  На Западе предупредили о ловушке для ЕС из-за ухода Орбана
    Американская блокада Ормузского пролива будет работать на Иран
    Мадьяр: Проукраинское правительство в Венгрии никто не хочет
    Подсчитаны потери военной авиации США в войне с Ираном
    Эксперт объяснил неуспех переговоров Ирана и США в Исламабаде
    Мадьяр заявил о предстоящих переговорах с Путиным
    Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО
    Лукьянов: Поддержка Трампа не помогла Орбану
    США назвали время начала блокады иранских портов
    Нетаньяху заявил о продолжении войны против «Хезболлы» в Ливане
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль попытается сорвать американо-иранское урегулирование

    Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Уход Орбана не решит геополитических проблем Венгрии

    В Брюсселе и нескольких крупных столицах Европы праздник – Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. В очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана.

    Михаил Котов Михаил Котов Российский космос развивается не громко, но уверенно

    После старта американской лунной миссии Artemis II многие спрашивали: почему то же самое не делает Роскосмос? Где наша сверхтяжелая ракета, где лунные пилотируемые миссии?

    13 апреля 2026, 08:22 • Новости дня

    В «Хезболле» допустили смену правительства Ливана

    Замглавы политсовета «Хезболлы» заявил о возможной смене правительства Ливана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель главы политсовета «Хезболлы» Махмуд Комати допустил возможную смену правительства Ливана под давлением массовых протестов сторонников движения.

    Заместитель главы политического совета «Хезболлы» Махмуд Комати отметил, что текущие акции граждан носят спонтанный характер и отражают настроения общества, передает РИА «Новости».

    Комати заявил: «Сегодня мы переживаем спонтанные протесты, которые выражают общественное мнение. Да, мы ожидаем всего. Мы ожидаем, что правительство своей политикой и своими позициями загонит себя в серьезный тупик, который приведет к его падению народным и мирным путем». Он добавил, что все сценарии развития событий возможны, и если народные настроения усилятся, протесты могут стать более масштабными.

    По словам представителя «Хезболлы», главная проблема – в отсутствии уважения к их политике со стороны правительства, которое вместо сотрудничества пытается разоружить и ограничить движение. Комати считает, что именно эти шаги и вызывают волну народного недовольства.

    Он подчеркнул, что если нынешний уровень протеста достиг таких масштабов из-за решений властей, то при появлении организованных митингов ситуация может стать еще более напряженной.

    Ранее израильская боевая авиация нанесла массированные удары по семи населенным пунктам на юге Ливана, по предварительным данным, погибли 14 человек и ранены трое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за одни сутки в результате массированных израильских атак погибли более 250 граждан страны.

    Президент США объяснил продолжение ударов действиями шиитского движения «Хезболла».

    11 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    Эксперт: Серьезная уступка США Ирану указывает на изменение расклада сил

    Востоковед Курбанов: Разблокировка иранских активов – первое звено цепи неизбежных уступок США

    @ Christian Ohde/Imago/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Решение США о разблокировке активов Ирана следует трактовать не как щедрый аванс за будущие уступки Тегерана, а как вынужденный шаг Вашингтона по спасению самого переговорного процесса, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Маис Курбанов. В субботу стало известно о согласии США разблокировать замороженные активы Ирана.

    «Появившаяся информация о готовности США разблокировать часть иранских финансовых активов в банках Катара и других стран требует трезвой оценки без иллюзий. Вопреки попыткам представить это как жест доброй воли Вашингтона, текущая динамика переговоров в Пакистане указывает на принципиально иной расклад сил на Ближнем Востоке», – считает политолог Маис Курбанов, специалист по Ближнему Востоку.

    По словам эксперта, прежде всего, необходимо четко разделять позиции сторон. «Иранская дипломатия с самого начала заняла жесткую и неизменную линию, тогда как сигналы со стороны США носят противоречивый характер. Заявления иранского руководства, включая спикера парламента, недвусмысленно давали понять: возврат замороженных средств и прекращение огня в Ливане являются не предметом торга, а предварительными условиями для самого существования переговорного трека», – подчеркивает специалист.

    Поэтому, продолжает собеседник, решение о разблокировке активов, пусть даже на первом этапе речь идет о сумме в 6 млрд долларов, следует трактовать не как щедрый аванс за будущие уступки Тегерана, а как вынужденный шаг Вашингтона по спасению самого переговорного процесса.

    Курбанов напомнил, что американская делегация прибыла на переговоры в Пакистан в расширенном составе, что свидетельствует о высокой заинтересованности, «однако за кулисами этой дипломатической активности просматривается страх перед полной утратой контроля над ситуацией в регионе».

    Что касается предположений о том, что финансовая разблокировка связана с надеждой Запада на смягчение позиции Ирана по ядерной программе, то такой «расчет глубоко ошибочен».

    «Анализ внутриполитической ситуации в Исламской Республике показывает: страна находится в точке максимальной мобилизации. Молодое поколение иранской элиты, в отличие от более осторожных предшественников, настроено на бескомпромиссную защиту суверенитета. Идти на стратегические уступки в ядерной сфере сейчас, когда боевой дух общества и вооруженных сил находится на пике, для Тегерана тактически невыгодно. Напротив, именно сейчас иранская сторона обладает достаточной силой, чтобы требовать от США выполнения всех изначально выдвинутых условий, включая полное снятие санкционного режима», – полагает спикер.

    Связка разблокировки активов с безопасностью судоходства в Ормузском проливе не должна вводить в заблуждение. «Иран действительно заинтересован в функционировании этой ключевой транспортной артерии, однако приоритеты изменились. Гарантии безопасного прохода, которых добивается Вашингтон, в будущем будут предоставляться исключительно на условиях Тегерана. Речь идет не только о снятии минных угроз, но и о формировании новой экономической реальности, где проход через пролив будет сопровождаться обязательными платежами за транзит. Таким образом, Иран не «уступает» контроль в обмен на деньги, а переводит свой географический статус в инструмент постоянного финансового суверенитета», – подчеркивает Курбанов.

    Что касается реакции ключевых региональных игроков, в частности, Саудовской Аравии, то опасения по поводу усиления Тегерана за счет разблокированных средств не имеют под собой серьезных оснований.

    «Богатое государство всегда стремится к стабильности, а не к войне. Эр-Рияд и другие столицы Персидского залива наглядно убедились, что боеспособный и уверенный в себе Иран представляет собой фактор региональной безопасности куда более надежный, чем ослабевающая Америка. Унизительные эпизоды американской внешней политики последних лет и неспособность Вашингтона защитить своих союзников толкают монархии Залива к пересмотру идеологических и стратегических альянсов», – пояснил востоковед

    По его словам, происходит отход от радикальных ваххабитских концепций, навязанных Западом, в сторону более традиционного сближения с иранской цивилизацией: «Сегодня для стран региона безопаснее и выгоднее иметь партнерские отношения с Ираном, чем полагаться на обещания угасающей американской гегемонии».

    По прогнозу эксперта, нынешний шаг США – первое звено в цепи неизбежных уступок. «Шесть миллиардов долларов являются лишь малой компенсацией за ущерб, нанесенный Ирану многолетними санкциями. Следующим этапом станет требование Тегерана о разморозке всех активов, оцениваемых почти в триллион долларов, а также полная отмена всех ограничительных мер. Вашингтону придется выбирать: либо признать новую реальность и дать Ирану жить как суверенному государству, либо столкнуться с полномасштабным конфликтом, финал которого для Соединенных Штатов будет гораздо более катастрофичным, чем бегство из Афганистана. Проиграв Иран, Америка рискует потерять не одну страну, а весь Ближний Восток», – добавляет Курбанов.

    О согласии США разморозить иранские активы, которые были заблокированы в банках Катара и других государств, сообщил агентству Reuters неназванный высокопоставленный источник из Ирана.

    По словам источника, этот жест со стороны Вашингтона является подтверждением серьезности его намерений накануне переговоров, которые пройдут в Пакистане. Делегации обеих стран уже прибыли в Исламабад.

    Источник отметил, что разморозка средств «напрямую связана с обеспечением безопасного прохода судов через Ормузский пролив».

    Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщал, что США разрешили разблокировать шесть млрд замороженных активов Ирана. Главный переговорщик Ирана Мохаммад-Багер Галибаф называл разморозку иранских активов в качестве одного из двух требований Тегерана для переговоров. Второе требование касалось прекращения огня в Ливане.

    12 апреля 2026, 05:16 • Новости дня
    Вэнс: Иран отверг «окончательное и лучшее предложение» США
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская делегация завершила переговоры с Ираном в Исламабаде без соглашения, иранская сторона отказалась принять предложенные условия, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Мы возвращаемся в США, не достигнув соглашения», – приводит слова Вэнса РИА «Новости».

    Он отметил, что иранская сторона отказалась принимать предложения Соединенных Штатов. По словам Вэнса, американская делегация оставила «очень простое предложение – вариант взаимопонимания, который является окончательным и лучшим предложением» со стороны США.

    Вэнс подчеркнул, что США обозначили свои «красные линии» и максимально ясно изложили, по каким вопросам готовы идти навстречу, а по каким – нет, однако иранская сторона не приняла эти условия.

    «Я думаю, что это плохая новость для Ирана гораздо в большей степени, чем для Соединенных Штатов Америки», – сказал Вэнс. Он подчеркнул, что американская сторона проявила достаточную гибкость в ходе обсуждения.

    «Плохая новость заключается в том, что мы не достигли соглашения», – заявил он.

    США сохраняют надежду на то, что Иран даст обязательство не разрабатывать ядерное оружие, заявил американский вице-президент. «Пока мы этого [обязательства] не увидели. Мы надеемся, что увидим», – сообщил он.

    По его словам, вопрос о замороженных активах Тегерана был затронут на консультациях в Пакистане, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источник, близкий к иранской переговорной группе, подчеркивал, что иранская сторона оценивает требования США на переговорах в Пакистане как чрезмерные. МИД Ирана заявил, что успех дипломатического процесса будет зависеть от готовности США отказаться от чрезмерных и незаконных требований и признать законные права и интересы Ирана.

    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    12 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Трамп пообещал Китаю «большие проблемы» в случае военной помощи Ирану
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поддержка Ирана со стороны Китая в военной сфере приведет к серьезным последствиям для Пекина, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Если Китай сделает это, у него будут большие проблемы», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN сообщает, что Китай намерен поставить Ирану новые системы ПВО через третьи страны. Поставки новых систем ПВО из Китая в Иран готовятся в ближайшие недели, заявлает CNN.

    Кроме того, ранее сообщалось, что китайские компании начали продавать данные о вооружениях и перемещениях вооруженных сил США в условиях конфликта с Ираном. Информация берется из открытых источников с последующей обработкой искусственным интеллектом.

    10 апреля 2026, 11:14 • Новости дня
    Зеленский захотел получать нефть из Персидского залива
    @ Emiri Diwan Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украина рассчитывает на поставки дизельного топлива и сырой нефти от государств Персидского залива в качестве благодарности за помощь в защите от беспилотников, заявил Владимир Зеленский.

    Киев договорился о получении финансовой, энергетической и технической поддержки для защиты своей инфраструктуры в обмен на содействие странам Персидского залива в отражении атак иранских дронов, заявил Зеленский, передает Bloomberg.

    Речь идет о прямых поставках дизеля, сырой нефти для переработки.

    «Мы помогаем укреплять их безопасность в обмен на вклад в устойчивость нашей страны. И это гораздо больше, чем просто получение денег», – сказал он.

    Зеленский отметил, что Киев заключил десятилетние соглашения о безопасности для защиты ключевых объектов в трех странах региона. В настоящее время ведутся переговоры с Оманом, Кувейтом и Бахрейном. Украина предлагает ближневосточным государствам недорогие решения по борьбе с беспилотниками как альтернативу дорогостоящим ракетам.

    Помимо этого, украинский лидер сообщил о прибытии новой партии ракет для комплексов Patriot, не назвав поставщика. Он также выразил надежду на визит в Киев спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения гарантий безопасности, несмотря на то что внимание Вашингтона сейчас отвлечено на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

    Владимир Зеленский сообщил о достижении аналогичной договоренности с Объединенными Арабскими Эмиратами.

    11 апреля 2026, 10:51 • Новости дня
    Зеленый флаг водрузили над мечетью в иранском Мешхеде

    Над мечетью Имама Резы в Мешхеде подняли зеленый флаг

    Tекст: Мария Иванова

    В иранском городе Мешхед над мечетью Имама Резы подняли зеленый флаг, символизирующий мир и ислам, после завершения 40-дневного траура.

    Зеленое знамя сменило черный флаг, который развевался над религиозной святыней в течение 40 дней после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передает РИА «Новости».

    «Флаг водружают на куполе святыни после 40 дней всеобщего траура», – говорится в сообщении иранской гостелерадиокомпании IRIB.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Ирана объявило 40-дневный траур из-за гибели аятоллы Али Хаменеи

    Президент США ранее согласился на двухнедельное прекращение огня. Иранская делегация прибыла в Исламабад для участия в мирных переговорах.

    11 апреля 2026, 22:16 • Новости дня
    Иранская сторона сочла требования США на переговорах в Пакистане чрезмерными

    Tекст: Антон Антонов

    В Исламабаде представители США на переговорах с Ираном настаивают на чрезмерных требованиях, сообщают информационные агентства.

    «Требования США относительно Ормузского пролива и многих других вопросов крайне завышены», – сообщил источник РИА «Новости», близкий к иранской переговорной группе.

    По мнению иранской стороны, США хотят получить то, что не смогли «за 40 дней войны, через реализацию таких планов, как страхование судов, сопровождение нефтяных танкеров и другие военно-экономические предложения». В Тегеране подчеркивают, что намерены отстоять успехи, достигнутые во время конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленные представители США и Ирана проводят третий этап консультаций в Исламабаде. Иран допустил возможность продления переговоров с США еще на один день. Tasnim сообщает, что делегации США и Ирана столкнулись с серьезными противоречиями при обсуждении статуса Ормузского пролива.

    12 апреля 2026, 07:31 • Новости дня
    Иран рассказал об атмосфере недоверия на переговорах с США

    Представитель МИД Ирана Багаи: Переговоры с США прошли в атмосфере недоверия

    @ Qamar Zaman/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры между США и Ираном завершились без соглашения из-за разногласий по двум-трем ключевым вопросам при общей атмосфере недоверия, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    «Эти переговоры… проводились в атмосфере недоверия и подозрений. Естественно, что с самого начала нам не стоило ждать достижения соглашения за один раз. Никто и не имел таких ожиданий», – приводит слова Багаи РИА «Новости» со ссылкой на Mehr.

    По словам Багаи, сторонам удалось достичь определенного взаимопонимания по отдельным вопросам, однако по двум-трем важным пунктам мнения участников оказались слишком далеки друг от друга. В итоге переговоры завершились без заключения итогового соглашения.

    Багаи отметил, что данный раунд переговоров стал самым продолжительным в 2026 году и занял в общей сложности 24 или 25 часов. Он также добавил, что Иран намерен продолжать поддерживать контакты с Пакистаном и другими странами региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Исламабаде состоялись консультации между делегациями Ирана и США, но стороны не достигли соглашения.

    11 апреля 2026, 10:30 • Новости дня
    NYT: Иран потерял собственные мины в Ормузском проливе
    @ Modis Team/Nasa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Исламская республика оказалась неспособна быстро восстановить безопасное судоходство в ключевом регионе, поскольку военные забыли точное расположение заложенных в воду взрывных устройств, пишет The New York Times (NYT).

    Тегеран столкнулся с трудностями при попытке открыть Ормузский пролив для торговых судов, пишет The New York Times. Выяснилось, что иранские военные не могут найти все установленные ими морские мины. У страны нет технических возможностей для их оперативного обезвреживания.

    Ситуация мешает Ирану выполнить требования американский лидер, который заявил, что перемирие зависит от «полного, немедленного и безопасного открытия» водной артерии. Данный вопрос станет ключевым на мирных переговорах в Исламабаде.

    Министр иностранных дел Аббас Арагчи отмечал, что движение судов возобновится с учетом технических ограничений. Американские чиновники уверены, что дипломат имел в виду неспособность быстро найти взрывчатку. Минирование проводилось хаотично с небольших лодок, часть боеприпасов могла сместиться течением.

    Процесс разминирования представляет огромную сложность. Американские военные также не располагают мощными средствами для очистки акватории, полагаясь на специальные корабли прибрежной зоны. Точное количество сброшенных в воду мин остается неизвестным, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил об открытии Ормузского пролива на две недели с учетом технических ограничений.

    Иранские СМИ ранее опубликовали схему расположения морских мин на основном маршруте движения судов.

    После начала перемирия Ормузский пролив остался практически закрытым для прохода нефтяных танкеров.

    13 апреля 2026, 00:28 • Новости дня
    США назвали время начала блокады иранских портов

    CENTCOM: Блокада иранских портов силами США начнется 13 апреля

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник начнется блокада «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов», сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    В заявлении командования отмечается, что ограничения будут введены 13 апреля в 10.00 по восточному времени (17.00 мск), передает РИА «Новости».

    В CENTCOM уточнили, что блокада будет касаться всех судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или покидающих их, вне зависимости от страны флага. Применение блокирующих мер будет распространяться на все иранские порты в Персидском и Оманском заливах.

    В то же время, как указано в заявлении, «силы CENTCOM не будут препятствовать свободе судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив в и из неиранских портов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Американские власти планируют в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив.

    10 апреля 2026, 11:10 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях между Трампом и Нетаньяху по Ирану

    Bloomberg: Разногласия с Нетаньяху угрожают загнать Трампа в угол на переговорах с Ираном

    Стало известно о разногласиях между Трампом и Нетаньяху по Ирану
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Шаткое соглашение Вашингтона с Тегераном о прекращении огня оказалось под угрозой из-за политических разногласий между США и Израилем, пишут американские СМИ.

    Многолетние усилия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху увенчались успехом, когда президент США Дональд Трамп принял решение о военном противостоянии с Ираном, пишет Bloomberg.

    Однако теперь, когда американский лидер пытается выйти из конфликта, разногласия в одном из его важнейших геополитических союзов грозят загнать его в угол.

    Спустя несколько часов после объявления Трампом о двухнедельном перемирии израильский премьер оспорил его условия. Израильские военные начали самую масштабную атаку за время последней операции в Ливане, что привело к гибели сотен людей и заставило Тегеран заявить об угрозе срыва сделки еще до начала прямых переговоров.

    «Это началось как война, которую хотел Израиль, но она зажила собственной жизнью», – отметила бывший советник израильского правительства, ныне работающая в RAND Corp Шира Эфрон.

    Израиль не будет участвовать в переговорах между США и Ираном, намеченных на субботу в Исламабаде. Дипломаты подчеркивают, что путь к более широкому соглашению остается неопределенным и сильно зависит от готовности Израиля перейти от военной эскалации к сдержанности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары Израиля по Ливану разрушают американо-иранское перемирие. Израильские СМИ жестко раскритиковали Дональда Трампа из-за навязанной остановки боевых действий. Президент США объяснил отсутствие Ливана в мирном соглашении активностью движения «Хезболла».

    11 апреля 2026, 20:05 • Новости дня
    Пентагон заявил о проходе двух эсминцев США через Ормузский пролив

    Шеф Пентагона Хегсет подтвердил проход двух эсминцев США через Ормузский пролив

    Tекст: Мария Иванова

    Два боевых корабля США вошли в Персидский залив для проведения операции по очистке вод от заложенных Ираном морских мин, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.

    Военно-морские силы провели операцию в Персидском заливе, передает РИА «Новости. Шеф американского оборонного ведомства Пит Хегсет подтвердил этот маневр в соцсети».

    «USS Frank E. Petersen Jr. (DDG 121) и USS Michael Murphy (DDG 112) прошли через Ормузский пролив и действовали в Персидском заливе в рамках более широкой миссии по обеспечению того, чтобы пролив был полностью очищен от морских мин, установленных КСИР», – заявил министр.

    Ранее президент Штатов Дональд Трамп обещал очистить воды от иранских взрывных устройств. Он назвал это одолжением государствам, которым не хватает смелости решить проблему самостоятельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о начале расчистки Ормузского пролива от иранских мин.

    Портал Axios отмечал, что маневр произошел без согласования с Тегераном на фоне двусторонних переговоров в Исламабаде.

    При этом высокопоставленный представитель Вооруженных сил Ирана опроверг информацию о проходе американских эсминцев через эту акваторию.


    10 апреля 2026, 10:11 • Новости дня
    Над Персидским заливом пропал американский дрон-разведчик MQ-4C Triton
    Над Персидским заливом пропал американский дрон-разведчик MQ-4C Triton
    @ Cpl. Mitchell Austin/U.S. Marine Corps/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский беспилотник MQ-4C Triton подал сигнал бедствия и исчез с онлайн-карт слежения во время полета над Персидским заливом, вызвав вопросы о его судьбе.

    Беспилотный разведывательный аппарат MQ-4C Triton ВМС США неожиданно исчез с онлайн-трекеров полётов после объявления о чрезвычайной ситуации во время полёта над Персидским заливом, сообщает TWZ.

    Наблюдатели зафиксировали резкое снижение высоты аппарата с обычных 15 тыс. метров до менее 3 тыс. метров, после чего дрон перестал отображаться на сервисах слежения. Это произошло на фоне хрупкого перемирия между США и Ираном, которое во многом зависит от открытия стратегически важного Ормузского пролива.

    По данным открытых источников, MQ-4C завершал примерно трёхчасовой патруль над Персидским заливом и Ормузским проливом и, казалось, возвращался на базу в Сигонелле (Италия). После входа в воздушное пространство Саудовской Аравии дрон внезапно развернулся в сторону Ирана и начал резко терять высоту. В этот момент его транспондер передавал код 7700 – международный сигнал аварийной ситуации на борту, но он не указывает на характер происшествия.

    Появились также непроверенные сообщения о том, что MQ-4C сначала подавал сигнал 7400, означающий потерю связи между аппаратом и операторами на земле. До этого момента дрон был постоянно виден на публичных онлайн-ресурсах отслеживания с момента вылета из Италии. Командование ВМС США отказалось комментировать ситуацию, и по состоянию на данный момент официальных заявлений от властей Ирана также не поступало.

    MQ-4C Triton – модификация беспилотника RQ-4 Global Hawk, оптимизированная для длительных морских миссий. Аппараты этого типа ведут разведку в регионе уже несколько лет и оснащены современными радарами с синтезированной апертурой, а также оптико-электронными и инфракрасными камерами. ВМС США эксплуатируют 20 таких дронов, планируя увеличить их число до 27, стоимость каждого оценивается более чем в 238 млн долларов.

    Инцидент с MQ-4C вызывает повышенное внимание на фоне перемирия между США и Ираном, поскольку безопасное прохождение судов через Ормузский пролив является ключом к поддержанию стабильности в регионе. На фоне предыдущих инцидентов, включая уничтожение подобного дрона Ираном в 2019 году, эксперты продолжают оценивать риски эксплуатации высокотехнологичных аппаратов в зоне конфликта. В то же время, нет свидетельств, что исчезновение MQ-4C связано с враждебными действиями; судьба беспилотника пока остаётся неизвестной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский беспилотник MQ-4C Triton исчез с радаров над Персидским заливом после отправки сигнала бедствия.

    Эксперты допустили вмешательство российских или китайских систем радиоэлектронной борьбы в полет этого аппарата.

    Ранее данный разведывательный дрон неоднократно появлялся над нейтральными водами Оманского залива вблизи иранской границы.

    12 апреля 2026, 01:42 • Новости дня
    Переговоры Ирана и США в Исламабаде завершились
    @ Ahmad Kamal/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Исламабаде завершился третий раунд консультаций между делегациями Ирана и США, переговоры продолжались 14 часов, сообщили правительство исламской республики и гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    Как передает IRIB, третий раунд консультаций завершился. Стороны «при участии экспертных и технических групп обмениваются текстами обсуждаемых вопросов», передает РИА «Новости».

    Правительство исламской республики отметило, что «ирано-американские переговоры при посредничестве Пакистана завершились после 14 часов». Подчеркивается, что несмотря на сохраняющиеся разногласия, стороны намерены продолжить переговоры, передает ТАСС.

    По данным иранского агентства Tasnim, между делегациями сохраняются серьезные противоречия. «Теперь дело за США – им предстоит преодолеть свои завышенные требования и заменить свои амбиции реалистичным подходом», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран не исключал возможность продления переговоров с США еще на один день. При этом источник, близкий к иранской переговорной группе, подчеркивал, что иранская сторона оценивает требования США на переговорах в Пакистане как чрезмерные.

    11 апреля 2026, 02:40 • Новости дня
    Трамп назвал приоритетное требование к Ирану на переговорах

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обеспечить открытие Ормузского пролива «с участием Ирана или без него», подчеркнув при этом, что предотвращение получения Ираном ядерного оружия остается его главным приоритетом.

    Трамп также сообщил, что направил вице-президента Джей Ди Вэнса в Пакистан для встречи с высокопоставленными иранскими чиновниками в рамках усилий по заключению мирного соглашения после двухнедельного прекращения огня, согласованного во вторник, сообщил CNN.

    «Мы откроем Персидский залив с ними или без них... или пролив, как они его называют. Думаю, это произойдет довольно быстро, а если нет, мы сможем завершить дело. Мы откроем его довольно скоро», – сказал он журналистам перед отъездом из Вашингтона в поездку по стране.

    Глава Белого дома добавил, что возобновление работы Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мировой нефти, станет ключевым моментом в переговорах в Исламабаде.

    На вопрос о том, что будет определять успешное соглашение, Трамп ответил: «Никакого ядерного оружия. Это 99% успеха».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отель Serena в Исламабаде заранее попросил  постояльцев освободить номера для размещения официальных лиц. Вэнс  спрогнозировал позитивные переговоры США и Ирана в Пакистане. Газета NYT писала, что Вэнс был подключен к переговорам с Ираном по просьбе Пакистана.

    МИД Пакистана подтвердил прибытие переговорной делегации из Ирана.

    10 апреля 2026, 22:44 • Новости дня
    Лукьянов: США с Ираном перейдут в режим ни войны, ни мира
    @ Илья Рыжов/ТАСС

    Переговоры США и Ирана в Исламабаде вряд ли приведут к какому-либо результату или закончатся провалом, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его мнению, активные боевые действия на Ближнем Востоке не возобновятся, но непрекращающаяся напряженность будет периодически давать «рецидивы фронтальных столкновений».

    «Понять что-либо относительно переговоров в Исламабаде невозможно. Кто, а главное – о чем. Это происходит не только (а, может быть, и не столько) потому, что стороны сознательно напускают тумана. Впечатление другое. Противоборство идет на многих уровнях (военный, экономический, политический, религиозно-идеологический) и с участием разных сил – и стран, и групп влияния внутри них», – пишет Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    По его оценке, текущий конфликт отличается сложной структурой и множеством участников, что существенно ограничивает возможности для достижения окончательных договоренностей. «Максимальные цели недостижимы, даже несмотря на отбрасывание всех или почти всех условностей и ограничителей. Протяженная война на истощение не получается по причине быстрой истощаемости. Устойчивая договоренность невозможна в силу многогранности и имманентной (извините) асимметрии конфликта», – подчеркнул он.

    В этих условиях, считает Лукьянов, у сторон фактически есть только одно решение: «Остается фиксация зыбкого статус-кво, который не разрешает ни одной причины, приведшей к прямой вооруженной коллизии, но позволяет словесное оформить нежелательность его продолжения на данном этапе».

    Эксперт отмечает, что описать происходящее сейчас на Ближнем востоке можно с помощью формулы из российской истории: «Ни войны, ни мира, но теперь по молчаливому взаимному согласию». «На практике это означает непрекращающуюся напряженность, которая периодически может и будет давать рецидивы фронтальных столкновений, но в основном будет воплощаться в конфронтации на прочих уровнях с переменным составом задействованных сил и средств», – поясняет Лукьянов.

    Поэтому, по его мнению, итога переговоров в Исламабаде не будет ни в виде результата, ни в виде провала: «Все продолжат говорить о своем, так что даже предмет разговора установить доподлинно не получится – хоть с утечками, хоть без». При этом эксперт полагает, что возвращения к интенсивным боевым действиям в ближайшее время не произойдет: «Активная война, как до перемирия, тоже не возобновится – никто этого не хочет. Сейчас, во всяком случае».

    Переговоры между США и Ираном должны пройти в Исламабаде в субботу, 11 апреля. Для участия в них в столицу Пакистана вылетел вице-президент США Джей Ди Вэнс. Ожидается, что к нему присоединятся спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Состав иранской делегации официально не назывался. По данным источников агентства Bloomberg, делегацию из Тегерана возглавят министр иностранных дел Аббас Аракчи и председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана на переговорах якобы «нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа всего мира с помощью международных водных путей». Иран отказывался начинать переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан. Однако, как стало известно СМИ, перемирие между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля.

    Главное
    Обломок украинского беспилотника нашли на пляже в Эстонии
    Новым директором «Моссад» назначен уроженец Белоруссии
    Страны Персидского залива начали искать замену вооружениям из США
    Маск заявил о захвате власти в Венгрии «организацией Сороса»
    Названы регионы-лидеры по числу многодетных семей
    В России резко выросла популярность азиатских мессенджеров
    Долина назвала ситуацию с квартирой самым страшным испытанием в жизни

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны? Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Американская блокада Ормузского пролива будет работать на Иран

    Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил блокировать Ормузский пролив, чтобы лишить Иран возможности взимать пошлины за транзит судов. В ответ Тегеран предупредил, что не уступит контроль над этой важной транспортной артерией. К чему приведут угрозы Трампа на фоне безрезультатных переговоров в Исламабаде? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

