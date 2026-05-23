Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».
Трамп пригрозил Ирану мощнейшими в истории ударами в случае провала сделки
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану очень сильными ударами, если сделка не будет достигнута.
Президент США в интервью телеканалу CBS News предупредил о возможных жестких мерах в отношении Тегерана, передает РИА «Новости». Политик подчеркнул, что отсутствие договоренностей приведет к масштабным последствиям.
«Трамп заявил, что, если США и Иран не придут к соглашению, возникнет ситуация, при которой ни по одной стране никогда не наносили такого сильного удара, какой вот-вот нанесут по ним», – говорится в сообщении.
Ранее в беседе с изданием Axios президент оценил вероятность достижения компромисса как 50 на 50. Он добавил, что окончательное решение о возобновлении боевых действий будет принято к воскресенью.
Ранее американский лидер заявил, что США и Иран стали гораздо ближе к сделке, ситуация в переговорах улучшается с каждым днем.