Бахрейн сообщил об атаке иранских дронов на опреснительный завод

МВД Бахрейна заявило о повреждении опреснительной установки из-за удара иранских БПЛА

Министерство внутренних дел островного государства подтвердило факт нападения, передает ТАСС. В ведомстве уточнили, что иранская сторона использовала для удара дроны, целью которых стала критически важная инфраструктура.

«Иранская агрессия носит неизбирательный характер в отношении гражданских объектов и привела к материальному ущербу опреснительной установке в результате атаки беспилотника», – говорится в заявлении министерства, опубликованном в соцсети X.

При этом силовики не стали раскрывать точное местоположение пострадавшего объекта. Также пока не приводятся сведения о масштабах разрушений, вызванных налетом.

Ранее в воскресенье сообщалось, что иранский удар по Бахрейну ранил трех человек и повредил здание университета.

Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о возгорании жилого дома в Манаме в результате ударов.

Системы противовоздушной обороны королевства уничтожили 78 ракет и 143 беспилотника с конца февраля.