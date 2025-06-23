Кремль подтвердил встречу Путина с главой МИД Ирана в понедельник

Ушаков сообщил о встрече Путина с министром иностранных дел Ирана в понедельник

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин проведет встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, передает ТАСС.

Помощник президента Юрий Ушаков подтвердил журналистам, что переговоры состоятся сегодня.

На вопрос о предстоящей встрече Ушаков ответил коротко: «Да».

Он также уточнил, что Путин 23 июня проведет целую серию международных мероприятий.

При этом разговора с президентом США Дональдом Трампом в планах Путина на сегодня нет.

Напомним, глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Москву для переговоров после атак на страну со стороны США и Израиля.

Министр иностранных дел Ирана заявил о важности консультаций с Россией в условиях угроз мировому порядку.

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить интересы Ирана, включая мирную атомную деятельность, а также интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства.