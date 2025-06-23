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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Нужно постоянно напоминать Западу о концлагере

    Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем, пыток и палачей. Западный человек накачан этим до судорог и липкого ночного пота.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский В июне 1941-го на СССР напала вся Европа

    22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. Но в этой страшной, решающей для всего человечества войне, она была повержена силой и волей нашего народа.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

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    23 июня 2025, 09:38 • Новости дня

    Кремль подтвердил встречу Путина с главой МИД Ирана в понедельник

    Ушаков сообщил о встрече Путина с министром иностранных дел Ирана в понедельник

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле заявили о запланированной встрече президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

    Президент России Владимир Путин проведет встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, передает ТАСС.

    Помощник президента Юрий Ушаков подтвердил журналистам, что переговоры состоятся сегодня.

    На вопрос о предстоящей встрече Ушаков ответил коротко: «Да».

    Он также уточнил, что Путин 23 июня проведет целую серию международных мероприятий.

    При этом разговора с президентом США Дональдом Трампом в планах Путина на сегодня нет.

    Напомним, глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Москву для переговоров после атак на страну со стороны США и Израиля.

    Министр иностранных дел Ирана заявил о важности консультаций с Россией в условиях угроз мировому порядку.

    Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить интересы Ирана, включая мирную атомную деятельность, а также интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства.

    22 июня 2025, 12:27 • Новости дня
    Лукьянов: После ударов по Ирану Трамп может попасть в незатейливую ловушку
    Лукьянов: После ударов по Ирану Трамп может попасть в незатейливую ловушку
    @ Carlos Barria/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    После авиаударов по территории Ирана президент США Дональд Трамп может оказаться в своеобразной политической ловушке, заявил политолог Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    Лукьянов в своем Telegram-канал отметил: «Ловушка, в которую может теперь попасть Трамп, незатейлива, но эффективна», подразумевая, что дальнейшие шаги Вашингтона будут определяться реакцией Тегерана.

    Политолог Лукьянов считает, что если Иран нанесет ответный удар по американским объектам, Соединенным Штатам придется глубже втягиваться в конфликт. В случае слабой или формальной реакции со стороны Ирана, израильское руководство и американские неоконсерваторы будут усиливать давление на Белый дом с целью добиться смены власти в Иране, тогда как Трамп, по мнению автора, к такому сценарию не готов, добавил он.

    Лукьянов предполагает, что иранские власти вряд ли решатся на прямую атаку по объектам США, чтобы не провоцировать масштабного военного вовлечения американской армии. Вместо этого Тегеран, вероятно, расширит удары по Израилю. «В ответ на это Нетаньяху активизирует усилия, чтобы убедить Вашингтон в необходимости смены иранского режима, на что пока Трамп не готов, само это понятие ему мировоззренчески чуждо. Но логика втягивания в конфликты редко преодолима», – заявил он.

    В воскресенье в Конгрессе США заявили, что Трампу может грозить импичмент после удара по Ирану, который был нанесен без разрешения Конгресса, что является нарушением конституции.

    Ранее сообщалось, что Вашингтон готовится к возможному ответному удару Тегерана после атаки на иранские атомные объекты.

    Напомним, в ночь на 22 июня США ударили по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран заявил, что оставляет за собой право сопротивляться американской военной агрессии для защиты национальных интересов.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    22 июня 2025, 14:09 • Новости дня
    Медведев: После удара США ряд стран готовы передать Ирану ядерные боезаряды
    Медведев: После удара США ряд стран готовы передать Ирану ядерные боезаряды
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что недавние удары США по Ирану вызвали готовность ряда государств поделиться с Тегераном ядерными боекомплектами.

    Медведев заявил, что после ночных ударов США по трем целям в Иране ряд стран выразил готовность напрямую поставить Тегерану ядерное вооружение, передает РИА «Новости». «Чего добились американцы своим ночным ударом по трем точкам в Иране? … Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект», – уточнил он.

    Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва осуждает удары Вашингтона по нескольким иранским атомным объектам, совершенные утром 22 июня, это наносит существенный урон глобальному режиму нераспространения, основанному на ДНЯО.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран запросил в СБ ООН экстренное заседание из-за американских ударов.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    22 июня 2025, 17:44 • Новости дня
    США призвали Китай убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив
    США призвали Китай убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о призыве к властям Китая убедить Иран воздержаться от перекрытия Ормузского пролива.

    «Я призываю китайское правительство в Пекине позвонить им (иранцам – прим. ВЗГЛЯД) по этому поводу, так как они сами сильно зависят от Ормузского пролива в плане [транспортировки] своей нефти», – сказал госсекретарь в ходе интервью Fox News, передает ТАСС.

    Ранее индийские эксперты по вопросам безопасности сообщили, что закрытие Ормузского пролива может вызвать значительные сбои в мировой торговле нефтью.

    В воскресенье турецкие СМИ со ссылкой на командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Алиреза Тангсири сообщили, что иранские военные намерены перекрыть Ормузский пролив в ближайшие часы. Позже заявление о необходимости закрытия пролива прозвучало на заседании комиссии по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    22 июня 2025, 14:13 • Новости дня
    Иран пообещал закрыть Ормузский пролив через несколько часов

    TRHaber: Иран пообещал закрыть Ормузский пролив через несколько часов

    Иран пообещал закрыть Ормузский пролив через несколько часов
    @ Shadati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранские военные намерены перекрыть Ормузский пролив в ближайшие часы, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Алиреза Тангсири.

    «Ормузский пролив будет закрыт через несколько часов», – приводит TRHaber слова генерала в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Ранее СМИ сообщали, что американские удары по иранским ядерным грозят скачком мировых цен на нефть из-за возможного перекрытия Ормузского пролива. Еще до ударов США Тегеран допускал возможность перекрытия этого пролива.

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    22 июня 2025, 16:45 • Новости дня
    Путин рассказал о роли традиционных ценностей в победе над Германией
    Путин рассказал о роли традиционных ценностей в победе над Германией
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вера в Отечество и национальные традиционные ценности стали фундаментом для победы Советского Союза во Второй мировой войне.

    Глава государства отметил, что духовная и моральная поддержка народа строилась на этих ценностях, которые были источником силы во времена испытаний, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул: «В основе Победы над нацистской Германией и в основе того, что поддерживало духовно, морально поддерживало наш народ, лежали наши традиционные ценности и вера в Отечество».

    Президент добавил, что вера закладывалась через разные институты, включая школу, церковь и традиционные религии. Он также отметил, что даже противники признавали важность воспитания, полученного в советских школах, для формирования характера будущих победителей.

    Путин отдельно обратил внимание на утрату единой логики исторического процесса и образовательных программ в 1990-е годы, что, по его словам, негативно сказалось на формировании патриотизма у молодого поколения.

    Ранее Путин назвал крайне значимой работу по созданию новых учебников истории и выразил благодарность коллективу авторов.

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    22 июня 2025, 13:02 • Новости дня
    Эксперт назвал удар США по ядерным объектам Ирана пиар-акцией

    Эксперт Анпилогов: Удар США не мог нанести критического урона ядерным объектам Ирана

    Эксперт назвал удар США по ядерным объектам Ирана пиар-акцией
    @ Gene Blevins/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Удар США по Ирану напоминает скорее пиар-акцию, чем военную операцию. В Белом доме не могут не понимать, что несколько бомб GBU-57 не способны разрушить ядерные объекты, расположенные в толще горы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его цель – уничтожение иранских мощностей по обогащению урана.

    «Проникающая способность GBU-57 – примерно 60 метров. Но речь идет об обычном грунте. Если же говорить о железобетонных укрытиях, то этот показатель падает до примерно трех метров. Очевидно, этого не хватит, чтобы разрушить ядерные объекты в Натанзе и тем более в Фордо, расположенном в толще горы», – объяснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Судя по всему, американской стороной даже не ставилась задача по уничтожению подземных комплексов, они пытались вывести из строя вентиляцию и завалить вход. Но на таких объектах всегда есть разветвленная система запасных выходов, которые не используются и всячески маскируются, а также резервные системы энергоснабжения и вентиляции», – продолжил он.

    «Все это понимаем мы, а значит, осознают и в Белом доме. Таким образом, я вижу в этой атаке США скорее символический жест, пиар-акцию и демонстрацию возможностей, чем реальную попытку нанести критический урон иранской ядерной отрасли. Признаков того, что это действительно военная операция, ставящая перед собой решительные и серьезные цели, пока нет», – подчеркнул спикер.

    Ранее США нанесли массированные точечные удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп. «Наша цель – уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы, исходящей от главного государства – спонсора террора», – сказал он.

    В CBS News со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Минобороны США сообщили, что для ударов использовались бомбардировщики B-2 с противобункерными бомбами GBU-57, а также ракеты Tomahawk, запущенные с подводных лодок.

    Международное агентство по атомной энергии ООН (МАГАТЭ) заявило об «отсутствии повышения уровня радиации» после ударов США. Организация по атомной энергии Ирана подтвердила факт атак, но заявила, что удары не остановят ее от развития ядерной программы.

    Корпус стражей исламской революции заявил о своем «праве на самооборону за пределами понимания и расчетов агрессора». В Тегеране пообещали, что в Вашингтоне пожалеют об атаках на Иран, а также провели новые удары по Израилю ракетами Kheibar Shekan третьего поколения с несколькими боеголовками. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в ситуации с Ираном Трамп предал «миротворцев» ради «ястребов».


    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    22 июня 2025, 12:48 • Новости дня
    Путин возложил венок у Могилы Неизвестного Солдата
    Путин возложил венок у Могилы Неизвестного Солдата
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В День памяти и скорби президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, сообщили в пресс-службе Кремля.

    В 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны Путин почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, он также возложил цветы к памятным знакам городов-героев и к памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».

    Напомним, в памятных мероприятиях по всему миру, посвященных Дню памяти и скорби, приняли участие более 1,2 млн человек.


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    22 июня 2025, 18:55 • Новости дня
    Россия и Китай предложили Совбезу ООН осудить нападение США на Иран
    Россия и Китай предложили Совбезу ООН осудить нападение США на Иран
    @ Felix Zahn/imago/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская, китайская и пакистанская делегации распространили проект резолюции в Совбезе ООН с осуждением ударов США по иранским объектам и призывом к прекращению огня, сообщил источник.

    Проект резолюции был представлен делегациями России, Китая и Пакистана среди членов Совета Безопасности ООН, передает РИА «Новости». В документе содержится требование немедленного и безоговорочного прекращения огня после атаки США по иранским ядерным объектам, находящимся под наблюдением МАГАТЭ. Также в проекте резолюции выражено решительное осуждение этих ударов, которые, как отмечается, представляют значительную угрозу глобальному миру и безопасности.

    Авторы документа подчеркнули необходимость защиты гражданского населения в соответствии с международным правом. Кроме того, они призвали к дипломатическому урегулированию ситуации и предложили гарантировать мирный характер иранской ядерной программы в обмен на отмену всех санкций – как многосторонних, так и односторонних.

    Источник уточнил, что Совет Безопасности не планирует голосовать по проекту резолюции в воскресенье, когда должно состояться заседание СБ ООН по поводу атаки США против Ирана.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Ранее Иран пообещал отреагировать на удары США по ядерным объектам и указал на свое право защиты национальных интересов.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.


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    22 июня 2025, 12:27 • Новости дня
    WP: Ударом по Ирану Трамп поставил на карту президентские полномочия
    WP: Ударом по Ирану Трамп поставил на карту президентские полномочия
    @ Ken Cedeno/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение президента США Дональда Трампа о нанесении удара по иранским ядерным объектам может стать судьбоносным для его президентства, пишет Washington Post.

    Решение Трампа нанести удар по трем атомным объектам Ирана стало необычным и рискованным шагом, сообщает Washington Post.

    Президент США так рассчитывает устранить иранскую ядерную угрозу, которая оставалась нерешенной проблемой для предыдущих американских лидеров.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Трамп делает ставку на то, что Иран не сможет нанести значимый ответный удар. Если этот расчет оправдается, президент США сможет продемонстрировать свою решимость не только Тегерану, но и другим глобальным соперникам – Китаю и России.

    По мнению авторов материала, это решение может существенно повлиять на положение Трампа внутри страны и на международной арене.

    В ночь на 22 июня США ударили по атомным иранским объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

    Сам Иран указал, что вправе сопротивляться американской военной агрессии для защиты национальных интересов. В Конгрессе США заявили, что удар наносился без разрешения конгрессменов, что нарушает конституцию и может стать поводом для импичмента Трампу.

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    22 июня 2025, 22:26 • Новости дня
    Глава МИД Ирана прибыл в Россию

    Министр иностранных дел Ирана Аракчи прибыл в Москву

    Глава МИД Ирана прибыл в Россию
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву для переговоров о развитии ситуации после атак на страну со стороны США и Израиля, сообщает IRNA.

    Как сказано в сообщении IRNA, Аракчи намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и «высокопоставленными официальными лицами». Основной темой обсуждений станет ситуация на Ближнем Востоке и в мире после недавних ударов США и Израиля по исламской республике, передает РИА «Новости».

    Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила приезд в Москву главы МИД Ирана, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. В ночь на воскресенье стратегические бомбардировщики США также нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    22 июня 2025, 13:26 • Новости дня
    Каллас потребовала от США после удара по Ирану сделать шаг назад
    Каллас потребовала от США после удара по Ирану сделать шаг назад
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американской стороне следует отказаться от дальнейшей эскалации ситуации с Ираном и вернуться к переговорам после ударов по иранским ядерным объектам, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Каллас в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) заявила, что Ирану нельзя позволить создавать ядерное оружие.

    «Я призываю все стороны отступить, вернуться к переговорному столу и избегать дальнейшей эскалации», – добавила она.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    По словам Каллас, главы МИД Евросоюза обсудят американскую атаку на Иран в понедельник.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что удар США по Ирану больше напоминает пиар-акцию, чем военную операцию.

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    22 июня 2025, 10:59 • Новости дня
    Иран впервые применил ракеты Kheibar Shekan против Израиля
    Иран впервые применил ракеты Kheibar Shekan против Израиля
    @ Fars Media Corporation/wikipedia.org

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В утренней атаке на Израиль Иран использовал ракеты Kheibar Shekan третьего поколения с несколькими боеголовками и новыми тактиками, сообщила иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    Иран впервые использовал баллистические ракет Kheibar Shekan с несколькими боеголовками, они относятся к третьему поколению ракет, передает РИА «Новости».

    Заявленная дальность полета Kheibar Shekan составляет около 1,5 тыс. километров.

    Ранее Тегеран сообщал, что в ходе утренней атаки целями стали аэропорт Бен-Гурион, центр биологических исследований, а также центры управления и командования различных уровней.

    Армия Израиля заявляла, что пусковые установки, из которых утром в воскресенье наносились удары по израильской территории, якобы нейтрализованы в ходе атаки израильских ВВС.

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    22 июня 2025, 15:36 • Новости дня
    Британия заявила о непричастности к удару США по Ирану
    Британия заявила о непричастности к удару США по Ирану
    @ Ray Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Британии заявили, что их военные не принимали участия в американских авиаударах по Ирану, однако выразили поддержку их результатам, передает Bloomberg.

    Ключевые военные объекты Британии, такие как база на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, не были задействованы в ударах, организованных президентом США Дональдом Трампом по иранским ядерным объектам. Министры подтвердили, что получили заблаговременное предупреждение из Вашингтона, а премьер-министр Кир Стармер «дал молчаливую поддержку», отметив, что Трамп «принял меры для устранения угрозы» иранской ядерной программы, передает Bloomberg.

    Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Джонатан Рейнольдс в эфире BBC подчеркнул, что Британия хотела бы иной путь решения вопроса, однако признал, что предотвращение появления у Ирана ядерного оружия соответствует интересам страны. По его словам, итог американских ударов правительство считает положительным, несмотря на отсутствие прямого участия Британии.

    Удары США поставили Стармера и других союзников в непростое положение. Премьер призывал Трампа идти дипломатическим путем, но не может позволить себе открытый конфликт с ключевым союзником на фоне сотрудничества с Вашингтоном по торговле и помощи Украине. В то же время правительство пытается избежать ошибок эпохи Тони Блэра, поддержавшего вторжение в Ирак, что, по мнению многих в Лейбористской партии, привело к расколу и долгому периоду правления консерваторов.

    Рассматривается возможность дальнейшего участия Британии, включая допуск американских бомбардировщиков на Диего-Гарсия, однако это вызывает споры о правомерности таких действий с точки зрения международного права. Переговоры между главами МИД Британии, Франции, Германии и Ирана накануне не принесли результатов, и на правительство Ирана возложили ответственность за срыв дипломатии.

    В заявлении Стармер подчеркнул, что «Иран никогда не должен получить ядерное оружие», а действия США направлены на устранение угрозы. Он призвал Тегеран вернуться за стол переговоров для поиска дипломатического решения. Для защиты баз в регионе Британия усилила авиагруппировку, а министр обороны Джон Хили объявил, что безопасность персонала и объектов остаётся приоритетом, уровень защиты повышен, а в регион направлены дополнительные истребители.

    Власти также призвали граждан Британии, находящихся в Израиле и на палестинских территориях, зарегистрироваться в МИД, для желающих покинуть регион организуют спецрейс. Как отметил Рейнольдс на Sky News, Британия не участвовала в ударах, но готовится к любому развитию событий, включая защиту и эвакуацию своих граждан.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    20 комментариев

    Ранее глава МИД Жан-Ноэль Барро сообщил, что Франция не принимала участия в ударах США по объектам иранской ядерной программы.


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    22 июня 2025, 15:08 • Новости дня
    Эксперт назвал удар США по Ирану большой ошибкой Трампа

    Политолог Ткаченко: Удар США по Ирану усилит позиции России на Ближнем Востоке

    Эксперт назвал удар США по Ирану большой ошибкой Трампа
    @ Ken Cedeno/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ударив по Ирану, глава Белого дома Дональд Трамп совершил большую ошибку, сделав себя гарантом безопасности Израиля. США будут вынуждены увязнуть в регионе или выйти из конфликта, оставив Тель-Авив один на один с Тегераном, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Россия заявила, что американские удары по иранским объектам грозят международной безопасности.

    «Удар США по Ирану – это повышение градуса противостояния Тегерана с Тель-Авивом и эскалация для всего Ближнего Востока. Конфликт будет долгим. Трамп начал новую страницу американского присутствия в регионе, где у Вашингтона давно ничего не получалось и, скорее всего, не получится», – объяснил Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, американский лидер, по сути, записал США в гаранты планируемого успеха Тель-Авива, что очень рискованно в первую очередь для самого израильского государства. Мы видим масштабы влияния иранских ракет на экономику и демографию Израиля. У страны очень грустные перспективы с точки зрения сохранения привлечения инвестиций и удержания населения», – детализировал аналитик.

    «В свою очередь, Иран не собирается сдаваться. Поэтому американской стороне придется увязнуть в регионе для продолжения и углубления помощи Израилю в этом противостоянии. Это создает политические угрозы нынешней администрации США. В общем, Трамп совершил серьезную ошибку, и Россия, думаю, уже оценивает, как может этим воспользоваться для усиления своих позиций на Ближнем Востоке», – продолжил политолог.

    «Впрочем, Трамп, осознавая все риски, может пойти в обратном направлении, заявив: «Мы нанесли удар, разгромили иранскую ядерную программу, давайте договариваться о мире». И если Иран ничего не ответит или откажется, Белый дом скажет: «Мы сделали все, что могли, и выходим из ситуации». Это ударит по репутации США, а для Израиля вообще станет катастрофой», – спрогнозировал эксперт.

    Ранее США нанесли массированные точечные удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, сообщил Трамп. «Наша цель – уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы, исходящей от главного государства – спонсора террора», – сказал он.

    Корпус стражей исламской революции заявил о своем «праве на самооборону за пределами понимания и расчетов агрессора». В Тегеране пообещали, что в Вашингтоне пожалеют об атаках на Иран, а также провели новые удары по Израилю ракетами Kheibar Shekan третьего поколения с несколькими боеголовками.

    Россия осудила США, указав, что американская операция наносит существенный урон глобальному режиму нераспространения, основанному на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), нарушает международное право, Устав ООН и резолюции Совбеза ООН, говорится в сообщении МИД.

    Ударом по Ирану Трамп поставил на карту президентские полномочия, пишет издание Washington Post. В Москве тоже указали на ловушку, в которую себя загнал глава Белого дома вчерашней атакой. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в ситуации с Тегераном американский лидер предал «миротворцев» ради «ястребов».

    Комментарии (3)
    23 июня 2025, 00:45 • Новости дня
    Иран потребовал передать ядерные объекты Израиля под контроль МАГАТЭ

    Tекст: Антон Антонов

    Иран настаивает на передаче израильских ядерных объектов под контроль МАГАТЭ и требует немедленных принудительных мер Совбеза ООН против США и Израиля, заявил постпред Ирана при всемирной организации Амир Саид Иравани.

    Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с американскими ударами по иранским ядерным объектам, заявил, что в соответствии с Уставом ООН СБ должен «устранить несправедливость и серьезные нарушения», передает ТАСС.

    Он призвал «осудить агрессию, нарушения и гнусные преступления против Исламской Республики Иран, принять эффективные принудительные меры в отношении агрессоров, привлечь США и Израиль к ответственности, а также передать израильские ядерные объекты под контроль Агентства».

    Дипломат также отметил, что США воспользовались надуманным и абсурдным предлогом, чтобы развязать войну против Ирана. Своей внешней политикой США дестабилизируют целые регионы, такие как Афганистан, Ирак и Ливия, сказал Иравани. По его мнению, Израиль «завладел внешней политикой США и втянул Соединенные Штаты в еще одну дорогостоящую и необоснованную войну».

    Иран оставляет за собой право на защиту от агрессии США и Израиля, а время и масштаб ответных мер будет определен вооруженными силами страны, сказал Иравани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стратегические бомбардировщики США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана в ночь на воскресенье. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США открыли «ящик Пандоры» и готовы на любые преступления ради сохранения своей гегемонии.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Комментарии (9)
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    Иран потребовал передать ядерные объекты Израиля под контроль МАГАТЭ
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