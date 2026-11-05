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Сирия и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
Сирия и Саудовская Аравия подписали договор об оборонном сотрудничестве
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман присутствовали при подписании ряда соглашений, включая договор о сотрудничестве в сфере обороны, сообщила Al Jazeera.
Стороны также договорились о выделении саудовских кредитов на сумму более 403 млн долларов для энергетического, жилищного секторов, а также для инфраструктуры и здравоохранения Сирии. Соглашения были подписаны в среду во время второго менее чем за месяц визита президента Сирии в Эр-Рияд, передает Al Jazeera.
В сирийском МИД назвали соглашение о сотрудничестве между министерствами обороны двух стран самым значимым из подписанных документов, однако не раскрыли его условий.
Соглашение в сфере обороны было подписано через несколько дней после заявления министра иностранных дел Сирии Асаада аш-Шейбани, что Дамаск рассматривает возможность присоединения к пакту о взаимной обороне между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном.
Саудовская Аравия обратилась за помощью к США, а также к странам Европы и Ближнего Востока для получения оборонительной и наступательной поддержки в рамках возобновившейся войны против хуситов в Йемене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду движение «Ансар Алла» нанесло баллистической ракетой удар по международному аэропорту в Эр-Рияде.
В понедельник йеменские хуситы атаковали аэропорты на юге и востоке Саудовской Аравии.
Ранее Сирия допустила присоединение к Мекканскому пакту.