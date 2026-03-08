В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.28 комментариев
Бахрейн сообщил об атаке иранских дронов на опреснительный завод
МВД Бахрейна заявило о повреждении опреснительной установки из-за удара иранских БПЛА
В результате удара иранских беспилотников по Бахрейну повреждена опреснительная установка, обеспечивающая водой население островного государства.
Министерство внутренних дел островного государства подтвердило факт нападения, передает ТАСС. В ведомстве уточнили, что иранская сторона использовала для удара дроны, целью которых стала критически важная инфраструктура.
«Иранская агрессия носит неизбирательный характер в отношении гражданских объектов и привела к материальному ущербу опреснительной установке в результате атаки беспилотника», – говорится в заявлении министерства, опубликованном в соцсети X.
При этом силовики не стали раскрывать точное местоположение пострадавшего объекта. Также пока не приводятся сведения о масштабах разрушений, вызванных налетом.
Ранее в воскресенье сообщалось, что иранский удар по Бахрейну ранил трех человек и повредил здание университета.
Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о возгорании жилого дома в Манаме в результате ударов.
Системы противовоздушной обороны королевства уничтожили 78 ракет и 143 беспилотника с конца февраля.