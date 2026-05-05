Командование Бахрейна объявило о повышенной боеготовности армии
Вооруженные силы Бахрейна приведены в состояние повышенной боеготовности на фоне возможного обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщило командование ВС королевства в соцсетях.
«Все вооружение и подразделения находятся в состоянии повышенной боеготовности и полностью подготовлены обеспечить защиту», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Население предупреждено о необходимости сохранять осторожность: гражданам советуют не приближаться к подозрительным предметам, которые могут появиться на земле после воздушных атак. В военном ведомстве также отметили, что инженерное подразделение вооруженных сил готово оперативно реагировать на подобные инциденты.
В начале марта Бахрейн сообщил об атаке иранских дронов на опреснительный завод. В том же месяце силы ПВО Бахрейна отразили несколько волн ракетных ударов, запущенных со стороны Ирана.