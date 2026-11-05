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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    5 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    13 комментариев
    5 ноября 2026, 10:11 • Новости дня

    Сирия и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

    Сирия и Саудовская Аравия подписали договор об оборонном сотрудничестве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Сирии Ахмед аш-Шараа и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман присутствовали при подписании ряда соглашений, включая договор о сотрудничестве в сфере обороны, сообщила Al Jazeera.

    Стороны также договорились о выделении саудовских кредитов на сумму более 403 млн долларов для энергетического, жилищного секторов, а также для инфраструктуры и здравоохранения Сирии. Соглашения были подписаны в среду во время второго менее чем за месяц визита президента Сирии в Эр-Рияд, передает Al Jazeera.

    В сирийском МИД назвали соглашение о сотрудничестве между министерствами обороны двух стран самым значимым из подписанных документов, однако не раскрыли его условий.

    Соглашение в сфере обороны было подписано через несколько дней после заявления министра иностранных дел Сирии Асаада аш-Шейбани, что Дамаск рассматривает возможность присоединения к пакту о взаимной обороне между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном.

    Саудовская Аравия обратилась за помощью к США, а также к странам Европы и Ближнего Востока для получения оборонительной и наступательной поддержки в рамках возобновившейся войны против хуситов в Йемене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду движение «Ансар Алла» нанесло баллистической ракетой удар по международному аэропорту в Эр-Рияде.

    В понедельник йеменские хуситы атаковали аэропорты на юге и востоке Саудовской Аравии.

    Ранее Сирия допустила присоединение к Мекканскому пакту.

    3 ноября 2026, 17:23 • Новости дня
    Al Arabi Al Jadeed: США и Иран пошли на уступки по ядерной программе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Соединенные Штаты одобрили проект соглашения с Ираном, предполагающий взаимные уступки по ядерной программе и разморозке иранских активов, пишет газета Al Arabi Al Jadeed.

    Вашингтон одобрил проект соглашения с Тегераном, предложенный катарскими посредниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Arabi Al Jadeed. «Вашингтон и Тегеран пошли на взаимные уступки по иранской ядерной программе и замороженным финансам Ирана. Тегеран объявит о своих уступках по ядерной программе взамен на получение части замороженных средств», – сообщил источник издания.

    В настоящее время американская и иранская стороны обсуждают формат объявления о достижении договоренностей. Ожидается, что реализация меморандума пройдет в несколько этапов, после чего стороны вернутся к переговорному процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил об отсутствии влияния резких высказываний в СМИ на переговоры между США и Ираном.

    В воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о продолжении консультаций с Вашингтоном через катарских посредников.

    В субботу госсекретарь США Марко Рубио отметил отсутствие конкретных сроков достижения договоренностей с Тегераном.

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    2 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Путин и секретарь Совбеза Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    IRNA: Путин и секретарь Совбеза Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, сообщило агентство IRNA.

    Стороны рассмотрели положение дел в регионе и мире, уделив особое внимание Западной Азии, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA. В ходе разговора иранский политик выразил признательность Путину и другим российским официальным лицам за высокую оценку роли погибшего верховного лидера Али Хаменеи.

    Также он поблагодарил Москву за поддержку Ирана. Кроме того, Резаи и Путин подтвердили настрой на дальнейшее стратегическое сотрудничество двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность Москве за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах.

    В прошлом месяце президент Ирана на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым выразил признательность президенту России и народу страны за принципиальную позицию по событиям в Исламской Республике.

    В начале месяца президент Ирана выразил благодарность Москве за подход к урегулированию ближневосточного конфликта и поддержку на уровне ООН.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 17:16 • Новости дня
    Верховный лидер Ирана поручил урегулировать конфликт с США путем диалога

    Хаменеи распорядился урегулировать конфликт с США посредством диалога

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о распоряжении верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с Соединенными Штатами посредством диалога.

    Власти Ирана намерены использовать дипломатические механизмы для снижения напряженности в отношениях с Вашингтоном. Соответствующие прямые указания правительству дал верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, передает РИА «Новости».

    О готовности официального Тегерана к переговорам рассказал президент страны Масуд Пезешкиан, сославшись на полученные от руководителя государства директивы. Заявление политика было опубликовано его пресс-службой.

    «Мы стремимся решить проблему путем переговоров. В этом вопросе верховный лидер революции также предоставил правительству соответствующие полномочия», – заявил Пезешкиан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии конкретных сроков достижения договоренностей с Ираном.

    В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил готовность стать главой американской делегации в случае возобновления переговоров.

    В сентябре президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил об открытости исламской республики к переговорам с американским руководством.

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    3 ноября 2026, 04:18 • Новости дня
    WSJ сообщила об ударе США по иранскому острову Кешм

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удар по иранскому острову Кешм, пишет Wall Street Journal.

    Это стало очередным ударом из серии атак, которые Вашингтон в последние недели «тайно» проводил против Ирана, пишет Wall Street Journal.

    По данным издания, удар совпал с публичными заявлениями Белого дома, в которых подчеркивалась возможность дипломатической договоренности с Тегераном.

    Нападение последовало за заявлениями Вашингтона, в которых тот старался преуменьшить вероятность возобновления войны с Ираном после промежуточных выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на южном иранском острове Кешм были слышны звуки взрывов.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попытался убедить США атаковать иранские объекты сразу после американских выборов.

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    2 ноября 2026, 14:36 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали более чем на 4%

    Цены на нефть упали более чем на 4% в ожидании деэскалации на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть снижаются на 4% и более на первых торгах месяца в ожидании возможного урегулирования конфликта между Ираном и США.

    По состоянию на 14:21 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,4% относительно предыдущего закрытия – до 108,44 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI – на 4,54%, до 99,39 доллара за баррель. Цена Brent впервые с 21 октября опустилась ниже отметки в 109 долларов, следует из данных торгов.

    Ранее газета The New York Times со ссылкой на двух неназванных дипломатов сообщила, что Катар работает над соглашением между США и Ираном, согласно которому обе стороны пойдут на ряд взаимных уступок.

    Ранее в понедельник представитель МИД Ирана заявил, что обмен посланиями между властями двух стран продолжается.

    «Сохраняющиеся надежды на определенный дипломатический прогресс в сочетании с отсутствием значительной эскалации военных действий в минувшие выходные позволили несколько снизить остроту ситуации, что отразилось на ценах», – приводит Reuters мнение главного рыночного аналитика компании KCM Trade Тима Уотерера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бен Ахмед аль-Джабер заявил о рекордном за 35 лет сокращении мировых запасов дизельного топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Утром фьючерсы на нефть марки Brent опускались более чем на 1%.

    В пятницу стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в декабре достигла 118 долларов впервые с 30 апреля.

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    3 ноября 2026, 13:05 • Новости дня
    Командование Ирана назвало пять условий устойчивого мира на Ближнем Востоке

    Иран потребовал от США снять санкции и выплатить репарации для мира в регионе

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий центральным штабом иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи перечислил пять основных принципов устойчивого мира на Ближнем Востоке, среди которых полное снятие санкций и выплата репараций.

    «Прекращение войны на всех фронтах, в особенности в Ливане и Газе. Полное снятие санкций и разблокировка активов иранской нации. Выплата репараций. Признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом. Гарантии, что агрессия не повторится вновь», – заявил Абдоллахи.

    Он пояснил, что этот план представляет собой иранскую карту устойчивой безопасности в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

    Инициатива также предполагает выработку совместных мер и замену изношенного американского зонтика безопасности на Ближнем Востоке на Ормузский механизм, детали которого пока не раскрываются. Абдоллахи добавил, что Тегеран рассматривает звучащие в свой адрес угрозы во время переговоров как принуждение.

    В настоящее время Иран и США ведут интенсивный диалог по урегулированию конфликта через посредников. На фоне напряженности между двумя странами практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа, что уже привело к росту цен на топливо в большинстве государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военные США нанесли удар по расположенному на юге Ирана острову Кешм в ответ на обстрел американского самолета.

    В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о распоряжении верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с Соединенными Штатами посредством диалога.

    Посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем.

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    3 ноября 2026, 06:48 • Новости дня
    ВМС Индии спасли экипаж захваченного пиратами иранского судна

    ВМС Индии освободили 20 членов экипажа иранского судна от пиратов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Индийские военно-морские силы провели операцию по спасению 20 членов экипажа захваченного пиратами иранского судна в Аравийском море, сообщил глава минобороны Индии Раджнатх Сингх.

    Военно-морские силы Индии провели масштабную операцию в Аравийском море, в ходе которой освободили захваченное пиратами иранское рыболовецкое судно Azini и 20 членов его экипажа.

    «Поздравляю ВМС Индии с успешным проведением тщательно скоординированной 48-часовой операции по спасению всех 20 членов экипажа рыболовецкого судна Azini, захваченного пиратами», – цитирует министра ТАСС.

    По словам главы ведомства, операция прошла 2 ноября на расстоянии более 3 тыс. километров от Мумбаи. Он отметил, что оперативное обнаружение и безопасный перехват судна из рук хорошо вооруженных пиратов состоялись при своевременной поддержке военно-воздушных сил страны.

    Министр подчеркнул, что личный состав продемонстрировал готовность Индии защищать человеческие жизни и обеспечивать стабильность в Индийском океане. Индия остается твердо приверженной поддержанию безопасности морских путей в регионе, заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сомалийские пираты захватили иранское рыболовецкое судно Azini.

    В прошлом месяце участники саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии выступили против морского пиратства.

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    3 ноября 2026, 14:12 • Новости дня
    Катар счел резкие заявления в СМИ не влияющими на переговоры США и Ирана

    МИД Катара: Резкие заявления в СМИ не означают провала переговоров США и Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Резкие высказывания в средствах массовой информации не следует рассматривать как свидетельство провала переговорного процесса между США и Ираном, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    «Что касается эскалации в СМИ, <…> если бы мы в Катаре в ходе любых переговоров и любого посредничества считали, что заявления и эскалация в СМИ являются показателем успеха или провала переговоров, мы бы не завершили ни одни переговоры, которые вели ранее», – сказал дипломат ТАСС.

    По его словам, Вашингтон и Тегеран сохраняют приверженность дипломатическому урегулированию и в настоящее время обмениваются идеями в режиме реального времени. Аль-Ансари добавил, что Доха опирается на события, происходящие непосредственно в рамках переговорного процесса, и на официальные ответы сторон на катарские инициативы.

    Представитель внешнеполитического ведомства также сообщил, что делегация катарских посредников вернулась в Доху после проведения в Тегеране трехчасовой встречи по урегулированию американо-иранского конфликта. По его словам, участники встречи обменялись мнениями по различным предложениям, направленным на преодоление разногласий.

    Накануне Reuters сообщило, что катарские переговорщики отправились в Тегеран для обсуждения возможной сделки с США с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. По данным агентства, переговоры по проекту соглашения ведутся на протяжении последних восьми дней.

    Кроме того, аль-Ансари назвал преждевременным обсуждение участия России и Китая в качестве гарантов возможного американо-иранского соглашения. Он подчеркнул, что в настоящее время посредники сосредоточены на достижении самой договоренности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о продолжении консультаций с США через катарских посредников по поводу двухдневного плана.

    В субботу госсекретарь США Марко Рубио сообщил об отсутствии конкретных сроков достижения договоренностей с Ираном.

    Ранее посредники из Катара передали Тегерану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с Вашингтоном и Израилем.

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    2 ноября 2026, 14:10 • Новости дня
    МИД: Россия встревожена сигналами о подготовке новых силовых акций против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Россия крайне встревожена сигналами о планируемых новых силовых акциях против Ирана, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Крайнюю тревогу вызывают сигналы, что планируются новые силовые акции против Исламской республики», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    «Трагический опыт последних месяцев убеждает, что военные авантюры, сеющие смерть и разрушения в Иране, бессильны сломить волю иранцев отстаивать суверенитет и независимость своей страны. Тем, кто сегодня грозит новыми ударами, стоит над этим задуматься», – отметила Захарова.

    Захарова также заявила о необходимости нарастить дипломатическую работу по нормализации ситуации вокруг Ирана. Она добавила, что Москва приветствует проведение 26 октября в Тегеране встречи высокого уровня между иранской стороной и участниками так называемого Мекканского пакта и рассчитывает на возвращение ситуации в Ормузском проливе в нормальное русло при учете законных интересов всех сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора попытался убедить президента США Дональда Трампа атаковать иранские объекты сразу после американских промежуточных выборов.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдельлатыф Аз-Зайяни в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в регионе и пути деэскалации напряженности между США и Ираном.

    До этого посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем.

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    3 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    «Хезболла» отвергла обвинения Сирии в подготовке теракта в Хомсе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ливанское движение «Хезболла» отвергло заявления сирийских спецслужб о причастности к подготовке террористического нападения на нефтеперерабатывающий завод в Хомсе.

    В заявлении пресс-службы движения подчеркивается, что отдел по связям со СМИ полностью отвергает заявления сирийских сил внутренней безопасности о связи предполагаемой террористической ячейки с «Хезболлой», передает РИА «Новости».

    Движение также подтвердило, что не имеет «никакого присутствия или связей на сирийской территории и не причастно к какой-либо деятельности, угрожающей безопасности и стабильности Сирии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сирийская разведка обвинила «Хезболлу» в подготовке подрыва НПЗ в Хомсе.

    В понедельник спецслужбы Сирии предотвратили нападение ИГ (Исламское государство, запрещенная в России террористическая организация) на тот же завод.

    В апреле заместитель главы политического совета ливанского движения «Хезболла» Махмуд Комати заявил о давлении США на Сирию с целью открытия фронта против Ливана.

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    3 ноября 2026, 16:03 • Новости дня
    Сирийская разведка обвинила «Хезболлу» в подготовке подрыва НПЗ в Хомсе

    Al-Watan: Спецслужбы Сирии задержали готовивших подрыв НПЗ боевиков «Хезболлы»

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление разведки Сирии совместно с силами внутренней безопасности предотвратило террористическую атаку ливанского движения «Хезболла» на нефтеперерабатывающий завод в провинции Хомс.

    Сирийские силовики задержали участников связанной с «Хезболлой» ячейки, которые планировали подорвать нефтеперерабатывающий завод в провинции Хомс, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Al-Watan.

    В ходе совместной операции Главного управления разведки и сил внутренней безопасности у боевиков изъяли подготовленные для теракта взрывные устройства.

    НПЗ в Хомсе наряду с заводом в Баниясе играет ключевую роль в обеспечении внутреннего рынка Сирии нефтепродуктами. В октябре на предприятии завершили ремонт установки первичной переработки нефти проектной мощностью 1 млн тонн сырья в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Главное управление общей разведки при МВД переходного правительства Сирии сообщило о предотвращении теракта против нефтеперерабатывающего завода в городе Хомс.

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    2 ноября 2026, 15:16 • Новости дня
    Китай и Оман призвали восстановить судоходство в Ормузском проливе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Председатель КНР Си Цзиньпин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид призвали как можно быстрее восстановить нормальное судоходство в Ормузском проливе.

    Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам визита оманского лидера в Пекин, передает ТАСС. «Стороны считают, что в Ормузском проливе должно быть восстановлено нормальное и безопасное судоходство, и договорились поддерживать контакты по вопросам, касающимся пролива», – сказано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком призвал не превращать Ближний Восток в арену геополитических конфликтов.

    В субботу военно-морские силы Ирана сообщили о возгорании нефтяного танкера после подрыва на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

    В прошлом месяце Иран и Оман согласовали географические координаты специальных безопасных маршрутов для судов.

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    3 ноября 2026, 04:28 • Новости дня
    Нетаньяху призвал оппозицию отказаться от коалиции с арабскими партиями

    Нетаньяху призвал оппозицию к правительству национального единства

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к оппозиционному блоку с призывом не создавать коалицию с арабскими партиями и поддержать формирование широкого правительства национального единства.

    Нетаньяху заявил, что израильское общество не желает видеть кабинет министров, зависящий от арабских партий РААМ и Объединенного арабского списка, которые, по его мнению, «поддерживают терроризм и отрицают существование еврейского государства».

    Политик подчеркнул, что его блок с самого начала выборной кампании выступал за создание широкого правительства национального единства, передает РИА «Новости».

    «Явное большинство еврейского населения выбрало «Ликуд» как крупнейшую партию, а меня – в качестве премьер-министра в следующем правительстве. Мы стремимся сформировать широкое правительство с нашими партнерами и с любой партией, которая этого пожелает и не поддерживает терроризм. Я открыт к диалогу по этому вопросу», – заявил Нетаньяху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Центральная избирательная комиссия Израиля обнародовала окончательные результаты выборов в Кнессет, по которым блок Нетаньяху получил 53 мандата, оппозиция – 48, арабские партии – 19.

    Лидер оппозиционной партии «Вместе» Яир Лапид в пятницу признал сложность формирования нового правительства по итогам голосования.

    В среду политолог Саймон Ципис заявил о риске затяжного политического кризиса в Израиле из-за невозможности устойчивого парламентского большинства.

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    2 ноября 2026, 19:35 • Новости дня
    МИД подтвердил готовность России стабилизировать ситуацию в Персидском заливе

    МИД: Россия готова содействовать стабилизации ситуации в Персидском заливе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия подтвердила готовность содействовать устойчивой стабилизации ситуации в Персидском заливе, в том числе на основе предложений из Концепции обеспечения коллективной безопасности, сообщили в МИД.

    В сообщении, опубликованном на сайте МИД, говорится, что Россия и Иран выступают за возобновление политико-дипломатического процесса в регионе. В ведомстве подчеркнули важность содействия стабилизации в этом стратегически важном районе мира, опираясь на предложения обновленной в мае Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

    На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдельлатыф Аз-Зайяни обсудили ситуацию в регионе и пути деэскалации напряженности между США и Ираном.

    В тот же день заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко заявил о возможности открытия новых консульских учреждений в странах Персидского залива.

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    2 ноября 2026, 21:42 • Новости дня
    КСИР ликвидировал террориста и взял в плен нескольких боевиков на юге Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники Корпуса Стражей исламской революции (КСИР) ликвидировали одного члена террористической ячейки и взяли в плен еще нескольких боевиков в иранской провинции Систан и Белуджистан, сообщает пресс-служба военного округа Кудс сухопутных сил КСИР.

    «Благодаря точным разведывательным данным и своевременным действиям сотрудников… ранее обнаруженная и находившаяся под наблюдением террористическая ячейка попала в засаду перед совершением террористических действий», – приводит заявление КСИР РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

    В ходе операции один террорист был убит, еще несколько взяты в плен, ведется розыск других скрывающихся лиц. В провинции Систан и Белуджистан периодически происходят столкновения между силовиками и вооруженными группировками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Корпус стражей исламской революции ликвидировал восемь боевиков террористических группировок в провинции Систан и Белуджистан.

    В том же месяце военнослужащий КСИР стал жертвой террористической атаки с использованием заложенной бомбы.

    Летом иранские вооруженные силы завершили масштабную операцию по ликвидации террористических ячеек.

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    Рубль стал второй самой сильной валютой в мире

    В октябре рубль стал второй валютой в мире по динамике укрепления к доллару. Первое место отошло колумбийскому песо. Обычно с начала осени российская валюта слабеет. Но на этот раз все пошло по другому сценарию. Чего эксперты ждут от рубля в ноябре и декабре? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США

    Республиканцы потерпели сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс США. Несмотря на то, что окончательные итоги еще не подведены, уже очевидно – «красные» потеряли контроль не только над Палатой представителей, но и над Сенатом. Из их рук ускользнули даже традиционно республиканские штаты. В чем причина поражения и как теперь будут действовать демократы? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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