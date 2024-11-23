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Минздрав Ливана сообщил о четырех погибших при авиаударе по Бейруту
Воздушная атака израильских ВВС на Бейрут привела к гибели четырех человек и ранениям у 33, спасатели продолжают разборку завалов, сообщает Минздрав республики.
Израильские ВВС совершили авиаудар по центральной части Бейрута, целью которого было убийство главы службы внешней безопасности «Хезболлах» Талляля Хамие, передает РИА «Новости».
Число жертв и пострадавших может возрасти, поскольку спасатели продолжают разборку завалов. На данный момент подтверждена гибель четырех человек, а число раненых возросло до 33 человек.
На месте работают спасатели, которые разбирают завалы и оказывают помощь пострадавшим. О судьбе Талляля Хамие, который, по словам Al Hadath, был целью атаки, пока не сообщается.
Напомним, ракетный удар Израиля обрушил жилое здание в центре Бейрута.