые Путин послал зарубежной аудитории, указал дипломат.

    Первый – об открытости России для экономического сотрудничества. «Москва выступает против торговых войн и ограничений. Посыл о сбалансированном развитии мировой экономики отражает интересы подавляющего большинства стран и народов», – пояснил Долгов.

    «Второй сигнал касается того, что российская сторона не поступится своими интересами и не позволит никому ущемлять безопасность страны, – продолжил собеседник. – Президент четко сказал об этом на примере ситуации вокруг Украины, еще раз подробно объяснив нашу принципиальную позицию».

    «Мы добьемся своих стратегических целей. Москва отдает предпочтение урегулированию кризиса путем дипломатии, но с оговоркой: если таким способом решить ситуацию не получится, то мы достигнем своего по-другому, в том числе военным путем», – акцентировал спикер. Он напомнил, что на Западе по-прежнему не оставляют надежд нанести стратегическое поражение России. Именно им было адресовано заявление Путина о преимуществе российской армии на всех направлениях. 

    Еще один важный сигнал связан с обострением конфликта на Ближнем Востоке, отметил дипломат. Президент России уверен, что возможно найти решение, несмотря на все сложности. Эта позиция резко контрастирует с ультиматумами Запада. «Москва выступает за мирное урегулирование между Израилем и Ираном, и старается этому способствовать. Мы не можем повлиять на стороны конфликта, а лишь предлагаем посреднические услуги. Это важно на фоне перегретости и эмоций вокруг эскалации», – указал Долгов.

    Примечателен в этой связи и отказ российского лидера даже обсуждать возможную реакцию Кремля на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи, на которое намекали Израиль и его союзники. «Для нас немыслимо даже рассуждать в такой логике», – подчеркнул дипломат.

    «Подводя итог беседы президента с представителями информагентств, стоит отметить: президент проводит последовательную линию по всем вопросам. Наша позиция не меняется. Другой вопрос, как западные журналисты ее подадут, какими комментариями сопроводят и какие выводы сделают. Но важно, что прямая речь российского лидера дойдет до широкой международной общественности», – заключил Долгов.

    Напомним, Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Президент, в частности, затронул тему урегулирования украинского кризиса. Он отметил, что Москва хочет завершить конфликт как можно быстрее, лучше – мирным путем.

    При этом глава государства подчеркнул, что ВС России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях, наступая по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, потери Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране. Путин указал, что Киеву необходимо поспешить достичь договоренностей с Москвой, пока ситуация для украинской стороны не стала еще хуже.

    Кроме того, российский лидер прокомментировал перевооружение НАТО. Он отметил, что не считает это угрозой для Российской Федерации, потому что «мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности, и мы постоянно совершенствуем наши Вооруженные Силы и наши оборонительные возможности».

    «На протяжении веков на Западе время от времени, на протяжении длительного времени, все время возникал вопрос об угрозе со стороны России. Так удобно западным элитам было выстраивать свою внутреннюю политику, потому что на базе мнимой угрозы с Востока все время можно было выколачивать деньги из налогоплательщиков и все время объяснять собственные ошибки в области экономики угрозой с Востока», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    Президент также высказался о ситуации на Ближнем Востоке. По его мнению, правильным было бы найти способы договориться и обеспечить интересы как Ирана, так и Израиля. Он считает, что возможно обеспечить мирную атомную деятельность Ирана, с одной стороны, и безопасность Израиля с другой. «Это тонкий вопрос, и, конечно, нужно здесь быть очень аккуратным. Но, на мой взгляд, в целом такое решение может быть найдено», – указал российский лидер.

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    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    19 июня 2025, 13:58 • Новости дня
    Макаревич назвал «русским фейком» сообщения о попадании в плен в Иране
    Макаревич назвал «русским фейком» сообщения о попадании в плен в Иране
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российский музыкант Андрей Макаревич (признан в России иностранным агентом) оказался на фото в иранских новостях о пленении израильского летчика, после чего публикацию быстро удалили.

    В Telegram-канале международного медиа RTVI указано, что иранское агентство Nour New объявило о захвате израильского военного летчика и опубликовало фотографию Андрея Макаревича.

    В новости музыкант был представлен как «плененный израильский пилот», однако вскоре публикация была удалена. Тем не менее несколько международных изданий успели процитировать эту новость до того, как она была признана фейком.

    Макаревич, комментируя инцидент, заявил, что считает произошедшее «русским фейком» и не усматривает в этом действий иранской государственной пропаганды.

    Ранее израильские военные забрали машину у нынешней жены иноагента Андрея Макаревича* Эйнат Кляйн. Она сообщила в соцсетях об изъятии автомобиля на военные нужды.

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    19 июня 2025, 12:50 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявление Каллас о «360-градусной угрозе»
    Захарова высмеяла заявление Каллас о «360-градусной угрозе»
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас, сделала ироничное замечание о необычной значимости числа 360 для политиков ЕС.

    В своем Telegram-канале она отметила, что Захарова обратила внимание на слова Каллас, которая заявила, что Россия «представляет 360-градусную угрозу для глобальной безопасности».

    По словам Захаровой, это число стало «заколдованным» для европейских политиков и напомнила о прежней оговорке бывшего главы МИД Германии Анналены Бербок, которая имела в виду «разворот на 180 градусов», но ошиблась в формулировке.

    Дипломат отметила, что «по Цельсию, боюсь спросить», указывая на очередную ошибку в риторике западных дипломатов.

    Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал главе Евродипломатии Кае Каллас следить за «градусами», чтобы избежать тревожных галлюцинаций.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии не смогла перечислить три ветви власти, предусмотренные принципом разделения властей. Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее предложила президенту России Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов».

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    19 июня 2025, 21:14 • Новости дня
    Трамп отложил принятие решения по Ирану
    Трамп отложил принятие решения по Ирану
    @ Ken Cedeno - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие две недели определить возможность нанесения ударов по Ирану, учитывая вероятность переговоров по ядерной программе.

    Как передает ТАСС, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп рассматривает вариант дипломатического взаимодействия с Тегераном по вопросу его ядерной программы.

    Ливитт на брифинге для журналистов процитировала заявление Трампа: «В связи с тем, что есть значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могут состояться в ближайшем будущем или не состояться, я приму решение, действовать или нет, в течение двух недель».

    Президент США ранее неоднократно подчеркивал, что не исключает различных сценариев по отношению к Ирану, однако считает предпочтительным дипломатический путь решения вопроса.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские власти выразили опасения касательно потенциального вовлечения США в конфликт между Ираном и Израилем.

    Официальный представитель МИД России заявила о вероятности продолжения обсуждений по мирной иранской ядерной программе в международном формате. Москва предупредила, что вмешательство США в противостояние с Ираном может привести к неконтролируемым последствиям.

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    20 июня 2025, 00:25 • Новости дня
    Россия без украинского транзита сохранила объем поставок газа в ЕС
    Россия без украинского транзита сохранила объем поставок газа в ЕС
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    После прекращения транзита газа через Украину Россия сохранила объем экспорта газа в Европу за счет увеличения поставок сжиженного природного газа, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «Россия в этом смысле не проиграла, потому что по прошлому году и в начале этого года мы увеличили объемы поставок сжиженного природного газа в Европу, и, в общем-то, наш баланс практически сохранился по объему поставок на уровне прошлого года», – приводит слова Новака ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

    Новак пояснил, что отказ от транзита через Украину негативно сказался в первую очередь на европейских потребителях, которым теперь приходится платить больше за сжиженный газ с мировых рынков.

    Новак подчеркнул, что рост цен на электроэнергию и продукцию из газа в ЕС стал прямым следствием политического решения европейских властей.

    Вице-премьер обратил внимание, что сейчас основные поставки российского газа в Европу идут через «Турецкий поток» и ранее созданную инфраструктуру. Кроме того, Россия наращивает экспорт в страны Средней Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Новак также сообщил, что Россия готова возобновить поставки газа по уцелевшей нитке «Северного потока – 2» в случае интереса со стороны европейских покупателей.

    «Понятно, что это право и выбор Германии и европейских потребителей осуществлять или не осуществлять покупку газа по соответствующей инфраструктуре. В свою очередь Россия готова поставлять, если будет интерес европейских покупателей, мы будем готовы обеспечивать поставки газа по существующей инфраструктуре», – сказал он.

    По словам вице-премьера, только одна нитка «Северного потока – 2» пригодна для эксплуатации, остальные повреждены в результате теракта. Новак напомнил, что трубопровод был построен совместно с европейскими компаниями для обеспечения долгосрочных поставок газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 января Газпром прекратил подачу газа через Украину из-за окончания транзитного соглашения с «Нафтогазом». Евросоюз за четыре года увеличил расходы на импорт сжиженного природного газа из России благодаря росту цен и поставок.

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    19 июня 2025, 14:14 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о радикальных переменах в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке
    Си Цзиньпин заявил о радикальных переменах в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке
    @ Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке указывает на начало нового этапа нестабильности и радикальных перемен в мире.

    Он отметил, что дальнейшая эскалация приведет к серьезным потерям не только у сторон конфликта, но и у стран всего региона, передает ТАСС.

    Кроме того, по информации агентства «Синьхуа», Путин и Си Цзиньпин высоко оценили стратегическое сотрудничество между Россией и Китаем. Лидеры договорились поддерживать тесные обмены на высоком уровне, продвигать сотрудничество в разных сферах и содействовать развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

    Напомним, президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре отметили, что удары Израиля по Ирану нарушают международное право, а конфликт требует исключительно политико-дипломатического урегулирования.

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    19 июня 2025, 11:20 • Новости дня
    Axios: Трамп изучает риски в случае атаки США на иранский ядерный объект Фордо
    Axios: Трамп изучает риски в случае атаки США на иранский ядерный объект Фордо
    @ Gene Blevins/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Дональд Трамп в последние дни активно обсуждает с советниками возможный авиаудар по иранскому ядерному объекту Фордо, пишет Axios.

    Американский президент изучил риски атаки по иранскому объекту Фордо и попросил советников оценить реальную возможность полного уничтожения комплекса, передает Аxios.

    Трамп интересуется, смогут ли американские сверхмощные бомбы действительно разрушить это подземное сооружение, защищенное горой к югу от Тегерана. По мнению источников, Трамп не уверен в необходимости вмешательства Соединенных Штатов в войну между Израилем и Ираном, а также выражает сомнения в гарантированном успехе атаки.

    Американские военные заверяют, что Massive Ordnance Penetrator (MOP) способен уничтожить объект, однако президент, по словам источников, не убежден окончательно. Один из официальных лиц отметил, что Соединенные Штаты располагают возможностями для такой атаки, но решение о ее необходимости пока не принято.

    Израильские военные считают, что если Фордо не будет уничтожен, иранская ядерная программа сохранится. По данным издания, Израиль не обладает ни нужными бомбардировщиками B-2, ни 13-тонными бомбами для аналогичного удара, однако может попытаться нанести ущерб объекту своими силами.

    В качестве альтернативы обсуждается вариант коммандос-операции, подобной прошлогодней атаке на завод в Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль на прошлой неделе начал наносить ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана. Поступают многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну.

    Как сообщала New York Times, самый укрепленный ядерный объект Ирана находится глубоко под землей, только Военно-воздушные силы США располагают 13-тонной авиабомбой, способной поразить этот объект.

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    20 июня 2025, 04:28 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ заявил, что Иран не занимался созданием ядерной бомбы
    Глава МАГАТЭ заявил, что Иран не занимался созданием ядерной бомбы
    @ Albert Otti/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отрицательно ответил на вопрос о том, занимался ли Иран созданием ядерной бомбы на момент начала атак Израиля.

    У Гросси спросили: «Делал ли Иран бомбу?». «Ответ на данный момент «нет». Но у него было много элементов, ведущих к ней», – приводит слова Гросси ТАСС со ссылкой на La Nacion.

    Гросси призвал воздержаться от поспешных оценок относительно сроков, необходимых Ирану для создания ядерной бомбы. Он отметил, что подобные спекуляции могут привести к ошибочным выводам, напомнив о заявлениях про Ирак, которому якобы было «нужно 45 минут для использования оружия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал наносить ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.

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    20 июня 2025, 06:55 • Новости дня
    Израиль сообщил о ракетной атаке со стороны Ирана
    Израиль сообщил о ракетной атаке со стороны Ирана
    @ Nidal Eshtayeh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран запустил ракеты в направлении Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    «Некоторое время назад в нескольких районах страны были активированы оповещения после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении Государства Израиль», – приводит ТАСС текст заявления.

    Военные призвали жителей страны пройти в защищенные помещения и оставаться там до дальнейших указаний.

    Позже ЦАХАЛ сообщил об устранении угрозы с воздуха. В ряде районов Израиля населению разрешили выйти из укрытий после соответствующей оценки ситуации и распоряжения тылового командования.

    По данным Israel Hayom, в городе Беэр-Шева в результате падения одной из ракет загорелись несколько автомобилей, повреждены жилые дома. На месте происшествия работают специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки Израиля сообщает, что эффективность ПВО Израиля по перехвату иранских ракет резко упала.

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    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    19 июня 2025, 19:54 • Новости дня
    Песков предупредил о реакции России при вмешательстве США в конфликт Ирана и Израиля

    Песков заявил об усилении обеспокоенности России в случае вмешательства США в конфликт Ирана и Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские власти выразили опасения по поводу потенциального вовлечения США в конфликт между Ираном и Израилем, отметив возможную эскалацию ситуации.

    Россия будет серьезно обеспокоена в случае участия США в конфликте между Ираном и Израилем, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва считает такое развитие сценария опасным для всего региона.

    «Мы будем еще больше обеспокоены, потому что это будет означать дополнительный существенный виток эскалации для всего региона», – заявил Песков.

    По его словам, вариант с вовлечением США приведет к значительному развитию конфликта.

    Он также добавил, что российская сторона внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке и призывает к сдержанности всех сторон.

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    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва предупредила, что вмешательство США в противостояние с Ираном может привести к неконтролируемым последствиям на фоне эскалации между Ираном и Израилем. Американский президент Дональд Трамп в последние дни обсуждает с советниками возможность авиаудара по иранскому ядерному объекту Фордо.

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    19 июня 2025, 11:15 • Новости дня
    Макрон решил запустить «европейскую инициативу» по ирано-израильскому кризису

    Макрон поручил создать европейское предложение по решению кризиса Израиля и Ирана

    Макрон решил запустить «европейскую инициативу» по ирано-израильскому кризису
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Париж объявил о планах выдвинуть совместную с европейскими партнерами инициативу по урегулированию кризиса между Израилем и Ираном в ближайшие дни, сообщает Politico.

    Франция планирует выступить с предложением урегулировать конфликт между Израилем и Ираном совместно с европейскими партнерами, пишет Politico.

    После заседания Совета обороны в среду президент Франции Эммануэль Макрон поручил министру иностранных дел Жану-Ноэлю Барро «в ближайшие дни инициировать совместные усилия с европейскими партнерами для выработки жесткого переговорного решения», говорится в заявлении Елисейского дворца.

    Пока неизвестно, каким будет содержание этой инициативы и с какими странами Франция ведет работу. Франция входит в состав группы Е3, включающую Британию и Германию, которые уже много лет ведут переговоры с Ираном по ядерной программе. Европейский чиновник сообщил изданию, что верховный дипломат ЕС Кая Каллас присоединится к коллегам из E3 и иранскому министру иностранных дел в Женеве в пятницу – встреча состоится после их телефонных переговоров на этой неделе.

    Во время саммита G7 в Канаде ранее на этой неделе Макрон заявил, что «предложение было сделано» президенту США Дональду Трампу относительно перспективы перемирия между Израилем и Ираном. Однако Трамп быстро отверг комментарий Макрона, заявив, что французский президент «всегда ошибается».

    В среду Макрон также призвал прекратить удары по гражданским и неядерным объектам. По данным французской администрации, президент выразил обеспокоенность эскалацией, отметив, что израильские удары все чаще затрагивают цели, не связанные с иранскими ядерными и баллистическими программами. Несмотря на призывы к сдержанности, дипломатические усилия европейских стран пока не нашли отклика в Вашингтоне и Иерусалиме.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил поддержку Израиля в его праве обеспечивать безопасность после недавних ударов по Ирану.

    Макрон пообещал поддержать Тель-Авив в случае ответа Ирана на действия Израиля.

    Президент США Дональд Трамп осудил Макрона за заявление о возвращении американского президента в Вашингтон для достижения прекращения огня на Ближнем Востоке.

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    20 июня 2025, 00:44 • Новости дня
    Песков предупредил о негативной реакции России на возможное убийство Хаменеи

    Tекст: Антон Антонов

    Возможное убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи вызовет крайне негативную реакцию Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о реакции России, Песков заявил: «Очень отрицательно». По его словам, Москва решительно осудит такие действия, если они произойдут, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    Он также отметил, что поддержка США возможного убийства Хаменеи приведет к росту экстремизма внутри Ирана и откроет «ящик Пандоры». По его словам, иранское общество считается очень хорошо организованным и консолидированным, поэтому подобные действия вызовут соответствующее противодействие со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что недопустимо не только пытаться свергнуть власть в Иране, но даже обсуждать подобные темы. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац допустили возможность попытки устранения верховного лидера Ирана.

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    19 июня 2025, 11:59 • Новости дня
    КСИР заявил о комбинированной атаке по Израилю

    КСИР объявил о применении стратегических ракет и дронов по Израилю

    Tекст: Вера Басилая

    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о нанесении по Израилю комбинированного удара с применением стратегических ракет и беспилотников, целью которого стал командно-разведывательный центр армии страны.

    Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о нанесении комбинированного удара стратегическими ракетами и беспилотниками по территории Израиля, передает ТАСС.

    В заявлении КСИР отмечается, что целью атаки стал командно-разведывательный центр армии Израиля. Военные также уточнили, что четырнадцатый этап операции под названием «Правдивое обещание – 3» был начат с массированного удара беспилотниками-камикадзе и стратегическими ракетами.

    КСИР сообщил, что удар был высокоточным и пришелся по объекту, расположенному недалеко от больницы. Иранские военные отметили, что атака стала очередным шагом в рамках их запланированной военной операции.

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    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    Ранее Иран провел массированную атаку на Тель-Авив, Хайфу и другие военные объекты Израиля, применив сотни ударных беспилотников и современное вооружение.

    Иранские силы также нанесли удар по разведцентру Израиля рядом с больницей «Сорока» в Беэр-Шеве, в результате чего медицинское учреждение оказалось под воздействием взрывной волны.

    Премьер-министр Израиля пообещал, что Тегеран понесет ответственность за удары по гражданским объектам и больнице «Сорока».

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    20 июня 2025, 01:58 • Новости дня
    Ицхак Герцог опроверг стремление Израиля свергнуть власть в Иране
    Ицхак Герцог опроверг стремление Израиля свергнуть власть в Иране
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    У Израиля нет планов сменить власть в Иране, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также не является целью военной операции, заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

    В интервью Bild Герцог заявил, что военная операция против иранской ядерной программы стала единственно верным шагом. По его словам, Израиль должен был устранить угрозу, исходящую от Тегерана, передает ТАСС.

    Герцог подчеркнул, что Иран приблизился к созданию ядерной бомбы, обогатив уран до 60%. «Для этого нет другой причины, кроме разработки оружия», – сказал Герцог, добавив, что Израиль «устраняет эту угрозу заранее, до того, как она взорвется».

    Президент Израиля отметил, что действия Израиля направлены исключительно на ликвидацию ядерной угрозы, а не на смену власти в Иране. «У нас нет цели в отношении Хаменеи или смены режима. Но это может стать побочным эффектом с серьезными историческими последствиями, которые пойдут на пользу иранскому народу», – сказал Герцог. Bild пишет, что он противоречит министру обороны Исраэлю Кацу, который объявил убийство Хаменеи целью войны.

    Герцог также прокомментировал слухи о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху ведет войну по внутриполитическим причинам, назвав эти утверждения «полной чушью». Он указал, что все израильские органы безопасности и политический истеблишмент поддержали решение об операции против Ирана. Комментируя возможное участие США в конфликте, Герцог заявил, что решение о вмешательстве остается за Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля рассматривают возможность не только лишить Иран шансов создать ядерное оружие, но и полностью сменить правящий режим в Тегеране. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац допустили вероятность попытки устранения верховного лидера Ирана.

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