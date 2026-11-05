Сирия и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Сирия и Саудовская Аравия подписали договор об оборонном сотрудничестве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Стороны также договорились о выделении саудовских кредитов на сумму более 403 млн долларов для энергетического, жилищного секторов, а также для инфраструктуры и здравоохранения Сирии. Соглашения были подписаны в среду во время второго менее чем за месяц визита президента Сирии в Эр-Рияд, передает Al Jazeera.

В сирийском МИД назвали соглашение о сотрудничестве между министерствами обороны двух стран самым значимым из подписанных документов, однако не раскрыли его условий.

Соглашение в сфере обороны было подписано через несколько дней после заявления министра иностранных дел Сирии Асаада аш-Шейбани, что Дамаск рассматривает возможность присоединения к пакту о взаимной обороне между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном.

Саудовская Аравия обратилась за помощью к США, а также к странам Европы и Ближнего Востока для получения оборонительной и наступательной поддержки в рамках возобновившейся войны против хуситов в Йемене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду движение «Ансар Алла» нанесло баллистической ракетой удар по международному аэропорту в Эр-Рияде.

В понедельник йеменские хуситы атаковали аэропорты на юге и востоке Саудовской Аравии.

Ранее Сирия допустила присоединение к Мекканскому пакту.