Командование Бахрейна объявило о повышенной боеготовности армии

Tекст: Валерия Городецкая

«Все вооружение и подразделения находятся в состоянии повышенной боеготовности и полностью подготовлены обеспечить защиту», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Население предупреждено о необходимости сохранять осторожность: гражданам советуют не приближаться к подозрительным предметам, которые могут появиться на земле после воздушных атак. В военном ведомстве также отметили, что инженерное подразделение вооруженных сил готово оперативно реагировать на подобные инциденты.

В начале марта Бахрейн сообщил об атаке иранских дронов на опреснительный завод. В том же месяце силы ПВО Бахрейна отразили несколько волн ракетных ударов, запущенных со стороны Ирана.