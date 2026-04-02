Израильские удары по Ливану унесли жизни 50 человек за день

Израильские обстрелы Ливана за день убили 50 и ранили 185 человек

Tекст: Мария Иванова

В ведомстве подчеркнули: «С начала среды, 2 апреля, в результате израильских ударов погибли 50 человек, 185 получили ранения».

По официальным данным, удары были нанесены по нескольким регионам Ливана. Общее число жертв с момента обострения ситуации 2 марта достигло 1318 погибших, пострадали 3935 человек.

Обострение конфликта между Израилем и движением «Хезболла» началось в ночь на 2 марта. Тогда ливанская группировка возобновила ракетные атаки по территории Израиля, что вызвало ответные массированные удары по Ливану, включая южные районы, долину Бекаа и пригороды Бейрута. 16 марта армия Израиля официально объявила о начале наземной операции на юге страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 марта министерство здравоохранения Ливана представило данные о 1 189 погибших и 3 427 раненых от ударов израильской армии со 2 марта.

Израильская авиация нанесла удар по пункту скорой помощи в городе Бинтджбейль на юге Ливана, в результате погиб один парамедик.