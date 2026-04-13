«Хезболла»: США пытались заставить Сирию открыть фронт против Ливана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Комати заявил, что Вашингтон предпринимал попытки оказать давление на сирийские власти с целью заставить их открыть фронт на восточном и северном направлениях против Ливана, передает РИА «Новости».

По его словам, сирийское руководство заявляет, что подобные действия не отвечают интересам страны и предпочитает сохранять добрососедские отношения, не втягиваясь в конфликт. Дамаск также призывает ливанскую сторону не предпринимать шагов, которые могут привести к вмешательству Сирии во внутренние дела Ливана.

Комати отметил: «Соединенные Штаты пытались оказать давление на нынешнее сирийское руководство, чтобы оно вмешалось в ситуацию в Ливане с восточного и северного направлений. Однако это руководство не считает, что это в его интересах, по крайней мере, согласно его официальным заявлениям».

Он подчеркнул, что дальнейшее развитие событий зависит от того, каким будет давление со стороны США и Израиля, а также от реакции сирийских властей. Комати добавил, что Ливан поддерживает сирийский народ, но не позволит никому угрожать собственной стабильности.

Также представитель «Хезболлы» заверил, что движение не вмешивается во внутренние дела Сирии и желает ей единства и стабильности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ливанская армия отказалась разоружать бойцов шиитской организации «Хезболла».

Власти Израиля под давлением США согласились на проведение переговоров с Ливаном.

Само движение «Хезболла» объявило о готовности поддержать сирийское руководство в противостоянии террористической агрессии.