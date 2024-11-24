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Стало известно о гибели медработников в Ливане при ударах Израиля
Два медработника погибли при израильских ударах по скорой помощи в Ливане
В результате израильских авиаударов по машинам скорой помощи на юге Ливана погибли два медработника и четверо получили ранения, сообщило министерство здравоохранения Ливана.
По данным ТАСС, на юге Ливана в результате израильского авиаудара по автомобилям скорой помощи погибли два медицинских работника и четверо получили ранения. Катарский телеканал Al Jazeera, ссылаясь на министерство здравоохранения Ливана, сообщает, что израильский беспилотник атаковал первую машину скорой помощи, которая направлялась в населенный пункт Айн-Бааль для проведения спасательной операции.
Когда на место происшествия прибыл второй автомобиль скорой помощи, он также подвергся воздушной атаке. В результате этих нападений погибли два фельдшера, а четверо медицинских работников были ранены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав Ливана сообщил о четырех погибших при авиаударе по Бейруту, который Израиль нанес в результате обострения конфликта. Также Израиль атаковал погранпереход на границе Сирии и Ливана.