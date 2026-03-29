Израильская авиация ударом уничтожила медпункт на юге Ливана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Израильская авиация нанесла авиаудар по пункту скорой медицинской помощи в городе Бинтджбейль на юге Ливана, передает РИА «Новости». Ливанский военно-полевой источник сообщил агентству, что в результате атаки здание медицинского пункта было полностью уничтожено.

По словам собеседника агентства, еще один авиаудар пришелся по находившейся рядом машине скорой помощи. В результате удара погиб один из парамедиков.

Ранее арабоговорящий представитель израильской армии сообщил, что израильские силы считают машины скорой помощи законной целью. В заявлении отмечалось, что, по версии израильской стороны, подобные транспортные средства якобы используются бойцами «Хезболла» для переброски отрядов на юге Ливана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли авиаудар по медицинскому центру на юге Ливана, погибли минимум двенадцать сотрудников здравоохранения.

На юге Ливана израильский авиаудар по машинам скорой помощи привел к гибели двух медработников и ранению еще четырех.

Израильские удары по территории Ливана привели к гибели не менее 40 человек и ранениям 246 жителей.