Ливанская армия отказалась разоружать бойцов «Хезболлы»
Военное руководство Ливана сочло невозможным выполнение планов кабинета министров по изъятию арсеналов у участников шиитской организации «Хезболла», заявил заместитель главы политического совета движения Махмуд Комати.
Вооруженные силы страны трезво оценивают обстановку и не планируют предпринимать шаги для лишения группировки ее арсеналов, сказал Комати РИА «Новости».
«Ни государство, ни правительство, ни какая-либо сила в Ливане, ни какая-либо сила в мире, ни какая-либо международная сила, никто не сможет разоружить «Хезболлу», этот вопрос из разряда невозможного. Совершенно нельзя прийти к этому ни в какой форме. И армия не будет участвовать в этом», – подчеркнул он.
По его словам, военные проявляют значительно больше мудрости, чем правительство. Командующий армией на заседании кабинета министров пытался убедить чиновников, что их решения останутся лишь невыполнимыми словами на бумаге, добавил представитель движения.
В начале марта правительство Ливана поручило национальной армии разоружить движение «Хезболла» севернее реки Литани. В апреле Комати прогнозировал масштабные протесты из-за попыток властей ограничить движение.