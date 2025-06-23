Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем, пыток и палачей. Западный человек накачан этим до судорог и липкого ночного пота.0 комментариев
Кремль подтвердил встречу Путина с главой МИД Ирана в понедельник
Ушаков сообщил о встрече Путина с министром иностранных дел Ирана в понедельник
В Кремле заявили о запланированной встрече президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.
Президент России Владимир Путин проведет встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, передает ТАСС.
Помощник президента Юрий Ушаков подтвердил журналистам, что переговоры состоятся сегодня.
На вопрос о предстоящей встрече Ушаков ответил коротко: «Да».
Он также уточнил, что Путин 23 июня проведет целую серию международных мероприятий.
При этом разговора с президентом США Дональдом Трампом в планах Путина на сегодня нет.
Напомним, глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Москву для переговоров после атак на страну со стороны США и Израиля.
Министр иностранных дел Ирана заявил о важности консультаций с Россией в условиях угроз мировому порядку.
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить интересы Ирана, включая мирную атомную деятельность, а также интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства.