Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная.4 комментария
Макрон решил запустить «европейскую инициативу» по ирано-израильскому кризису
Макрон поручил создать европейское предложение по решению кризиса Израиля и Ирана
Париж объявил о планах выдвинуть совместную с европейскими партнерами инициативу по урегулированию кризиса между Израилем и Ираном в ближайшие дни, сообщает Politico.
Франция планирует выступить с предложением урегулировать конфликт между Израилем и Ираном совместно с европейскими партнерами, пишет Politico.
После заседания Совета обороны в среду президент Франции Эммануэль Макрон поручил министру иностранных дел Жану-Ноэлю Барро «в ближайшие дни инициировать совместные усилия с европейскими партнерами для выработки жесткого переговорного решения», говорится в заявлении Елисейского дворца.
Пока неизвестно, каким будет содержание этой инициативы и с какими странами Франция ведет работу. Франция входит в состав группы Е3, включающую Британию и Германию, которые уже много лет ведут переговоры с Ираном по ядерной программе. Европейский чиновник сообщил изданию, что верховный дипломат ЕС Кая Каллас присоединится к коллегам из E3 и иранскому министру иностранных дел в Женеве в пятницу – встреча состоится после их телефонных переговоров на этой неделе.
Во время саммита G7 в Канаде ранее на этой неделе Макрон заявил, что «предложение было сделано» президенту США Дональду Трампу относительно перспективы перемирия между Израилем и Ираном. Однако Трамп быстро отверг комментарий Макрона, заявив, что французский президент «всегда ошибается».
В среду Макрон также призвал прекратить удары по гражданским и неядерным объектам. По данным французской администрации, президент выразил обеспокоенность эскалацией, отметив, что израильские удары все чаще затрагивают цели, не связанные с иранскими ядерными и баллистическими программами. Несмотря на призывы к сдержанности, дипломатические усилия европейских стран пока не нашли отклика в Вашингтоне и Иерусалиме.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил поддержку Израиля в его праве обеспечивать безопасность после недавних ударов по Ирану.
Макрон пообещал поддержать Тель-Авив в случае ответа Ирана на действия Израиля.
Президент США Дональд Трамп осудил Макрона за заявление о возвращении американского президента в Вашингтон для достижения прекращения огня на Ближнем Востоке.