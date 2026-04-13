    Американская блокада Ормузского пролива будет работать на Иран
    Мадьяр: Проукраинское правительство в Венгрии никто не хочет
    Подсчитаны потери военной авиации США в войне с Ираном
    Эксперт объяснил неуспех переговоров Ирана и США в Исламабаде
    Мадьяр заявил о предстоящих переговорах с Путиным
    Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО
    Лукьянов: Поддержка Трампа не помогла Орбану
    США назвали время начала блокады иранских портов
    Нетаньяху заявил о продолжении войны против «Хезболлы» в Ливане
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль попытается сорвать американо-иранское урегулирование

    Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Уход Орбана не решит геополитических проблем Венгрии

    В Брюсселе и нескольких крупных столицах Европы праздник – Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. В очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана.

    Михаил Котов Михаил Котов Российский космос развивается не громко, но уверенно

    После старта американской лунной миссии Artemis II многие спрашивали: почему то же самое не делает Роскосмос? Где наша сверхтяжелая ракета, где лунные пилотируемые миссии?

    13 апреля 2026, 09:17 • Новости дня

    Ливанская армия отказалась разоружать бойцов «Хезболлы»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военное руководство Ливана сочло невозможным выполнение планов кабинета министров по изъятию арсеналов у участников шиитской организации «Хезболла», заявил заместитель главы политического совета движения Махмуд Комати.

    Вооруженные силы страны трезво оценивают обстановку и не планируют предпринимать шаги для лишения группировки ее арсеналов, сказал Комати РИА «Новости».

    «Ни государство, ни правительство, ни какая-либо сила в Ливане, ни какая-либо сила в мире, ни какая-либо международная сила, никто не сможет разоружить «Хезболлу», этот вопрос из разряда невозможного. Совершенно нельзя прийти к этому ни в какой форме. И армия не будет участвовать в этом», – подчеркнул он.

    По его словам, военные проявляют значительно больше мудрости, чем правительство. Командующий армией на заседании кабинета министров пытался убедить чиновников, что их решения останутся лишь невыполнимыми словами на бумаге, добавил представитель движения.

    В начале марта правительство Ливана поручило национальной армии разоружить движение «Хезболла» севернее реки Литани. В апреле Комати прогнозировал масштабные протесты из-за попыток властей ограничить движение.

    10 апреля 2026, 12:30 • Новости дня
    Израильский министр предложил расширить границы страны за счет соседей
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич предложил расширить границы страны за счет территорий сектора Газа, южного Ливана и Сирии, сообщил израильский новостной портал Ynet.

    Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич предложил расширить границы страны за счет сектора Газа, южного Ливана и территорий Сирии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на израильский портал Ynet.

    В ходе открытия нового поселения Маоз Цур на Западном берегу министр заявил: «Будет политический шаг в секторе Газа, который расширит наши границы, будет решающий политический шаг в Ливане, который расширит наши границы до реки Литани на выгодных для обороны рубежах, и будет решающий политический шаг в Сирии с присоединением территорий Хермона и буферной зоны».

    Смотрич подчеркнул, что Израиль уже предпринял шаги на Западном берегу, которые, по его мнению, «сводят на нет идею о создании государства Палестина». Министр обороны Исраэль Кац также отметил, что еврейские поселения на Западном берегу «укрепляют безопасность Израиля».

    По данным портала, власти Израиля уже одобрили строительство около 30 еврейских поселений и более 150 сельскохозяйственных предприятий на территории Западного берега. Поселенческая политика Израиля неоднократно вызывала критику со стороны международного сообщества и палестинской автономии.

    Палестинцы, в свою очередь, настаивают на создании государства в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы и требуют, чтобы будущие границы между двумя государствами отражали ситуацию до Шестидневной войны. Израиль продолжает отвергать возможность возвращения к этим границам и деления Иерусалима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-глава израильской спецслужбы Яков Кедми объяснил удар по мосту через реку Летани стремлением создать буферную зону у границы.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился расширить зону оккупации на юге Ливана для «коренного изменения ситуации на севере».

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армии подготовиться к возможному расширению военной операции на ливанской территории.

    10 апреля 2026, 11:10 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях между Трампом и Нетаньяху по Ирану

    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Шаткое соглашение Вашингтона с Тегераном о прекращении огня оказалось под угрозой из-за политических разногласий между США и Израилем, пишут американские СМИ.

    Многолетние усилия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху увенчались успехом, когда президент США Дональд Трамп принял решение о военном противостоянии с Ираном, пишет Bloomberg.

    Однако теперь, когда американский лидер пытается выйти из конфликта, разногласия в одном из его важнейших геополитических союзов грозят загнать его в угол.

    Спустя несколько часов после объявления Трампом о двухнедельном перемирии израильский премьер оспорил его условия. Израильские военные начали самую масштабную атаку за время последней операции в Ливане, что привело к гибели сотен людей и заставило Тегеран заявить об угрозе срыва сделки еще до начала прямых переговоров.

    «Это началось как война, которую хотел Израиль, но она зажила собственной жизнью», – отметила бывший советник израильского правительства, ныне работающая в RAND Corp Шира Эфрон.

    Израиль не будет участвовать в переговорах между США и Ираном, намеченных на субботу в Исламабаде. Дипломаты подчеркивают, что путь к более широкому соглашению остается неопределенным и сильно зависит от готовности Израиля перейти от военной эскалации к сдержанности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары Израиля по Ливану разрушают американо-иранское перемирие. Израильские СМИ жестко раскритиковали Дональда Трампа из-за навязанной остановки боевых действий. Президент США объяснил отсутствие Ливана в мирном соглашении активностью движения «Хезболла».

    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    11 апреля 2026, 07:30 • Новости дня
    Посол Израиля в США отверг перемирие с «Хезболлой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что во время их первого в истории телефонного разговора он заявил ливанскому коллеге, что Израиль не готов прекратить боевые действия против «Хезболлы», даже несмотря на переговоры с Ливаном.

    «В ходе состоявшейся сегодня в Вашингтоне беседы между послами Израиля и Ливана, а также послом США в Ливане и под эгидой Государственного департамента США, Израиль договорился начать официальные мирные переговоры в следующий вторник», – приводит заявление Лейтера Times of Israel (ToI).

    При этом Израиль отказался обсуждать прекращение огня с организацией «Хезболла», которая продолжает нападать на Израиль и является главным препятствием на пути к миру между двумя странами, говорится в заявлении.

    США призывают Израиль прекратить боевые действия против «Хезболлы» до первой в истории встречи представителей Иерусалима и Бейрута во вторник, 14 апреля.

    Ливан заявил, что прекращение огня должно быть предварительным условием этой встречи.

    Напомним, ранее портал Axios узнал о просьбах Ливана и США к Израилю «сделать паузу» в войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США возглавят переговоры о прекращении огня между Ливаном и Израилем в Вашингтоне. Израиль заявил об уничтожении 200 пусковых установок и 250 членов «Хезболлы» и согласился на переговоры с Ливаном под давлением США.

    12 апреля 2026, 14:55 • Новости дня
    Нетаньяху объявил о сохранении ударов по целям в Ливане
    @ Ronen Zvulun/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    В телеобращении премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что конфликт с Ираном продолжается. Он заявил, что структуры ХАМАС в Газе и «Хезболлы» в Ливане не входят в перемирие и продолжают быть целями атак.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с Ираном «еще не окончена», отмечает The New York Times. В своем 13-минутном телеобращении он попытался ответить на критику в Израиле, что конфликт не достиг ключевых целей, однако подчеркнул, что страна уже добилась «исторических успехов» в боях.

    Политик не стал подробно обсуждать переговоры между США и Ираном, прошедшие в Пакистане и не приведшие к окончанию войны. Ранее Дональд Трамп объявил о двухнедельном режиме прекращения огня для обсуждения дипломатического урегулирования. По словам вице-президента США Джей Ди Ванса, Вашингтон продолжает настаивать на гарантиях, что Иран не будет стремиться к обладанию ядерным оружием.

    Некоторые союзники Нетаньяху считают, что заявления Ванса свидетельствуют о тесной координации Израиля и США по условиям перемирия. Мики Зоар, министр правительства, отметил в соцсетях: «Американская настойчивость в предотвращении появления у Ирана ядерного оружия доказывает полную координацию между странами».

    По данным опросов, многие израильтяне выступают против перемирия с Ираном, считая его навязанным США вопреки интересам Израиля. Критики указывают, что нет явных успехов в уничтожении иранских ядерных и ракетных программ, хотя бывшие военные отмечают тактические достижения в ходе более чем месячных боев.

    Нетаньяху в телеобращении сообщил о ликвидации ключевых иранских лидеров, включая верховного руководителя Ирана аятоллу Али Хаменеи. Он также подчеркнул удары по структурам ХАМАС в Газе и «Хезболлы» в Ливане, которые, по словам премьера, не входят в перемирие и продолжают быть целями атак.

    Американские разведслужбы, однако, сомневаются в заявлениях о серьезном ущербе иранским ракетным возможностям. По их данным, Иран быстро восстанавливает подземные арсеналы, несмотря на удары, а в ходе конфликта иранская армия выпустила залпы баллистических ракет и дронов, что привело к нехватке перехватчиков в ряде стран региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США возглавят переговоры о прекращении огня между Ливаном и Израилем в Вашингтоне. Израиль заявил об уничтожении 200 пусковых установок и 250 членов «Хезболлы».

    11 апреля 2026, 14:26 • Новости дня
    Прокуратура Турции потребовала пожизненного заключения для Нетаньяху
    @ Ronen Zvulun/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Обвинение в Стамбуле добивается лишения свободы на сроки вплоть до 4596 лет для заочно арестованного израильского премьера Биньямина Нетаньяху и 34 израильских руководителей, инкриминируя им масштабный геноцид палестинского народа.

    Стамбульская генпрокуратура добивается максимального наказания для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и еще 34 чиновников, передает РИА «Новости».

    Ордер на их арест был выдан в ноябре 2025 года из-за массированных бомбардировок сектора Газа и блокирования гуманитарной помощи.

    «Прокуратура направила в 10-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам обвинительное заключение, потребовав пожизненное заключение и сроки от 1102 лет до 4596 лет тюрьмы для 35 обвиняемых, среди которых Нетаньяху, министр обороны Израиля Исраэль Кац, его предшественник на посту Йоав Галлант, министр по делам наследия Амичай Элияху, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, глава генштаба ВС Израиля Эяль Замир, глава ВМС Израиля Давид Саар Салама», – отмечает турецкая пресса.

    Поводом для расследования послужило задержание израильскими военными активистов «Глобальной флотилии стойкости» в октябре 2025 года. После депортации участников миссии в Турцию врачи зафиксировали доказательства жестокого обращения. Турецкое внешнеполитическое ведомство расценило действия израильских военно-морских сил как акт пиратства.

    Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган регулярно выступает с критикой израильского руководства на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В настоящее время торговые отношения между двумя государствами полностью приостановлены, а контакты поддерживаются исключительно по линии специальных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года прокуратура Стамбула выдала ордера на арест Биньямина Нетаньяху и ряда израильских министров.

    До этого Международный уголовный суд выписал ордер на арест премьер-министра Израиля за военные преступления. Президент Турции Тайип Эрдоган публично поддержал данное решение международной инстанции.

    10 апреля 2026, 22:24 • Новости дня
    Al Hadath: Перемирие между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля

    Tекст: Вера Басилая

    Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля, сообщает Al Hadath.

    Телеканал Al Hadath, ссылаясь на дипломатические источники, сообщил, что соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля, передает ТАСС.

    Перемирие, по данным телеканала, рассматривается как жест доброй воли в преддверии двусторонних переговоров по урегулированию конфликта.

    Переговоры между Ливаном и Израилем должны стартовать в Вашингтоне 14 апреля при посредничестве США. Ожидается, что объявление перемирия создаст благоприятные условия для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию конфликта.

    Власти Израиля под давлением США согласились на проведение переговоров с Ливаном.

    До этого Иран отказался начинать переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан.

    США созвали на следующей неделе в Вашингтоне экстренные переговоры с целью достичь прекращения огня в Ливане.

    10 апреля 2026, 14:56 • Новости дня
    Израиль заявил об уничтожении 200 пусковых установок и 250 членов «Хезболлы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении более 200 пусковых установок шиитского движения «Хезболла» с начала военного конфликта.

    По заявлению израильской стороны, также были ликвидированы более 250 бойцов этой организации, среди которых 15 командиров, отвечавших за артиллерийские системы в разных секторах, передает РИА «Новости».

    Ранее армия Израиля атаковала более 100 военных объектов «Хезболлы» в Ливане.

    «Хезболла» ударила беспилотниками по военному объекту Израиля.

    10 апреля 2026, 15:24 • Новости дня
    Американский самолет для перевозки военного руководства вылетел из Тель-Авива

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский самолет Cessna UC-35A Citation Ultra, принадлежащий службе приоритетных воздушных перевозок армии США, покинул Тель-Авив и сейчас находится в воздушном пространстве Саудовской Аравии, направляясь в сторону Персидского залива.

    Рейс был зафиксирован на фоне слухов о возможных переговорах США и Ирана в Пакистане, передает РИА «Новости».

    Служба приоритетных воздушных перевозок армии США отвечает за транспортировку высших военных руководителей страны, включая руководство министерства войны, конгрессменов и командиров боевых частей по всему миру.

    The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники ранее писала, что делегация из Ирана прибыла в Пакистан для переговоров с США по урегулированию конфликта. Однако агентство Tasnim опровергло эту информацию: «Сведения о переговорах – вымысел», – заявили в агентстве, добавив, что возможные переговоры могут начаться только при условии прекращения огня в Ливане.

    Ранее военный самолет армии Соединенных Штатов, используемый для перевозки высшего командного состава, направился в сторону Израиля, пролетая над Египтом.

    12 апреля 2026, 15:46 • Новости дня
    Израиль вызвал дипломата Испании после сожжения чучела Нетаньяху

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские власти выразили официальный выговор испанскому дипломату после сожжения чучела премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Малаге на традиционном обряде.

    Израиль вызвал временную поверенную в делах Испании Франсиску Педрос Карретеро в Тель-Авив для официального выговора после сожжения чучела премьер-министра Биньямина Нетаньяху в испанской провинции Малага, передает РИА «Новости». Инцидент произошел 5 апреля в рамках традиционного ритуала «сожжения Иуды», когда сожгли семиметровое чучело, изображающее главу израильского правительства.

    Местные власти объяснили акцию протестом против военных действий Израиля в секторе Газа. В израильском МИД отметили, что «временная поверенная в делах Испании была вызвана для выражения выговора», и обвинили правительство Испании в «систематическом подстрекательстве» к антисемитизму, а также в бездействии по этому вопросу.

    Израильское внешнеполитическое ведомство также подчеркнуло, что «ужасающая антисемитская ненависть» стала прямым следствием политики премьера Испании Педро Санчеса. «И даже сейчас испанское правительство хранит молчание», – заявили в МИД Израиля.

    В ответ в министерстве иностранных дел Испании отвергли обвинения, подчеркнув, что правительство страны «привержено борьбе с антисемитизмом и любыми формами ненависти или дискриминации без исключений», сообщает телеканал TVE со ссылкой на источники.

    10 апреля 2026, 15:26 • Новости дня
    Замглавы МИД провел встречу с послом Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы МИД России Георгий Борисенко провел встречу с послом Израиля в Москве Одедом Йосефом, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

    Стороны обсуждали актуальные вопросы по ситуации на Ближнем Востоке, сообщается на сайте МИД.

    «В ходе состоявшейся беседы основное внимание было уделено сохраняющейся напряженной военно-политической обстановке в Ближневосточном регионе», – говорится в сообщении.

    В августе прошлого года комиссия по назначению глав диппредставительств Израиля решила назначить главу департамента Ближнего Востока МИД Одеда Йосефа послом страны в Москве. В ноябре он прибыл в российскую столицу.

    13 апреля 2026, 05:12 • Новости дня
    Новым директором «Моссад» назначен уроженец Белоруссии
    @ Армия обороны Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Генерал-майор Роман Гофман, занимающий должность военного секретаря премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, утвержден новым директором разведслужбы «Моссад», сообщает канцелярия главы правительства Израиля.

    «Гофман... начнет свой пятилетний срок на посту директора «Моссада» 2 июня», – приводит РИА «Новости» сообщение Times of Israel.

    Консультативный комитет по назначениям на руководящие посты одобрил кандидатуру Гофмана в воскресенье вечером. После этого Нетаньяху подписал соответствующее распоряжение, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху объявил о назначении Гофмана на новую должность в декабре 2025 года. Гофман родился в 1976 году в городе Мозырь в Белоруссии. В 1990 году он вместе с родителями переехал в Израиль в возрасте тринадцати лет. Сейчас Гофман является верующим иудеем, несмотря на то что вырос в семье провинциальных советских интеллигентов.

    11 апреля 2026, 21:49 • Новости дня
    Число жертв израильских ударов по Ливану превысило 2 тыс. человек

    Tекст: Мария Иванова

    Со 2 марта массированные израильские атаки на территорию Ливана унесли жизни 2020 человек, еще свыше 6 тыс. местных жителей получили ранения.

    Центр по экстренным операциям министерства здравоохранения Ливана опубликовал обновленную статистику пострадавших от ударов Израиля, передает РИА Новости. Сводка охватывает период со 2 марта.

    «Число погибших в результате израильской агрессии против Ливана составило 2020 человек, еще 6436 получили ранения», – говорится в сообщении ведомства.

    По данным министерства, только за минувшую субботу жертвами атак стали 97 человек. Еще 133 жителя страны получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта число жертв израильских ударов в Ливане достигло 1189 человек. Позже израильская авиация уничтожила пункт скорой медицинской помощи на юге страны. В ответ бойцы ливанского движения «Хезболла» обстреляли ракетами северные поселения Израиля.

    10 апреля 2026, 14:39 • Новости дня
    МИД Ирана обвинил США и Израиль в военном преступлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    США и Израиль совершили военное преступление, атаковав Иран во время переговоров представителей Тегерана и Вашингтона в Женеве, заявило министерство иностранных дел Ирана.

    Ведомство подчеркнуло, что «действия США и сионистского режима расцениваются как незаконные боевые операции против народа страны», передает ТАСС.

    «Американцы, в то время как шли переговоры в Женеве, во второй раз в ходе дипломатического процесса совершили нападение на Иран, в результате чего верховный лидер страны и группа командиров, высокопоставленных чиновников и невинных граждан Ирана были убиты», – подчеркнули в МИД Ирана.

    В заявлении отмечается, что иранские вооруженные силы смогли нанести поражение американским и израильским военным, что вынудило Вашингтон и Тель-Авив изменить свою стратегию на фоне давления со стороны Ирана и поддержки народом. В МИД добавили, что этот ответ стал результатом силы и сплоченности иранской армии и общества.

    11 комментариев

    Ранее Иран обвинил Израиль в совершении военного преступления из-за гибели четырех иранских дипломатов в результате авиаудара по отелю в Бейруте.

    Иранские дипломаты в ООН обвинили США в «подстрекательстве к терроризму».

    11 апреля 2026, 04:25 • Новости дня
    Axios узнал о просьбах Ливана и США к Израилю «сделать паузу» в войне

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство Ливана и администрация американского президента Дональда Трампа попросили Израиль «сделать паузу» в атаках на «Хезболлу» до начала прямых переговоров между Израилем и Ливаном на следующей неделе.

    «США, правительство Ливана и Израиль не хотят, чтобы Иран диктовал свои условия в Ливане, помогая своему союзнику «Хезболле». Бейрут считает, что любое прекращение огня должно стать результатом переговоров между Израилем и правительством Ливана», – пишет Axios.

    Некоторые израильские официальные лица согласны с этим и считают, что Израилю выгодно объявить о «паузе» в контексте переговоров с правительством Ливана. По сведениям двух источников, правительство Ливана через американских посредников обратилось к Израилю с просьбой о «жесте доброй воли» перед встречей во вторник и «приостановить» авиаудары по территории страны.

    Ливанцы предложили израильтянам вернуться к договоренностям о прекращении огня, достигнутым в ноябре 2024 года, и наносить удары только в ответ на непосредственную угрозу со стороны «Хезболлы».

    По информации источников, США поддерживают просьбу Ливана и призывают Израиль ее удовлетворить. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает эту просьбу и пока не принял решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США возглавят переговоры о прекращении огня между Ливаном и Израилем в Вашингтоне. Израиль заявил об уничтожении 200 пусковых установок и 250 членов «Хезболлы». Израиль согласился на переговоры с Ливаном под давлением США.

    11 апреля 2026, 11:45 • Новости дня
    Истребители Израиля вызвали панику имитацией авианалета над Бейрутом

    ВВС Израиля сымитировали авианалет на Бейрут, преодолев звуковой барьер

    Tекст: Мария Иванова

    Боевые самолеты Израиля пронеслись над ливанской столицей на предельно малой высоте, оглушив горожан мощными хлопками от преодоления звукового барьера.

    Авиация Израиля вторглась в воздушное пространство Ливана в первой половине дня, передает ТАСС. Источник агентства в службе гражданской обороны сообщил, что истребители несколько раз пронеслись над городом.

    «Неприятельские самолеты имитировали авианалет, они преодолели звуковой барьер над Бейрутом и его южными окраинами, что вызвало сильные воздушные хлопки», – рассказал собеседник.

    Появление низколетящих боевых машин спровоцировало настоящую панику среди горожан. Улицы ливанской столицы мгновенно опустели.

    Ранее, 8 апреля, израильские силы нанесли удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Бейруте и других городах. Жертвами этих атак стали 357 человек, еще 1223 жителя получили различные ранения.

    В субботу посол Израиля в США отверг перемирие с «Хезболлой».

