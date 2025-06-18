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    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Национальное достояние» в поисках новой точки равновесия

    Газпром оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию.

    13 комментариев
    Фэнь Вэй Фэнь Вэй Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности

    Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.

    4 комментария
    18 июня 2025, 04:21 • Новости дня

    FT узнала, чем Макрон постоянно раздражал Трампа на саммите G7

    FT: Макрон постоянно раздражал Трампа на саммите G7

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальные лица на саммите G7 заявили, что президент США Дональд Трамп был радушен во время дискуссий и принял участие в ужине с лидерами объединения после объявления о своем досрочном отъезде, но был момент с президентом Франции, когда Трамп резко высказался, пишет FT.

    Тогда Трамп публично осудил президента Франции Эммануэля Макрона за то, что тот заявил, будто американский президент возвращается в Вашингтон, чтобы добиться «прекращения огня» на Ближнем Востоке.

    «Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это, безусловно, не имеет никакого отношения к прекращению огня. Это гораздо больше. Намеренно или нет, Эммануэль всегда все понимает неправильно», – приводит слова Financial Times (FT).

    Издание добавляет, что еще три официальных лица, присутствовавшие на саммите G7, рассказали, как решение Макрона сделать символическую остановку в Гренландии по пути на саммит вызвало раздражение Трампа и способствовало его решению досрочно покинуть саммит.

    Во время визита на датский остров, который, по словам президента США, он хочет взять под контроль Вашингтона, Макрон сказал об угрозах Трампа: «Я не думаю, что это то, что делают союзники».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что покидает саммит G7 ранее запланированного срока не ради работы по прекращению огня между Ираном и Израилем, а по более серьезной причине.

    Трамп также призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана. При этом он заявил, что инициатива Тегерана о переговорах прозвучала слишком поздно, поскольку срок для соглашения уже истек.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД и политолог Трухачев разбирались, почему досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому.

    17 июня 2025, 14:31 • Новости дня
    Мантуров сделал заявление о будущем Renault в России

    Мантуров: Renault делает все, чтобы не иметь шанса вернуться в Россию

    Мантуров сделал заявление о будущем Renault в России
    @ Schofmann/Imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал об усилиях Renault по невозможности возвращения в Россию, он также опроверг слухи о Toyota и Hyundai.

    Французский автоконцерн Renault делает все возможное, чтобы не реализовать опцион на возвращение в Россию, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в эфире РБК-ТВ, передает ТАСС. По словам Мантурова, «пока все идет к тому, что они делали и делают для того, чтобы этот опцион не имел возможности к реализации».

    Он также опроверг информацию о возможном возвращении на российский рынок автобрендов Toyota и Hyundai. Мантуров отметил, что после 2022 года отношения с этими компаниями полностью прерваны, и официальной информации о возвращении не поступало.

    Кроме того, Мантуров заявил, что производство автомобилей в России в 2026 году и в последующие годы будет расти. Он подчеркнул, что закон о локализации машин такси поддержит российских производителей, таких как «Автоваз», «Москвич» и другие компании, подписавшие специальные инвестконтракты. По словам Мантурова, «следующий год и последующие годы будет рост».

    До конца этого года в Калуге и Петербурге начнется выпуск автомобилей с уровнем локализации, соответствующим критериям для господдержки. Мантуров сообщил, что производства запускаются уже в соответствии с правилами Минпромторга, обеспечивающими возможность финансовой поддержки государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула компанию Renault в попытке наладить производство беспилотников на Украине после утраты позиций на российском автомобильном рынке.

    Жесткие требования Евросоюза привели к невозможности выпуска дешевых автомобилей, что создало угрозу снижения продаж и обвала рынка для европейского автопрома. Российский автомобильный рынок в марте 2025 года сократился на 44,4% из-за высоких ставок и демпинга, что было названо драматическим падением.

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    17 июня 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому

    Политолог Трухачев: Досрочный отъезд Трампа обнажил разногласия в «Большой семерке»

    Эксперт: Досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если бы Дональд Трамп на саммите G7 поддержал ужесточение санкций против России, это стало бы для него потерей лица. Выглядело бы все так, будто шесть членов «Группы семи» «сломали» президента США. Впрочем, разногласия внутри объединения касаются не только украинского кризиса, но и конфликта на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее Трамп досрочно вернулся в США.

    «Проходящий в Канаде саммит G7 лишь подсветил существующие между Дональдом Трампом и другими лидерами "семерки" разногласия. Одно из них связано с вопросом санкций против России», – отметил политолог Вадим Трухачев.

    Собеседник напомнил сообщения прессы, согласно которым глава Белого дома не поддержал идею ужесточения рестрикций против Москвы, посчитав их слишком затратными. Трамп также отказался от мер по снижению потолка цен на российскую нефть. «Если бы американский президент поступил иначе, это стало бы для него потерей лица. Выглядело бы все так, будто шесть членов G7 и Урсула фон дер Ляйен "сломали" Трампа», – уточнил эксперт.

    По его мнению, это одна из причин преждевременного возвращения президента в Вашингтон. «Однако, несмотря на отъезд Трампа, европейцы продолжат обсуждение возможного ввода санкций. Не исключено, что они подковерно примут какие-то решения на этом направлении», – добавил Трухачев.

    Кроме того, некоторые разногласия в G7 есть по теме ирано-израильского конфликта. Однако лидерам удалось согласовать итоговое заявление по этой теме. «При этом есть вопросы к содержанию. Призывы "семерки" к деэскалации – пустые слова. В таких случаях принимают бумажку ради бумажки, чтобы саммит не выглядел совсем уж провальным», – уточнил спикер.

    По его мнению, упоминание о том, что Израиль «имеет право на самооборону» – это реверанс в сторону Трампа. Но такой ход европейских лидеров не подкупил главу Белого дома, и он все же уехал из Канады. Примечательно, что Эммануэль Макрон, решивший примерить на себя роль пресс-секретаря президента США, сообщил, что тот едет мирить стороны конфликта. Глава Белого дома его быстро осадил.

    «Французский лидер занимается внешней политикой в ущерб внутренней. А в последнее время он и вовсе стал комедийным персонажем: во Вьетнаме получил пощечину от жены, а в Канаде – пусть и ментальную – от американского коллеги», – иронично отметил Трухачев.

    Еще одну своеобразную «пощечину» получил и Владимир Зеленский. Он надеялся встретиться с Трампом и обсудить с ним «покупку» Украиной вооружений, но все эти планы провалились. Политолог допускает, что таким образом президент США демонстрирует Зеленскому свое отношение к нему, которое еще больше испортилось после скандала в Овальном кабинете.

    Саммит G7 закончился для европейцев настоящим унижением, отметил американист Малек Дудаков. «Они возлагали на него большие надежды, стремясь навязать Трампу свою повестку. Однако в итоге американский президент уехал сильно заранее, оставив всех остальных участников одних бултыхаться в своем загончике», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

    «Кир Стармер наматывал круги вокруг Трампа и пытался создать картинку торжественного подписания торговой сделки США и Британии. Правда, Трамп в самый ответственный момент просто уронил на землю текст документа. Стармеру пришлось спешно подбирать за тем упавшие страницы», – напомнил политолог.

    «Заодно Трамп признал и ущерб в миллиарды долларов для западных экономик от санкций против России. Причем речь идет не только о Евросоюзе, который лишился дешевых энергоносителей. Проблемы возникли и в США – например, со взлетом цен на удобрения в несколько раз. Это уже привело к рецессии на фермерском рынке Америки», – указал Дудаков.

    «То же самое касается закупок российского урана или титана. Поэтому Трамп и отказался поддерживать планы G7 по ужесточению санкций. Тем более сейчас мировой рынок дестабилизирован эскалацией вокруг Ирана. Попытки одновременно бороться с российской нефтью приведут к новому витку энергокризиса на Западе», – акцентировал он.

    «Повестка Трампа вызвала неразбериху среди ястребов на саммите G7. Но президент США даже не стал с ними препираться – он просто первым покинул сходку либеральных элитариев. Сейчас у Трампа приоритет – это Ближний Восток. Белый дом все еще надеется найти способ для деэскалации, поэтому спешно отправил Джея Ди Вэнса на переговоры с Ираном. Остальным же участникам G7 остается лишь смиряться с ролью тех, чье мнение Вашингтон совсем не волнует», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп досрочно покинул саммит «Группы семи» в Канаде. По информации телеканала Fox News, президент США распорядился созвать заседание членов Совета нацбезопасности Белого дома. Незадолго до этого он опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором призвал «всех эвакуироваться» из Тегерана.

    Президент Франции заявил, что решение Трампа вернуться в Вашингтон может быть связано с предложением о прекращении огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома ответил, что «ищущий внимания общественности Эммануэль Макрон» ошибся. «Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Гораздо более серьезное», – написал Трамп.

    Отметим, что во вторник ожидалась встреча президента Соединенных Штатов и Владимира Зеленского. «Действительно, один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече, – об оборонном пакете, который Украина готова купить. И мы будем это с ним проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность», – сказал Зеленский накануне. Однако на деле встреча так и не состоялась.

    Как сообщает Politico, лидеры «Группы семи» проведут обсуждение санкций против России без президента США. По информации издания, Трамп в ходе саммита дал понять, что не поддержит введение новых рестрикций, поскольку считает их слишком затратными. Он также отказался от идеи снижения потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, на чем настаивали европейские страны.

    При этом лидеры стран G7 смогли согласовать формулировки относительно ирано-израильского конфликта. «Мы всегда давали ясно понять, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия. Мы призываем к тому, чтобы урегулирование кризиса в Иране привело к более широкой деэскалации боевых действий на Ближнем Востоке», – говорится в заявлении. Лидеры подчеркнули, что они подтверждают право Израиля на самооборону, заявив о поддержке его безопасности.

    По сообщению The New York Times, итоговое заявление подписано всеми семью лидерами, включая президента США, хотя ранее СМИ сообщали, что Трамп может отказаться подписывать итоговый документ.

    Комментарии (5)
    17 июня 2025, 12:55 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    Комментарии (0)
    17 июня 2025, 06:52 • Новости дня
    Макрон получил «позитивный знак» от Трампа по санкциям против России
    Макрон получил «позитивный знак» от Трампа по санкциям против России
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о положительном знаке со стороны американского коллеги Дональда Трампа относительно законопроекта о введении санкций против России. Макрон поделился этим на саммите G7, посчитав ответ Трампа обнадеживающим.

    Президент Франции выразил оптимизм после получения, как он говорит,  положительного отзыва от президента США Трампа относительно законопроекта о  введении новых санкций против России, пишет портал Devdiscourse.

    Выступая на саммите G7, Макрон сообщил, что он напрямую спросил президента Трампа, разрешит ли он сенаторам продолжить их законодательную инициативу.

    По словам Макрона, он получил относительно позитивный ответ Трампа, который посчитал многообещающей новостью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп признался, что всякий раз, когда он решается на санкции в качестве меры воздействия на страну, он понимает, чем это грозит его собственной стране, поэтому он не сторонник таких мер и не торопится их вводить или усиливать.

    До этого администрация Трампа пыталась изменить законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) о санкциях против России, предлагая сделать эти меры необязательными, чтобы избежать ухудшения отношений между странами. Ранее Трамп на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем не стал отвечать на вопрос о возможности ужесточения санкций против России.


    Комментарии (8)
    17 июня 2025, 07:05 • Новости дня
    Страны G7 в совместном заявлении призвали Иран к деэскалации
    Страны G7 в совместном заявлении призвали Иран к деэскалации
    @ Michael Kappeler/dpa-Pool/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Страны «Большой семерки» (G7), собравшиеся в Канаде на 51-й саммит, в совместном заявлении призвали к Иран «деэскалации» и заверили, что Израиль имеет право на самооборону.

    В совместном заявлении страны G7 заявили, что Израиль имеет «право на самооборону», добавив, что «Иран никогда не должен иметь ядерное оружие», пишет Economic Times.

    «Мы подтверждаем, что Израиль имеет право на самооборону. Мы последовательно заявляли, что Иран никогда не может иметь ядерного оружия. Мы призываем, чтобы разрешение иранского кризиса привело к более широкой деэскалации военных действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в секторе Газа», – сказано в заявлении.

    Мировые лидеры собрались в Канаде с конкретной целью: помочь разрядить ряд глобальных точек давления, но их намерения были сорваны из-за ситуации с  ядерной программой Ирана, и начавшейся кампании Израиля по воздушным  бомбардировкам Ирана.

    На саммите американский президент Дональд Трамп предупредил, что Тегерану необходимо свернуть свою ядерную программу, пока не стало «слишком поздно». Он отметил, что иранские лидеры «хотели бы поговорить», но у них было 60 дней на то, чтобы достичь соглашения по своим ядерным амбициям, и они не смогли сделать этого до начала израильского воздушного нападения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В Кремле сообщили, что Россия готова при необходимости выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложить свои услуги для урегулирования конфликта.

    Комментарии (29)
    17 июня 2025, 20:04 • Новости дня
    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты не имеют планов по устранению иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, но ему необходимо капитулировать, заявил президент США Дональд Трамп.

    США знают, где находятся Хаменеи, и могут его легко устранить, но не собираются пока этого делать, заявил Трамп в соцсетях, передает ТАСС.

    Он добавил, что США не желают видеть ракетные удары по мирным гражданам или американским военным. «Безоговорочная капитуляция!» – заключил политик.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи могут устранить. СМИ сообщали, что Трамп якобы запретил израильской стороне убивать Хаменеи.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    Комментарии (23)
    17 июня 2025, 09:49 • Новости дня
    Die Presse: Трамп не встретится с Зеленским на саммите G7

    Tекст: Александра Юдина

    Планируемая встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на саммите G7 в Канаде не состоится из-за изменений в расписании, пишет Die Presse.

    По информации газеты, Зеленский находился в Вене, откуда должен был отправиться в Канаду для участия в мероприятиях саммита Группы семи, передает ТАСС.

    Ожидалось, что в рамках саммита Зеленский проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Однако Die Presse отмечает, что встреча не состоится из-за того, что Трамп покинул Канаду раньше запланированного срока.

    Ранее Politico писала, что лидеры Группы семи проведут обсуждение санкций против России во вторник без президента США Дональда Трампа, который покинул мероприятие досрочно. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности G7 на саммите обсуждать новые антироссийские санкции за то, что усилия Трампа по разрешению украинского кризиса ни к чему не приводят.


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    18 июня 2025, 03:52 • Новости дня
    КСИР заявил о взятии контроля над небом Израиля после применения гиперзвука

    Tекст: Ирма Каплан

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о взятии под контроль неба Израиля после ночной атаки на государство с помощью гиперзвуковых ракет «Фаттах».

    «Сегодняшний ракетный удар показал, что мы полностью контролируем небо над оккупированными территориями, а их жители оказались полностью беззащитными перед ракетными атаками Ирана», – сказано в сообщении КСИР.

    Там пояснили, что 11-я волна атак в рамках операции «Истинное Обещание 3» с использованием ракет первого поколения «Фаттах» ознаменовало «начало конца мифической ПВО» Израиля.

    «Мощные и маневренные ракеты «Фаттах» сегодня ночью, преодолев противоракетный щит, неоднократно сотрясли убежища сионистских трусов и передали послание силы Ирана военному союзнику Тель-Авива, живущему в иллюзиях и пустых мечтах», – отметили в КСИР.

    Говоря о союзнике в иллюзиях иранцы, вероятно, подразумевали США, которые пока взвешивают все за и против участия в ирано-израильском конфликте. Напомним, ранее портал Axios узнал, что президент США Дональд Трамп изучает вопрос присоединения США к военной операции Израиля против Ирана.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT сообщила, что американское командование привело войска в состояние повышенной готовности по всему региону из-за опасений более масштабной войны, как говорят официальные источники, Иран готовит ракеты для возможных ответных ударов по базам США.

    Ранее встреча американского президента Дональда Трампа с командой по национальной безопасности в Ситуационном центре завершилась, однако полного согласия среди сторонников главы Белого дома об участии США в ближневосточном конфликте не принесла.

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    17 июня 2025, 11:58 • Новости дня
    Канадский премьер прервал пресс-конференцию Трампа на саммите G7

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Канады Марк Карни не позволил президенту США Дональду Трампу ответить на вопросы прессы после выступления на встрече «Большой семерки».

    По данным агентства, журналисты попытались пообщаться с Трампом, однако Карни прервал их попытки, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что собирается выступить в роли председателя G7, поскольку у них осталось несколько минут с президентом и его командой. После этого пресс-конференция была завершена по инициативе Карни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что покидает саммит G7 ранее запланированного срока и высмеял французского лидера Эммануэля Макрона.

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    17 июня 2025, 11:10 • Новости дня
    Поддержка миграционной политики Трампа снизилась до 44%

    Ipsos: Поддержка миграционной политики Трампа снизилась до 44%

    Tекст: Вера Басилая

    Рейтинг одобрения Дональда Трампа среди американцев остался на уровне 42%, однако поддержка его миграционной политики снизилась до 44% на фоне ужесточения мер, сообщает Reuters.

    Рейтинг одобрения Дональда Трампа среди американцев остался на уровне 42%, сообщает агентство Reuters. Согласно шестидневному онлайн-опросу, проведенному компанией Ipsos, уровень поддержки президента не изменился по сравнению с серединой мая. Показатели одобрения Трампа остаются стабильными с февраля и чуть ниже значений января, когда он только вернулся в Белый дом.

    В вопросах иммиграционной политики поддержка снизилась до 44% с 47% месяцем ранее. Трамп ранее пообещал депортировать миллионы нелегальных мигрантов и инициировал рейды на рабочих местах, что вызвало протесты, в том числе в Лос-Анджелесе, где протестующие подожгли несколько автомобилей. После этого президент распорядился ввести военные подразделения в город для защиты федеральных объектов и помощи иммиграционным службам.

    Большинство опрошенных – 63% – выразили обеспокоенность нелегальной иммиграцией. Однако число не поддерживающих иммиграционную политику Трампа выросло до 49%, что на пять пунктов превышает число сторонников.

    Также вырос уровень неодобрения экономической и внешней политики президента: 52% респондентов не одобряют его действия в экономике, а показатели по внешней политике оказались еще ниже.

    Президент США Дональд Трамп завершил первые сто дней на посту с самым низким рейтингом одобрения за последние десятилетия.

    Трамп сталкивается с широкой критикой своих инициатив.

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    17 июня 2025, 22:26 • Новости дня
    Reuters узнало о выводе войск США еще с двух баз в Сирии

    Reuters: США стали выводить войска с еще двух баз в Сирии

    Tекст: Ирма Каплан

    Американское руководство вывело войска еще с двух баз на северо-востоке Сирии, что ускорит сокращение численности войск и может спровоцировать возрождение террористических группировок в регионе, передает Reuters.

    Американские власти вывели своих военных еще с двух баз на северо-востоке Сирии, как обнаружили репортеры Reuters.

    По их данным, две базы США, которые они посетили на прошлой неделе, в основном заброшены, обе охраняются небольшим контингентом Сирийских демократических сил – курдской военной группировки, которую Вашингтон поддерживает в борьбе с Исламским государством (ИГ – запрещенная в России террористическая группировка) в течение десятилетия.

    «Камеры, используемые на базах, занятых возглавляемой США военной коалицией, были демонтированы, а колючая проволока на внешних периметрах начала провисать», – сообщается в материале.

    Курдский политик, живущий на одной из баз, сказал, что там больше нет американских войск. Охранники на второй базе заявили, что войска недавно покинули ее.

    Это первое подтверждение от журналистов того факта, что США вывели свои войска с баз Аль-Вазир и Тель-Байдар в провинции Хасака. Это довело число баз США в Сирии до четырех с момента вступления в должность президента Дональда Трампа.

    Администрация Трампа заявила в этом месяце, что сократит свое военное присутствие в Сирии до одной базы с восьми в тех частях северо-восточной Сирии, которые контролируются SDF. The New York Times сообщила в апреле, что войска могут быть сокращены с 2000 до 500 в ходе вывода войск.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские военные вывели из Сирии около 500 военнослужащих и отказались от трех объектов, передав один из них курдским силам, сообщил представитель Пентагона саудовскому телеканалу Al Arabiya.

    Ранее сообщалось, что США планируют сократить воинский контингент в Сирии до 900 человек. Командование США в Сирии начало выводить спецподразделения с базы в районе Конико в провинции Дейр-эз-Зор, переместив военнослужащих в Иракский Курдистан.

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    17 июня 2025, 19:48 • Новости дня
    Трамп заявил о полном контроле США над небом Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты обеспечили полный контроль над иранским воздушным пространством, несмотря на наличие у страны современных средств слежения и обороны.

    В своей социальной сети Truth Social президент США подчеркнул, что у Ирана имеется значительное количество оборудования для отслеживания и оборонительных систем, однако американские технологии и вооружение превосходят их, передает РИА «Новости».

    «Теперь у нас полный и абсолютный контроль над небом Ирана. У Ирана было хорошее оборудование для отслеживания и другая оборонительная техника, причем в больших количествах, но это ничто по сравнению с американскими разработками и вооружением. Никто не делает его лучше, чем старая добрая Америка», – заявил он.

    Во вторник представитель Пентагона сообщил, что США направляют авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в регион Ближнего Востока, в зону ответственности центрального командования. Эта мера направлена на защиту американского военного контингента в регионе. Американские ВМС также продолжают операции в Восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности США.

    Ранее Кремль заявил о «галопирующей эскалации» конфликта Израиля и Ирана.

    Президент России Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    18 июня 2025, 00:26 • Новости дня
    СМИ узнали о разногласиях в команде Трампа по участию США в конфликте с Ираном
    СМИ узнали о разногласиях в команде Трампа по участию США в конфликте с Ираном
    @ Пресс-служба Белого дома/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Встреча американского президента Дональда Трампа с командой по национальной безопасности в Ситуационном центре завершилась, сообщает CNN, однако полного согласия среди сторонников главы Белого дома об участии США в ближневосточном конфликте нет, узнал CBS.

    По словам представителя Белого дома, встреча президента США Дональда Трампа с командой по национальной безопасности в Ситуационном центре завершилась. Беседа продолжалась более часа. Это произошло в момент, когда президент взвешивал, стоит ли США вмешиваться в конфликт между Израилем и Ираном, сообщил CNN.

    Израиль попросил Соединенные Штаты занять чисто «оборонительную позицию» на фоне своего конфликта с Ираном, сообщил CNN посол Израиля в США Йехиэль Лейтер.

    За последние несколько дней в регион было переброшено более 30 американских воздушных заправщиков, чтобы подготовиться к возможности того, что Трамп решит приказать ВВС США помочь израильским истребителям дозаправляться при нанесении ударов по Ирану, сообщили CNN два источника, знакомых с этим вопросом.

    «Среди ближайших советников Трампа нет полного согласия относительно того, как действовать дальше», – передает CBS со ссылкой на источники.

    По данным телеканала, одной из возможных целей коалиции является Фордо, подземный объект по обогащению урана, который, как полагают, является ключевым для ядерной программы Ирана.

    Фордо находится почти на глубине 300 футов (91 м) под горой и защищен мощной системой противовоздушной обороны, считается наиболее вероятным местом для гипотетической программы ядерного оружия.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток и продлевают сроки размещения своей авиации.

    До этого США начали перебрасывать средства ПВО с Украины на Ближний Восток. А в Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном.

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    17 июня 2025, 21:43 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 76 долларов

    Стоимость нефти Brent достигла 76,28 долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    На вечерних торгах в Лондоне цена нефти Brent с поставкой в августе 2025 года значительно увеличилась, превысив ключевой уровень 76 долларов за баррель.

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года ускорила рост на лондонской бирже ICE, передает ТАСС. По состоянию на 21:09 по московскому времени цена Brent повышалась на 5,1% и достигала 76,2 доллара за баррель.

    К 21:15 по Москве фьючерсы Brent усилили рост, достигнув 76,28 доллара, что соответствовало увеличению на 5,21%. Параллельно фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе выросли на 3,61% и торговались на уровне 73,14 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп изучает вопрос присоединения США к военной операции Израиля против Ирана. Силы ПВО Ирана за последние сутки уничтожили двадцать восемь израильских объектов, среди которых был беспилотник Hermes.

    Соединенные Штаты не планируют устранять верховного лидера Ирана Али Хаменеи, однако президент США Дональд Трамп считает, что Хаменеи должен капитулировать.

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    17 июня 2025, 20:36 • Новости дня
    Axios: Трамп рассматривает присоединение США к операции Израиля против Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп изучает вопрос присоединения США к военной операции Израиля против Ирана, сообщил портал Axios.

    Как сообщает Axios со ссылкой на источники, рассматривается возможность нанесения американских ударов по ключевым иранским ядерным объектам, в том числе по подземному комплексу по обогащению урана в Фордо, передает ТАСС.

    Ранее Трамп объявил, что Соединенные Штаты обеспечили полный контроль над иранским воздушным пространством, несмотря на наличие у страны современных средств слежения и обороны. Он также поставил ультиматум верховному лидеру Ирана.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    17 июня 2025, 05:37 • Новости дня
    Стармер заявил о готовности G7 обсудить новые антироссийские санкции на саммите

    Стармер: Союзники G7 обсудят дальнейшие санкции против России на саммите

    Tекст: Ирма Каплан

    Британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности G7 на саммите обсуждать новые антироссийские санкции за то, что усилия американского лидера Дональда Трампа по разрешению украинского кризиса ни к чему не приводят, сообщил Sky News.

    По пути на саммит Кир Стармер сказал, что форум G7 является возможностью провести конструктивный разговор по широкому спектру тем с союзниками по глобальной безопасности.

    Общаясь с журналистами в самолете, Стармера спросили, ожидает ли он, что союзники согласуют дополнительные санкции против России.

    «К нам приедет президент (Владимир) Зеленский, так что это хорошая возможность для нас снова обсудить это как группа. Моя давняя точка зрения заключается в том, что нам нужно усадить Россию за стол переговоров для безоговорочного прекращения огня. Это не совсем просто. <...> И если этого не произойдет, санкции, несомненно, станут частью обсуждения на G7», – приводит его слова Sky News.

    Британский премьер добавил, что у него «хорошие отношения с президентом Трампом», что «важно» на фоне продолжающихся конфликтов, таких как между Израилем и Ираном.

    «Я уже, наверное, большую часть последних шести месяцев говорю, что мы находимся в новой эре обороны и безопасности, новой среде для торговли и экономики. И я думаю, что для Великобритании действительно важно играть в этом ведущую роль, и именно этим я буду заниматься на саммите G7, конструктивно общаясь со всеми нашими партнерами», – заверил Стармер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Стармер уклонился от прямого ответа на вопрос о потенциальном военном участии Лондона в защите Израиля от возможного удара Ирана. При этом президент Франции Эммануэль Макрон поддержал «право Израиля на безопасность» после ударов по Ирану. Однако Лондон отказался защищать Израиль в случае ответного удара Ирана.

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