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    В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.

    9 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Танцуй, молись, не люби

    Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.

    15 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Украина, Молдавия и Румыния нацелились на Приднестровье

    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

    11 комментариев
    19 июня 2025, 00:40 • Новости дня

    Путин прокомментировал конфликт Израиля и Ирана

    Путин отметил консолидацию иранского общества на фоне атак Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сообщил, что лично находится «в контакте» и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и с американским лидером Дональдом Трампом в связи с конфликтом Израиля и Ирана.

    Путин подчеркнул, что в вопросе урегулирования конфликта между Ираном и Израилем Россия никому не навязывает свое представление о мирном решении. «Мы просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран, прежде всего Ирана и Израиля», – сказал он.

    Президент России считает «правильным всем вместе» заняться разработкой путей завершения боевых действия и «найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом», передает РИА «Новости».

    По его словам, нужно «обеспечить как интересы Ирана», включая «мирную атомную деятельность», так и «интересы Израиля, с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства». «В целом, такое решение может быть найдено», – заявил он. Свои «варианты» Россия представила «и США, и Израилю, и Ирану».

    Путин сказал, что российская сторона могла бы работать с Ираном в сфере атомной энергетики, соответствующие обсуждения велись. Москва направила «сигналы иранским друзьям».

    Путин, признавая «сложность внутриполитических процессов» в Иране, подчеркнул, что иранское общество демонстрирует «консолидацию вокруг политического руководства».

    Также президент подчеркнул, что подземные заводы Ирана «существуют, ничего с ними не произошло».

    18 июня 2025, 17:59 • Новости дня
    Трамп выдвинул «последний ультиматум» Ирану
    Трамп выдвинул «последний ультиматум» Ирану
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп озвучил ультимативное требование к Тегерану, подчеркнув, что главным условием является полная капитуляция со стороны иранских властей.

    Президент США сообщил, что озвучил Тегерану «последний ультиматум», передает РИА «Новости». В качестве основного условия решения конфликта он назвал безоговорочную капитуляцию иранской стороны. «Все просто – Тегеран должен сдаться», – заявил американский лидер.

    Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не имеют планов по устранению иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, но ему необходимо капитулировать.

    Издание Washington Post писало, что Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    31 комментарий

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    18 июня 2025, 14:08 • Новости дня
    Лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом»
    Лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом»
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил о тяжелых последствиях для США, если Вашингтон решит поддержать Израиль в конфликте против Исламской республики.

    В обращении к народу Хаменеи отметил, что «мудрые люди, знающие Иран, его народ и его историю, никогда не будут говорить с этой страной на языке угроз, так как иранский народ никогда не сдается», передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Американцы должны знать, что Америка в результате любого военного вмешательства, несомненно, понесет непоправимый ущерб».

    Пресс-служба Хаменеи добавила, что это заявление стало ответом на «нелепые высказывания» президента США Дональда Трампа, который ранее требовал от Тегерана «немедленной капитуляции».

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем рискуют президент Дональд Трамп и все Соединенные Штаты в случае вмешательства в конфликта Израиля и Ирана.

    Издание Washington Post сообщало, что президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    31 комментарий

    Комментарии (16)
    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    18 июня 2025, 12:56 • Новости дня
    Дробницкий: Вопрос ударов по Ирану расколол Белый дом

    Американист Дробницкий: Хаос в Белом доме усиливает нервозность на Ближнем Востоке

    Дробницкий: Вопрос ударов по Ирану расколол Белый дом
    @ Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне обсуждения возможного вступления США в ирано-израильский конфликт в Вашингтоне проявилось два лагеря. Первый хочет падения режима в Исламской республике, а второй выступает против отправки американцев воевать за рубежом. Дональд Трамп в этой ситуации колеблется, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США заявили о решающих 24-48 часах в конфликте с Ираном.

    «Та разношерстная команда, которую собрал Дональд Трамп, работала нормально, пока была объединена общей целью сокрушить американский истеблишмент. Да, администрация действовала довольно хаотично, но все же сообща. Нынешняя ситуация с конфликтом на Ближнем Востоке ввергла ее в хаос: все друг другом недовольны, невозможно выработать единое решение», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, в Вашингтоне проявилось два лагеря: с одной стороны, республиканские «ястребы» и неоконсерваторы, а с другой – MAGA-крыло (Make America Great Again – Сделаем Америку снова великой). «Первые считают, что они близки к своей многолетней цели – к уничтожению режима в Иране. Этот стан изо всех сил тянет Штаты в ирано-израильский конфликт. Им вторит правительство Израиля», – уточнил собеседник.

    Представители MAGA-крыла заняли противоположную позицию, продолжил эксперт. Они напоминают о предвыборном обещании Трампа не отправлять американцев воевать за рубежом. «Сейчас трамписты недовольны курсом лидера», – указал Дробницкий.

    Глава Белого дома в такой ситуации постоянно дрейфует: сейчас он находится в крайне ястребиной позиции, о чем свидетельствуют его недавние посты с угрозами Тегерану и призывами к стране капитулировать. «Но президент США легко меняет свою риторику», – напомнил аналитик. Не исключено, что через какое-то время Трамп сгладит свои жесткие заявления.

    «Однако непоследовательность действий и отсутствие четкой позиции официального Вашингтона создает ощущение жуткой нервозности и неопределенности. Возможно, американский лидер, что называется, валяет дурака на публику, а на деле – у него все под контролем. Но такая версия становится все более фантастичной», – отметил собеседник.

    «Возникает целый ряд вопросов: что задействовано для оборонительной помощи Израилю? Какие конкретно силы развернуты на Ближнем Востоке? В условиях отсутствия ясности в руководстве США, как будет оцениваться, подверглись ли опасности американские базы и персонал?» – добавил политолог.

    Происходящее эксперт назвал «серьезным кризисом» американской политики. Предсказать, что будет дальше и какие шаги предпримет Белый дом – крайне сложно. «Сегодня американцы скажут одно, завтра – другое, а потом еще Трамп что-то напишет в своей соцсети. Ситуация на Ближнем Востоке нервозная, а неопределенность в Вашингтоне лишь усиливает это», – пояснил Дробницкий.

    Он обратил внимание на тот факт, что в прошедшем совещании не принимала участия директор национальной разведки Тулси Габбард. «Заявляется, что она якобы проходит переподготовку по военной специальности. Версия звучит странно. Это не очень хороший знак. Мне кажется, что неоконсерваторы «играют» Трампом, причем покруче чем Джорджем Бушем – младшим», – считает аналитик.

    По его оценкам, если США вступят в войну против Ирана, то все надежды на способность Трампа что-то изменить в американской политике рухнут. «В самих Штатах это приведет к тому, что нынешний президент будет лишь номинально возглавлять страну», – заключил Дробницкий.

    Ранее президент США Дональд Трамп провел совещание Совета нацбезопасности по теме Ирана. Встреча продолжалась более часа. По информации The Wall Street Journal, по ее итогам не было принято решения об ударах по Исламской республике. Более того, как отмечает CBS со ссылкой на источники, среди ближайших советников главы Белого дома «нет полного согласия относительно того, как действовать дальше».

    Американские чиновники считают, что за следующие 24–48 часов может быть принято решение о присоединении Вашингтона к военной операции Израиля, сообщает ABC News. По истечении этого срока станет понятно, возможно ли урегулировать конфликт с Ираном дипломатическими методами, или Трамп прибегнет к военным действиям.

    Перед началом совещания Совета нацбезопасности американский лидер опубликовал в Truth Social серию постов, в которых назвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи «легкой мишенью» и потребовал от Тегерана безоговорочной капитуляции. Вместе с тем в Штатах считают возможным возобновление диалога с Ираном о ядерной программе.

    США и Иран успели провести пять раундов переговоров, а шестой, который был намечен на 15 июня, оказался сорван в связи с атакой Израиля. ЦАХАЛ начал операцию «Восстающий лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Исламской республики. Взаимные атаки продолжаются шестой день.

    Израиль не исключает сценария, при котором может быть предпринята попытка устранения Хаменеи, заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько реальна такая угроза и к чему приведет ее исполнение.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    Комментарии (3)
    18 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    МАГАТЭ зафиксировало превышение радиационного фона на объекте в Натанзе
    МАГАТЭ зафиксировало превышение радиационного фона на объекте в Натанзе
    @ Lucas Bauml/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории иранского атомного объекта в Натанзе выявлено небольшое радиоактивное загрязнение, при этом непосредственная опасность для жителей и экологии отсутствует, сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

    В интервью телеканалу Bloomberg TV Гросси заявил, что превышение радиоактивного фона было зафиксировано внутри защитного периметра на иранском атомном объекте в Натанзе, передает ТАСС.

    Глава МАГАТЭ отметил: «В Натанзе, на том объекте, который получил больше всего урона, произошло небольшое радиоактивное загрязнение внутри периметра объекта. Непосредственного вреда населению нет».

    Ранее Гросси заявил, что самым пострадавшим от израильских атак ядерным объектом на иранской территории стал объект в городе Натанзе.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что конфликт между Ираном и Израилем ведет не только к эскалации, но и к угрозе всему региону и миру, так как удары наносятся по мирным атомным или ядерным объектам.

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    18 июня 2025, 17:07 • Новости дня
    Песков объяснил необходимость встреч Путина с западной прессой

    Песков заявил о точности передачи слов Путина западной прессой при прямом общении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные СМИ при прямом общении с президентом России Владимиром Путиным не искажают его точку зрения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Песков заявил: «Анализ показывает, что в большей своей части, когда речь идет о прямом общении с президентом, они не искажают, и такое общение вполне оправдано».

    По его словам, разночтения возникают уже на этапе комментариев и переработки новостей комментаторами, передает ТАСС.

    Песков отметил, что Россия приглашает представителей западных информагентств на встречи с президентом, чтобы донести точку зрения Москвы до западной аудитории. На таких мероприятиях также присутствуют журналисты из стран СНГ, восточных стран и стран коллективного Юга, однако крупнейшие западные агентства также получают приглашения.

    Ранее Песков подтвердил участие журналистов из недружественных стран на встрече с Путиным.

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    18 июня 2025, 11:36 • Новости дня
    WP: Трамп обсуждает возможность удара по Ирану на фоне эскалации ситуации

    Washington Post: Трамп обсуждает возможность удара по Ирану на фоне эскалации ситуации

    WP: Трамп обсуждает возможность удара по Ирану на фоне эскалации ситуации
    @ Samuel Corum /Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта, пишет Washington Post.

    Трамп провел совещание с советниками, а затем связался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после обсуждения ситуации в Овальном кабинете, передает Washington Post.

    В своих заявлениях Трамп отмечает, что Соединенные Штаты обладают «полным и абсолютным контролем над небом Ирана» и отмечает, что иранская ПВО не может сравниться с американским вооружением. Он также потребовал «безоговорочной капитуляции» Ирана, не пояснив, что именно имеется в виду.

    По данным издания, Вашингтон подчеркивал, что наращивает военное присутствие в регионе исключительно в оборонительных целях.

    Американские военные, по словам командующего генерала Майкла Куриллы, представили президенту широкий спектр вариантов – от дипломатии до применения силы. Курилла сообщил Конгрессу, что сейчас для США открывается «стратегическое окно возможностей» для защиты национальных интересов и недопущения появления ядерного оружия у Ирана.

    Военные эксперты отмечают, что для возможных атак на иранские подземные ядерные центры, в частности Фордо, могут понадобиться тяжелые авиабомбы GBU-57, сбрасываемые со стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit. Согласно публикации, часть американской авиации перебазирована на остров Диего-Гарсия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах. Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    NYT сообщило, что самый укрепленный ядерный объект Ирана находится глубоко под землей, только Военно-воздушные силы США располагают 13-тонной авиабомбой, способной поразить этот объект.

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    18 июня 2025, 20:43 • Новости дня
    Песков объяснил превращение субботы у Трампа во «вчера»
    Песков объяснил превращение субботы у Трампа во «вчера»
    @ Yury Kochetkov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Последний телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом был в субботу, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он пояснил, почему Трамп заявил, что разговор состоялся «вчера».

    Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным отметил, что насыщенность политической жизни такова, что термин «вчера» может подразумевать несколько последних дней.

    Песков заявил: «Сейчас жизнь настолько насыщена политическими событиями, что, когда ты говоришь "вчера", подразумеваешь ретроспективу в последние три-четыре дня, как минимум». Фрагмент разговора опубликовал журналист в своем Telegram-канале.

    По словам пресс-секретаря, именно в этом контексте Трамп мог иметь в виду разговор с Путиным, который состоялся в субботу.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность посредничества в урегулировании ситуации на Украине и диалоге с Ираном.

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    18 июня 2025, 12:51 • Новости дня
    Захарова назвала слова Мерца о конфликте Ирана и Израиля самой страшной фразой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца о конфликте на Ближнем Востоке самой страшной фразой, которую она когда-либо слышала.

    В сообщении в своем Telegram-канале она привела слова Мерца о конфликте на Ближнем Востоке: «Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас».

    Захарова в ответ написала: «Самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить».

    Дипломат также напомнила о нацистском прошлом семьи Мерца. По ее словам, дед политика, Йозеф Пауль Совиньи, был бургомистром Брилона в годы Третьего рейха, называл улицы в честь Гитлера и Геббельса, состоял в НСДАП и резерве штурмовых отрядов. Отец Мерца, Иоахим Мерц, воевал против Красной армии в составе вермахта.

    Ранее канцлер Германии выразил сомнения в способности России сыграть посредническую роль в конфликте между Израилем и Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия предпринимает усилия для дипломатии между Ираном и Израилем.

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    18 июня 2025, 23:37 • Новости дня
    Путин начал встречу с главами мировых информагентств

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин проводит традиционную встречу с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума.

    Во встрече участвуют представители информационных агентств США, Великобритании, Германии, Франции, Китая, Турции. В частности, участниками встречи являются представители руководства азербайджанского государственного агентства «АзерТадж», белорусского агентства «Белта», телерадиокомплекса президента Казахстана, узбекистанского агентства УзА, передает РИА «Новости».

    Кроме того, во встрече принимают участие исполнительный редактор Reuters Саймон Робинсон, гендиректор Вьетнамского информационного агентства Ву Вьет Чанг, глава службы новостей немецкого DPA Мартин Романчик и гендиректор индонезийского агентства Antara Ахмад Мунир.

    На встрече присутствуют представители руководства испанского EFE, китайского информационного агентства «Синьхуа», Associated Press, турецкого Anadolu, французского AFP.


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    18 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    ФИФА начала рассматривать возможность санкций против футбольной лиги Израиля
    ФИФА начала рассматривать возможность санкций против футбольной лиги Израиля
    @ Daniela Porcelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Футбольные власти изучают вопрос о санкциях после боевых действий Израиля против Ирана, что может затронуть иностранных игроков местных клубов.

    Международная федерация футбола (ФИФА) обсуждает меры наказания для футбольной лиги Израиля из-за открытых боевых действий против Ирана, передает One. По информации издания, организация рассматривает возможность разрешить легионерам, выступающим за израильские клубы, без выплаты компенсации приостанавливать свои контракты. Такой шаг может быть принят для обеспечения безопасности иностранных спортсменов.

    В 2022 году аналогичное решение уже принималось в отношении российских клубов после обострения конфликта на Украине, когда международная федерация позволила легионерам разрывать контракты без компенсации. Тогда же российские команды отстранили от участия в международных турнирах. Пока Израиль не подвергался подобному отстранению, и его клубы продолжают выступать в европейских соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Европарламента от Испании, Ирландии и Германии призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля и израильские клубы от участия в футбольных турнирах. Советник РФС Алексей Сорокин обвинил международные спортивные организации в двойных стандартах, приводя в пример различия в санкциях против России и Израиля. Президент УЕФА Александер Чеферин уклонился от прямого ответа о причинах разницы в санкциях, акцентировав внимание на позициях России и Израиля в рейтинге футбольных команд.

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    18 июня 2025, 10:05 • Новости дня
    В США заявили об истощении запасов ракет ПВО Arrow у Израиля

    WSJ: Израиль столкнулся с нехваткой ракет ПВО Arrow для обороны от Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Запасы израильских ракет-перехватчиков Arrow («Хец») для отражения баллистических атак снижаются на фоне продолжающегося противостояния с Ираном и могут закончиться в ближайшее время, сообщили в Минобороны США газете The Wall Street Journal (WSJ).

    По данным издания, у Израиля могут в ближайшее время закончиться запасы ракет-перехватчиков Arrow, необходимых для защиты от ударов иранских баллистических ракет, передает ТАСС.

    В Минобороны США заявили изданию, что запасы истощаются на фоне продолжающегося конфликта с Ираном.

    Ракетные комплексы Arrow считаются важнейшей частью системы противоракетной обороны Израиля, производятся совместно с США и используются для перехвата баллистических ракет.

    WSJ отмечает, что в случае исчерпания этих запасов возможности Израиля отражать иранские удары будут значительно ограничены. По данным издания, руководство Армии обороны Израиля крайне обеспокоено данной ситуацией с учетом интенсивных обстрелов с иранской стороны.

    США весной поставляли Израилю дополнительные системы ПВО, однако если боевые действия затянутся, запасы Arrow будут неизбежно исчерпаны, поскольку ежедневно отражать ракетные атаки долгое время невозможно.

    В израильской армии подчеркнули, что готовятся к любому развитию событий, однако ситуацию с боеприпасами не комментируют.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    31 комментарий

    Ранее сообщалось, что США участвуют в отражении иранских атак на Израиль и помогают перехватывать баллистические ракеты.

    КСИР заявил о взятии контроля над небом Израиля после применения гиперзвука.

    Эксперты заявили, что израильская ПВО далеко не так надежна, как об этом заявляют публично.

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    18 июня 2025, 17:22 • Новости дня
    Посол Бразилии объявил об отъезде из России

    Посол Бразилии Родриго Соарес сообщил о завершении работы в Москве

    Tекст: Евгения Караваева

    Дипломат Родриго де Лима Баэна Соарес покинет пост главы бразильского посольства в России в течение ближайших недель после почти трех лет службы.

    Посол объявил о завершении своей миссии, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

    По его словам, эти недели являются для него последними на посту главы бразильской дипмиссии в России. «Последние недели я занимаю эту важную для меня должность», – заявил Соарес на ПМЭФ.

    Родриго де Лима Баэна Соарес занимает должность посла Бразилии в России с декабря 2021 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил на Петербургском международном экономическом форуме меры по развитию экономики страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил участие журналистов из недружественных стран во встрече с Путиным.

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    18 июня 2025, 14:58 • Новости дня
    Хаменеи заявил о планах новых ударов по Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна готовит новые удары против Израиля.

    Он подчеркнул, что ответная атака Ирана уже ослабила израильскую сторону и стала суровым наказанием для противника, передает ТАСС.

    Хаменеи добавил: «Сионистский враг должен быть наказан и уже получает наказание. [Удар] возмездия, который иранский народ и вооруженные силы нанесли по этому злому врагу, наносят в настоящее время и планируют нанести в будущем, – суровое наказание, которое ослабило его».

    Он также заявил, что Исламская республика выйдет победителем из противостояния с Израилем, выразив уверенность, что «Всевышний непременно дарует победу иранскому народу, истине и правде». Такое заявление прозвучало в официальном обращении к нации и было распространено его пресс-службой.

    В среду пресс-служба верховного лидера Ирана анонсировала обращение Али Хаменеи к нации. В послании Хаменеи предупредил о тяжелых последствиях для США, если Вашингтон решит поддержать Израиль в конфликте против Исламской республики.

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    18 июня 2025, 09:15 • Новости дня
    Большинство российских туристов покинуло Иран и Израиль
    Большинство российских туристов покинуло Иран и Израиль
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские туристы, пожелавшие вернуться из Ирана и Израиля, уже доставлены домой или вылетят в ближайшие дни, часть продолжила отдых или лечение, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

    По словам представителей РСТ, на территории Израиля остались лишь единичные туристы, в том числе один человек, прибывший в Хайфу полтора месяца назад на лечение. Он решил остаться для завершения лечения, а его безопасность обеспечивает госпиталь, передает РИА «Новости».

    В Иране во вторник находились четыре пассажира рейса Mahan Air, которые уже пересекли границу с Турцией и оттуда были доставлены в Москву силами авиакомпании. Групповые поездки российских туристов в Иран отменены: 15 июня должен был состояться выезд 20 туристических агентов, однако поездка отменена. Компания «Ванд» также аннулировала выезд группы в Иран с вылетом 12 июля. Туристы этой компании теперь выбирают другие направления, в частности Узбекистан.

    У туроператора «Интурист» все клиенты уже покинули Иран, а оставшиеся в Израиле туристы продолжат отпуск, после чего их планируют отправить домой через Амман в Иордании.

    Ранее сообщалось, что российские журналисты, эвакуированные из израильского Эйлата через Иорданию, вернулись в Москву.

    Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российское посольство в Тегеране занимается координацией и эвакуацией россиян, которым предоставляют возможность покинуть территорию Ирана через пограничный пункт в Азербайджане.

    В МИД России проинструктировали россиян, находящихся в Израиле или Иране, как вести себя и какие пути эвакуации использовать.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    18 июня 2025, 09:39 • Новости дня
    Министр обороны Израиля сообщил о бомбардировке символов иранской власти
    Министр обороны Израиля сообщил о бомбардировке символов иранской власти
    @ Thomas Koehler/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о массированном ударе по ключевым объектам в Тегеране, вызвавшем массовый исход местных жителей.

    Кац заявил, что над Тегераном, по его словам, «проносится торнадо», отметил, что символы власти Ирана подвергаются бомбардировкам и уничтожению, начиная от здания управления телевещания и заканчивая другими важными объектами, передает ТАСС.

    Он добавил, что на фоне этих событий толпы горожан покидают столицу. По его мнению, таким образом рушатся диктатуры.

    В ночь на среду армия обороны Израиля атаковала производственные объекты в районе Тегерана, которые были задействованы в изготовлении центрифуг для обогащения урана. После этого корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что взял контроль над воздушным пространством Израиля после применения гиперзвукового оружия.

    Глава Генштаба ВС Ирана Абдулрахим Мусави заявил о необходимости для жителей Израиля, особенно Тель-Авива и Хайфы, покинуть города, чтобы спасти свои жизни.

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