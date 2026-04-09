  • Новость часаВласти Тувы объявили траур в связи со смертью первого президента республики
    Венгров ставят перед выбором между США и Европой
    В Иране назвал прекращение огня нелогичным из-за позиции США
    Белый дом: Трамп и Рютте обсудят выход США из НАТО
    Объявлена дата начала приема заявлений на получение новой семейной выплаты
    США рассказали о требованиях к Ирану на переговорах
    Пезешкиан сообщил о нарушениях перемирия США и Израилем
    Трамп: Ливан не включен в сделку с Ираном из-за «Хезболлы»
    Иранские дроны нанесли удары по объектам Kuwait Petroleum Corporation
    Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Страсти Христовы – центр мировой истории

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    9 апреля 2026, 06:25 • Новости дня

    В Ливане за сутки от ударов Израиля погибли более 250 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе массированных атак израильских военных на ливанскую территорию в среду погибли сотни человек, ранено свыше 1,1 тыс. человек, сообщили в гражданской обороне страны.

    В среду из-за ударов Израиля в стране погибли более 250 граждан, свыше 1,1 тыс. жителей получили ранения, заявили в гражданской обороне, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al-Jazeera.

    До этого министерство здравоохранения Ливана заявляло о 112 погибших и 837 пострадавших в результате действий израильской армии.

    До этого за сутки в Ливане из-за израильских авиаударов погибли 50 человек. Ранее Минздрав страны сообщал о 570 жертвах с начала эскалации конфликта.

    8 апреля 2026, 17:50 • Новости дня
    Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану
    @ Jonathan Raa/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение судов через Ормузский пролив временно остановлено после нарушений перемирия на фоне ударов Израиля по территории Ливана.

    Иран временно приостановил пропуск судов через Ормузский пролив, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информацию иранского агентства Fars. Причиной стало нарушение соглашения о перемирии после атак Израиля по территории Ливана.

    По данным агентства, транзит судов через Ормузский пролив сейчас полностью остановлен. С момента начала действия перемирия через пролив успели пройти только два нефтяных танкера.

    Тегеран изучает возможность военного ответа в связи с действиями Израиля против Ливана.

    В среду Reuters сообщило, что Тегеран может открыть Ормузский пролив уже в четверг или пятницу, если будет достигнуто рамочное соглашение о прекращении огня.

    Ранее сообщалось, что первые суда смогли пройти через Ормузский пролив утром 8 апреля после объявления о временном прекращении огня между США и Ираном.

    Напомним, США объявили о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    8 апреля 2026, 18:58 • Новости дня
    Трамп: Ливан не включен в сделку с Ираном из-за «Хезболлы»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал, почему Ливан не вошел в соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем, выделив роль «Хезболлы».

    Прекращение ударов Израиля по Ливану не вошло в соглашение о прекращении огня с Ираном, сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу PBS, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, причина этого кроется в действиях шиитского движения «Хезболла». «Из-за «Хезболлы». Они (Ливан) не были включены в сделку. Об этом тоже позаботятся. Все в порядке», – подчеркнул он.

    Трамп пояснил, что вопрос об ударах Израиля по Ливану связан с деятельностью «Хезболлы» и будет решаться отдельно от соглашения с Ираном. Президент также отметил, что ситуация находится под контролем.

    Отвечая на вопрос о позиции по ударам Израиля по Ирану, Трамп заявил, что этот вопрос – «отдельная перебранка». Он добавил, что все осведомлены о деталях сделки, и призвал журналистку «говорить быстрее», не вдаваясь в дополнительные подробности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Ирана заявили об уничтожении израильского беспилотника Hermes 900 в небе над провинцией Фарс. Израильская авиация за десять минут поразила 100 командных пунктов и баз ливанского движения в Бейруте, долине Бекаа и южных регионах страны.

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что двухнедельное перемирие США с Ираном не распространяется на Ливан.


    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    8 апреля 2026, 22:14 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана назвал прекращение огня нелогичным из-за позиции США

    Спикер парламента Ирана назвал прекращение огня нелогичным из-за позиции США
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Антон Антонов

    Три важных пункта из иранского предложения о прекращении огня оказались нарушены американской стороной еще до начала переговоров, при таких обстоятельствах двустороннее прекращение огня или переговоры нелогичны, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

    «Как ясно заявил президент США, предложение Ирана из десяти пунктов является «работоспособной основой для переговоров» и основной рамкой для этих переговоров», – приводит слова Галибафа РИА «Новости».

    В число нарушений, по словам Галибафа, вошли несоблюдение режима прекращения огня в Ливане, проникновение американского беспилотника в воздушное пространство Ирана в районе города Лар, а также отрицание права Ирана на обогащение урана.

    «Три ключевых пункта соглашения о прекращении огня были нарушены до начала переговоров, при таких обстоятельствах двустороннее прекращение огня или переговоры нелогичны», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня.

    После этого Израиль сообщил, что нанес самый масштабный удар по объектам «Хезболлы». Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

    Вашингтон сообщил, что Ливан не включен в сделку с Ираном из-за «Хезболлы». Иран назвал прекращение огня в Ливане условием мира на Ближнем Востоке.

    Иранский канал Press TV сообщил, что США и Израиль нарушили договоренность с Ираном о прекращении огня, атаковав нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван.

    8 апреля 2026, 20:28 • Новости дня
    Пезешкиан сообщил о нарушениях перемирия США и Израилем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан сообщил о нарушении перемирия американской и израильской стороной.

    В ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Пезешкиан осудил эти действия, передает РИА «Новости». Он упомянул нападение на иранские острова Лаван и Сирри в среду утром.

    Президент Ирана пообещал решительный ответ на любые нападения.

    Ранее иранское ТВ сообщило о нарушении перемирия США и Израилем.

    9 апреля 2026, 00:12 • Новости дня
    США назвали спор с Ираном по прекращению огня в Ливане недопониманием

    Вэнс: США и Израиль не заявляли о включении Ливана в соглашение с Ираном

    США назвали спор с Ираном по прекращению огня в Ливане недопониманием
    @ Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вопрос Ливана не рассматривался в качестве условия соглашения о прекращении огня между Вашингтоном, Израилем и Ираном, это «недопонимание», заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс.

    «Я действительно считаю это вполне объяснимым недопониманием», – приводит слова Вэнса РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ни Вашингтон, ни Израиль не включали обсуждение ситуации в Ливане в условия перемирия с Ираном. Вэнс также отметил, что израильская сторона, по его данным, выразила готовность проявить «некоторую сдержанность» в отношении Ливана, чтобы обеспечить успех переговоров с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль сообщил, что нанес самый масштабный удар по объектам «Хезболлы». Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что одним из ключевых условий для завершения конфликта на Ближнем Востоке является установление режима прекращения огня в Ливане.

    8 апреля 2026, 11:53 • Новости дня
    В Израиле раскритиковали Трампа из-за перемирия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заставляет Израиль платить высокую цену, согласившись на двухнедельное перемирие с Ираном, пишет израильский портал Ynet.

    Президент США Дональд Трамп вынудил Израиль согласиться на двухнедельное перемирие с Ираном, что вызвало волну критики со стороны израильских СМИ, сообщает РИА «Новости».

    По мнению израильского портала Ynet, «Трамп заставляет Израиль платить цену за прекращение огня, которое освободило его от обязательства сдержать свое слово и открыть Ирану врата ада».

    Как отмечает издание, Израиль оказался в сложной ситуации, так как вынужден был остановить боевые действия против движения «Хезболла» на территории Ливана в самый разгар операции. При этом наступление израильской армии на юге Ливана находится лишь в первой фазе, тогда как силы «Хезболлы» продолжают запускать ракеты по территории Израиля из других районов Ливана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив. Израиль подтвердил согласие на перемирие с Ираном. Иранские власти объявили о победе над США.

    8 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    В Израиле назвали катастрофой неучастие страны в переговорах США и Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отсутствие Израиля на переговорах между США и Ираном о временном прекращении огня стало беспрецедентной политической катастрофой для страны, заявил лидер оппозиции и глава партии «Еш атид» Яир Лапид.

    «За всю нашу историю не было такой политической катастрофы. Израиль даже не был представлен за столом переговоров, когда принимались решения, касающиеся нашей национальной безопасности», – написал он в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Лапид считает, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху не справился с политическими и стратегическими задачами. Он подчеркнул, что Нетаньяху не удалось достичь ни одной из целей военной операции, которые тот сам же и ставил.

    По мнению политика, для исправления последствий этих решений Израилю потребуется много лет. Лапид добавил, что ущерб, нанесенный Нетаньяху из-за высокомерия, халатности и отсутствия стратегического планирования, будет ощущаться еще долго.

    Напомним, США объявили о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил об учете принципов Тегерана в перемирии с США.

    Кремль приветствовал решение США и Ирана отказаться от эскалации.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему президент США передумал разрушать Иран и вместо «уничтожения цивилизации» теперь обещает золотой век Ближнего Востока.

    8 апреля 2026, 22:42 • Новости дня
    В ООН призвали расследовать удары Израиля по Ливану

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо расследование ударов Израиля по Ливану, произошедших вскоре после объявления перемирия между США и Ираном, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

    Тюрк выступил с призывом провести оперативное и независимое расследование. Он подчеркнул, что действия Израиля, которые последовали спустя несколько часов после заключения перемирия между США и Ираном, нанесли серьезный урон хрупкому миру в регионе, передает ТАСС.

    Тюрк сказал, что произошла «бойня». «Масштаб таких действий в сочетании с заявлениями израильских официальных лиц, указывающими на намерение оккупировать или даже аннексировать часть Южного Ливана, вызывает глубокую тревогу», – подчеркнул Тюрк.

    Он отметил, что столь масштабная атака усилила давление на ситуацию, в которой мирные жители особенно нуждаются в сохранении спокойствия. Тюрк призвал привлечь к ответственности виновных в организации массированных ударов по Ливану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность заявлениями США по поводу Ирана и подчеркнул, что нельзя оправдать уничтожение инфраструктуры общества военными целями. Официальный представитель МИД России Мария Захарова  обратилась к Гутерришу с вопросом о применимости его слов к другим странам, а не только к ситуации между США и Ираном.

    Израиль сообщил, что нанес самый масштабный удар по объектам «Хезболлы». Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

    8 апреля 2026, 11:22 • Новости дня
    Армия Израиля официально объявила о приостановке атак по Ирану
    @ Ariel Schalit/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильская армия временно прекратила атаки по иранской территории, выполнив указания руководства страны, сообщили в пресс-службе армии Израиля.

    Армия Израиля объявила о приостановке атак по Ирану согласно директивам руководства страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы.

    При этом армия сохраняет высокую боевую готовность, она будет реагировать на любые нарушения со стороны противника.

    Также армия Израиля сообщила о завершении ночных ударов по целям на территории Ирана. Операции против движения «Хезболла» в Ливане продолжатся.

    Ранее Израиль сообщил, что перемирие США с Ираном не распространяется на Ливан. Военные Израиля заявили о планах нанести удары по району Аббасия в ливанском городе Тир.

    8 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    Израиль заявил о нанесении самого масштабного удара по объектам «Хезболлы»

    Армия Израиля атаковала более 100 военных объектов «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Мария Иванова

    За десять минут израильская авиация поразила сотню командных пунктов и баз ливанского движения в Бейруте, долине Бекаа и южных регионах страны, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Израильские вооруженные силы отчитались о проведении беспрецедентной серии атак по позициям шиитской организации с начала текущего обострения конфликта, передает РИА «Новости».

    «ЦАХАЛ завершила крупнейший скоординированный удар, направленный на более чем 100 командных центров и военных объектов «Хезболлы»... в Бейруте, Бекаа и на юге Ливана», – отмечается в официальном заявлении для прессы.

    По информации военных, масштабная операция продлилась всего десять минут. За это время удалось поразить центры управления и разведки, огневую инфраструктуру, военно-морские силы движения, а также объекты элитного подразделения «Радван».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля атаковала 160 целей движения «Хезболла» на юге Ливана. В ответ ливанское движение нанесло ракетный удар по скоплению израильских военных около города Метула.

    Позднее ЦАХАЛ уничтожил несколько командных центров шиитской организации в Бейруте.

    8 апреля 2026, 14:08 • Новости дня
    Евросоюз призвал Израиль прекратить атаки на Ливан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз призвал Израиль немедленно прекратить любые военные действия на территории Ливана.

    Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни подчеркнул, что позиция Евросоюза остается неизменной с самого начала конфликта, передает РИА «Новости».

    «Мы призываем Израиль прекратить свою операцию в Ливане, уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана, а также подчеркиваем, что полностью поддерживаем ЮНИФИЛ в выполнении его мандата и что любые атаки против ЮНИФИЛ неприемлемы», – заявил аль-Ануни на брифинге в Брюсселе.

    Ранее армия Израиля предупредила о будущих ударах по ливанскому Тиру.

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что двухнедельное перемирие США с Ираном не распространяется на Ливан.

    Напомним, США объявили о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    8 апреля 2026, 14:39 • Новости дня
    Иностранные авиакомпании не возобновили полеты в Израиль после перемирия

    Tекст: Ольга Иванова

    Работа иностранных авиакомпаний в израильском аэропорту Бен-Гурион останется приостановленной, несмотря на прекращение огня с Ираном и возможные изменения для местных перевозчиков, рассказала представитель пресс-службы воздушной гавани Лиза Двир.

    Возвращение иностранных авиакомпаний в израильский аэропорт Бен-Гурион пока не планируется, несмотря на объявленное временное прекращение огня между Израилем и Ираном, передает РИА «Новости».

    Представитель пресс-службы аэропорта Лиза Двир пояснила: «На данном этапе, насколько известно, иностранные авиакомпании не будут возобновлять полеты в Израиль».

    При этом израильские авиакомпании готовятся к увеличению числа рейсов из Тель-Авива. Двир отметила, что изменения в работе аэропорта могут вступить в силу уже вечером среды, если служба командования тылом даст соответствующее разрешение. По ее словам, речь идет как об увеличении специальных, так и регулярных рейсов.

    Сейчас аэропорт обслуживает взлеты и посадки только военных и израильских гражданских самолетов, причем действует лимит на количество рейсов в час и число пассажиров на борту. По информации госкомпании Kan, на первом этапе увеличения рейсов на вылетающих лайнерах может быть до 150 пассажиров.

    Ранее стало известно, что США согласились приостановить удары по Ирану на две недели, а обе стороны договорились о взаимном прекращении огня. Кроме того, Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил о начале переговоров между Тегераном и Вашингтоном, которые стартуют 10 апреля в Исламабаде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока ультиматума Тегерану объявил, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив будет открыт для прохода судов на две недели при сохранении контроля за Тегераном.

    8 апреля 2026, 12:53 • Новости дня
    В Стамбуле задержали десять подозреваемых после атаки на консульство Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкие власти задержали десять человек по делу о недавнем вооруженном нападении у израильского консульства в Стамбуле, в результате которого пострадали полицейские.

    Власти Турции задержали десять человек в рамках расследования вооруженного нападения у консульства Израиля в Стамбуле, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    По данным агентства, в числе задержанных находятся двое раненых нападавших.

    Во время атаки, произошедшей во вторник, один из нападавших был ликвидирован, еще двое получили ранения, также пострадали двое сотрудников полиции. Администрация президента Турции заявила о намерении продолжать борьбу с террористическими угрозами.

    «В рамках расширенного расследования нападения задержаны десять человек, включая двух раненых нападавших, которые проходят лечение и одновременно допрашиваются», – передаёт Reuters. Расследование инцидента продолжается, официальные мотивы вооруженного нападения пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле на консульство Израиля произошло вооруженное нападение, в результате ранение получил один полицейский. Двое турецких полицейских получили ранения при атаке, двое нападавших были ликвидированы, еще один был ранен.

    Глава МВД Турции Мустафа Чифтчи сообщил данные о нападавших, двое из трех являются братьями и их личности установлены.

    8 апреля 2026, 08:12 • Новости дня
    Нетаньяху поддержал усилия США по нейтрализации «угрозы Ирана»
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль поддерживает усилия США, направленные на нейтрализацию «угрозы Ирана», сообщает издание The Times of Israel.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поддержке усилий Вашингтона по нейтрализации «угрозы Ирана», передает ТАСС со ссылкой на публикацию The Times of Israel.

    В официальном заявлении Нетаньяху отметил: «Израиль также поддерживает усилия США по обеспечению того, чтобы Иран больше не представлял ядерной, ракетной и террористической угрозы для Америки, Израиля, соседствующих с ним арабских стран и всего мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Иран объявил о своей победе над США. Израиль согласился на перемирие с Ираном.

    9 апреля 2026, 04:55 • Новости дня
    Полиция Израиля решила снять ограничения на посещение святых мест в Иерусалиме

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с объявлением о прекращении огня с Ираном в Иерусалиме с 9 апреля вновь открываются для посетителей и паломников святые места, сообщила пресс-служба полиции Израиля.

    Решение принято на фоне объявления о прекращении огня между Израилем и Ираном и связано с изменением указаний Командования службы тыла, передает РИА «Новости».

    С «завтрашнего утра, четверга, 9 апреля 2026 года, Святые места в городе Иерусалиме будут открыты для посещения и молитв», говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Израиля сообщила, что церемония схождения Благодатного огня 11 апреля пройдет в ограниченном формате и без доступа паломников к святыням Старого города. Полиция Израиля запретила журналистам посещать схождение Благодатного огня.

    Святыни в Иерусалиме более месяца остаются закрытыми для верующих из-за ракетных обстрелов, а осколки неоднократно падали рядом с храмом Гроба Господня, Стеной плача и мечетью Аль-Акса.

    Турция осудила закрытие доступа мусульман к мечети Аль-Акса и назвала действия израильских властей провокационными.

    Офис Вэнса сообщил о планах Венгрии закупить HIMARS на 700 млн долларов
    Вспышка сальмонеллеза привела к закрытию 47 детсадов Петербурга
    Захарова заявила о резком росте интереса Европы к ядерному оружию
    ЦБ сообщил о росте покупок валюты физлицами в марте
    Вынесен приговор ставшему добровольно иноагентом блогеру Никандрову
    В Петербурге предложили запретить детям до 16 лет пользоваться электросамокатами
    В РПЦ рассказали о планах доставить Благодатный огонь во все храмы страны

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    США и Иран выдали перемирие за победу

    «Персидский залив становится действительно персидским: Иран контролирует судоходство и держит под прицелом арабские нефтеналивные монархии. США вынуждены это принять». Так эксперты оценивают двухнедельное перемирие между США и Ираном. Мировая пресса пишет о «капитуляции» Дональда Трампа. Почему президент США передумал разрушать Иран и вместо «уничтожения цивилизации» теперь обещает золотой век Ближнего Востока? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Декларация 3-НДФЛ в 2026 году: сроки подачи, кто сдает, как заполнить

      По умолчанию за российских граждан налоги платит работодатель – однако есть и те, кто обязан самостоятельно декларировать и свои доходы, и уплачивать налоги за них. Какие категории граждан должны сдать налоговую декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ, как заполняется декларация – и какая ответственность предусмотрена за нарушение сроков и неуплату НДФЛ?

    • Как узнать результаты ОГЭ-2026: даты публикации, где посмотреть баллы и когда они придут

      Результаты ОГЭ-2026 становятся известны в среднем через 7-14 дней после экзамена. Уже определены примерные даты публикации баллов по всем предметам – от досрочного этапа в апреле до основного периода в июне. Разбираемся, когда ждать оценки, где их смотреть и что делать, если вы не согласны с полученным результатом.

    • Клещи весной 2026: сезон активности, как защититься и проверить участок на клещей

      С приходом весны 2026 года начинается сезон активности клещей – опасных паразитов, которые могут переносить серьезные инфекции. Уже при первых теплых днях они выходят из спячки и представляют угрозу как для людей, так и для домашних животных. Разбираемся, когда клещи наиболее активны, как защитить себя и семью, а также как проверить и очистить участок от паразитов.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации