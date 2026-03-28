Бахрейн заявил об отражении иранских ракетных атак

Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.
Минобороны Бахрейна сообщило о сериях ракетных ударов Ирана
Силы ПВО Бахрейна, по данным военного ведомства королевства, отразили несколько волн ракетных ударов, запущенных со стороны Ирана.
Министерство обороны Бахрейна сообщило, что средства противовоздушной обороны королевства отражают серии ракетных атак со стороны Ирана, передает РИА «Новости».
В заявлении военного ведомства отмечено: «Системы ПВО, благодаря бдительности военнослужащих, продолжают отражать последовательные волны иранских... атак, направленных против Королевства Бахрейн».
Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО сил обороны Бахрейна ранее уничтожили 92 ракеты и 151 беспилотник во время иранской агрессии против королевства.
Вооруженные силы Ирана заявили о большом числе погибших и раненых среди американских военных после удара по их базам в Бахрейне.
Видео удара иранского дрона-камикадзе по предполагаемому штабу 5-го флота ВМС США в Бахрейне попало в Сеть.